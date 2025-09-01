Meta запретит своим чат-ботам с искусственным интеллектом рассказывать подросткам о самоубийстве

$41.320.06
Эксклюзив
14:20 • 1602 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
11:39 • 10527 просмотра
Без восстановления налоговых льгот украинская авиация может потерять накопленный десятилетиями опыт и шанс на восстановление в будущем
Эксклюзив
09:15 • 78047 просмотра
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
1 сентября, 08:38 • 57900 просмотра
Убийство Парубия во Львове: задержанному сообщили о подозрении
Эксклюзив
1 сентября, 07:50 • 103295 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
1 сентября, 06:45 • 112335 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
1 сентября, 05:46 • 102022 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
1 сентября, 05:39 • 84771 просмотра
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto
31 августа, 21:30 • 35519 просмотра
Подозреваемого по делу об убийстве Андрея Парубия задержали в Хмельницкой области: преступление было тщательно подготовлено
31 августа, 20:53 • 24982 просмотра
Европейские лидеры соберутся во Франции 4 сентября для переговоров об Украине
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 86131 просмотра
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 85295 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 73369 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 71055 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 63240 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
14:20 • 1610 просмотра
Для настоящих гурманов: топ рецептов приготовления домашнего майонезаPhoto09:46 • 25446 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
1 сентября, 07:50 • 103312 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
Эксклюзив
1 сентября, 06:45 • 112350 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения1 сентября, 05:46 • 102030 просмотра
УНН Lite
Брэд Питт купил особняк в Голливуд-Хиллз за $12 миллионов10:27 • 11237 просмотра
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 141509 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 271645 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 292528 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 287635 просмотра
Meta запретит своим чат-ботам с искусственным интеллектом рассказывать подросткам о самоубийстве

Киев • УНН

 • 796 просмотра

Meta запретит своим ИИ-чат-ботам обсуждать самоубийство, членовредительство и расстройства пищевого поведения с подростками, перенаправляя их к профессиональным ресурсам. Это решение принято на фоне расследования рисков ИИ и иска против OpenAI из-за самоубийства подростка.

Meta запретит своим чат-ботам с искусственным интеллектом рассказывать подросткам о самоубийстве

Meta заявила, что введет больше ограничений для своих чат-ботов на базе искусственного интеллекта (ИИ), в частности запретит им разговаривать с подростками о самоубийстве, самоповреждении и расстройствах пищевого поведения.

Об этом пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Через две недели после того, как в США открыли расследование относительно возможных рисков, связанных с искусственным интеллектом, компания опровергла обвинения, подчеркнув, что ее политика запрещает любой контент с сексуализацией детей.

В то же время компания сообщила: отныне чат-боты не будут обсуждать с подростками чувствительные темы, в частности самоубийство, а будут перенаправлять их к профессиональным ресурсам.

Мы с самого начала встроили средства защиты для подростков в наши продукты с искусственным интеллектом, в частности разработали их для безопасной реакции на подсказки относительно самоповреждения, самоубийства и расстройств пищевого поведения

- сказал представитель Meta.

В пятницу Meta сообщила изданию TechCrunch, что усилит защитные механизмы в своих системах "как дополнительная мера предосторожности" и временно ограничит взаимодействие чат-ботов с подростками.

Впрочем, Энди Берроуз, глава Фонда Молли Роуз, заявил, что "поражен", что компания вообще допустила запуск чат-ботов, которые могут представлять угрозу для молодых пользователей.

Ограничения для подростков

Хотя дальнейшие меры безопасности приветствуются, тщательное тестирование безопасности должно проводиться до вывода продуктов на рынок, а не ретроспективно, когда вред уже был нанесен. Meta должна действовать быстро и решительно, чтобы ввести усиленные меры безопасности для чат-ботов с искусственным интеллектом, а Ofcom должен быть готов расследовать, если эти обновления не обеспечат безопасность детей

– подчеркнул он.

В Meta уточнили, что работа над обновлением систем ИИ продолжается.

Сейчас подростки в возрасте от 13 до 18 лет автоматически попадают в специальные "подростковые аккаунты" в Facebook, Instagram и Messenger с настройками конфиденциальности и контента для более безопасного пользования.

В апреле BBC сообщила, что вскоре родители и опекуны смогут видеть, с какими чат-ботами взаимодействовал их подросток в течение последней недели. Предпосылки дополнительных ограничений. Изменения происходят на фоне роста обеспокоенности относительно возможных рисков для уязвимых пользователей.

Так, в США супруги из Калифорнии подали иск против OpenAI, утверждая, что ChatGPT якобы побудил их сына-подростка к самоубийству. Этот случай произошел после того, как компания объявила об обновлении, которое должно было сделать использование ChatGPT более безопасным.

Искусственный интеллект может быть более чутким и персонализированным, чем предыдущие технологии, особенно для уязвимых людей, переживающих психические или эмоциональные страдания

- говорилось в блоге компании.

В то же время Reuters выяснило, что инструменты Meta для создания чат-ботов уже использовались для нежелательных экспериментов: некоторые пользователи, среди них и сотрудник Meta, создавали "пародийных" чат-ботов на знаменитостей, которые имели кокетливый или даже откровенно провокационный характер. Среди таких аватаров были образы Тейлор Свифт и Скарлетт Йоханссон.

По данным Reuters, созданные чат-боты часто выдавали себя за настоящих актеров или артистов, а также "регулярно добивались сексуальных контактов" в течение длительного тестирования. В отдельных случаях инструменты Meta позволяли создавать чат-ботов, имитировавших детей-знаменитостей, или даже генерировали фотореалистичные изображения несовершеннолетних без одежды.

После этого Meta удалила часть таких ботов.

Как и другие, мы разрешаем создание изображений, содержащих публичных лиц, но наши правила направлены на запрет обнаженных, интимных или сексуально-провокационных изображений

- пояснил представитель Meta.

Он добавил, что правила AI Studio запрещают "прямое выдавание себя за публичных лиц".

Напомним

16-летний Адам Рейн покончил жизнь самоубийством в апреле, используя инструкции от ChatGPT. Родители парня обвиняют искусственный интеллект в трагедии и подали иск против OpenAI.  

Психиатр Брэдли Штайн отмечает, что чат-боты могут быть полезными для эмоциональной поддержки, но "неспособны полностью оценить риск самоубийства и передать его специалистам". 

Алена Уткина

OpenAI
ЧатГПТ
СВИФТ
Reuters
Соединённые Штаты