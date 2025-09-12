$41.210.09
Ексклюзив
09:11
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Ексклюзив
08:46
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
08:16
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
Ексклюзив
07:34
Авто на номерах прикриття: деталі ДТП за участю детектива НАБУ
05:51
Принц Гаррі прибув до Києва з неоголошеним візитом - The Guardian
11 вересня, 19:17
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
11 вересня, 15:15
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
11 вересня, 14:55
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
Ексклюзив
11 вересня, 14:49
Завдяки лідерству Трампа путін почав хоч на щось реагувати: МЗС про важливість тристоронньої зустрічі
11 вересня, 14:33
Кая Каллас прогнозує щонайменше ще два роки війни в Україні
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання

Київ • УНН

 Київ • УНН

Штучний інтелект може створювати індивідуальні траєкторії навчання для українських учнів, але важливо усвідомлювати ризики його некоректного використання. Перший заступник міністра освіти і науки Євген Кудрявець наголосив на необхідності етичного використання ШІ.

Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання

Штучний інтелект може стати інструментом у розвитку освіти, зокрема допомогти створювати індивідуальні траєкторії навчання для українських учнів, однак важливо усвідомлювати ризики його некоректного використання. Про це в коментарі журналісту УНН розповів перший заступник міністра освіти і науки Євген Кудрявець. 

Деталі

"Я думаю, що в першу чергу треба говорити, що будь-яка технологія, вона точно сприяє розвитку систем, в тому числі освітньої системи. Але питання в тому, як ми це будемо використовувати позитивно або негативно. Позитивно точно штучний інтелект може допомогти проаналізувати дуже багато інформації і отримати рівно те, що тобі треба в даний момент для набуття знань. Але при цьому, що перевага, що дає інтелект, що він може допомогти будувати індивідуальні освітні траєкторії більш швидше, ніж це буде робити окремо вчитель. Тому що ми розуміємо, що для, наприклад, 3,5 млн учнів в Україні треба для кожного індивідуальна траєкторія", - сказав Кудрявець. 

За його словами, на сьогодні важко побудувати силами людей, але штучний інтелект можуть цього допомогти.

Більшість працівників в Україні регулярно використовують ШІ в роботі 06.06.25, 18:17 • 2947 переглядiв

"Зрозуміло, є даунсайди, негативні сторони. Це в тому числі питання етичного використання штучного інтелекту, щоб він не замінював безпосередньо освітній процес. І тут вже безпосередньо треба просто шукати шляхи, якими будемо з цим боротися і вирішувати", - додав Кудрявець. 

Він наголосив, що школярі мають самі розуміти для чого їм необхідно використовувати штучний інтелект. 

Виявляє захворювання серця за 15 секунд: в Британії розробили стетоскоп на базі ШІ01.09.25, 19:23 • 3461 перегляд

"Мені здається, що вони ще можуть нам дати поради, як правильно користуватися штучним інтелектом. Але ключове - це, відповісти собі на питання, навіщо і для чого я його використовую. Тобто це не про те, щоб заборонити або дати якісь правила, як це використовувати. Це про те, а навіщо, бо якщо в тебе є мета, і ти заради цієї мети потім після цього не використовуєш це дослідження, досягаєш своєї мети, супер. Якщо ти списуєш і обманюєш, і в результаті твоя мета отримати там оцінку і не отримати знань, тоді зрозуміло, ти не досягнеш своєї мети в отриманні освіти", - наголосив Кудрявець. 

В Україні запустили ШІ-помічника на порталі Дія 01.09.25, 16:37 • 2335 переглядiв

Павло Башинський

ТехнологіїОсвіта
Міністерство освіти і науки України
ChatGPT
Україна