Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання

Штучний інтелект може стати інструментом у розвитку освіти, зокрема допомогти створювати індивідуальні траєкторії навчання для українських учнів, однак важливо усвідомлювати ризики його некоректного використання. Про це в коментарі журналісту УНН розповів перший заступник міністра освіти і науки Євген Кудрявець.

Деталі

"Я думаю, що в першу чергу треба говорити, що будь-яка технологія, вона точно сприяє розвитку систем, в тому числі освітньої системи. Але питання в тому, як ми це будемо використовувати позитивно або негативно. Позитивно точно штучний інтелект може допомогти проаналізувати дуже багато інформації і отримати рівно те, що тобі треба в даний момент для набуття знань. Але при цьому, що перевага, що дає інтелект, що він може допомогти будувати індивідуальні освітні траєкторії більш швидше, ніж це буде робити окремо вчитель. Тому що ми розуміємо, що для, наприклад, 3,5 млн учнів в Україні треба для кожного індивідуальна траєкторія", - сказав Кудрявець.

За його словами, на сьогодні важко побудувати силами людей, але штучний інтелект можуть цього допомогти.

"Зрозуміло, є даунсайди, негативні сторони. Це в тому числі питання етичного використання штучного інтелекту, щоб він не замінював безпосередньо освітній процес. І тут вже безпосередньо треба просто шукати шляхи, якими будемо з цим боротися і вирішувати", - додав Кудрявець.

Він наголосив, що школярі мають самі розуміти для чого їм необхідно використовувати штучний інтелект.

"Мені здається, що вони ще можуть нам дати поради, як правильно користуватися штучним інтелектом. Але ключове - це, відповісти собі на питання, навіщо і для чого я його використовую. Тобто це не про те, щоб заборонити або дати якісь правила, як це використовувати. Це про те, а навіщо, бо якщо в тебе є мета, і ти заради цієї мети потім після цього не використовуєш це дослідження, досягаєш своєї мети, супер. Якщо ти списуєш і обманюєш, і в результаті твоя мета отримати там оцінку і не отримати знань, тоді зрозуміло, ти не досягнеш своєї мети в отриманні освіти", - наголосив Кудрявець.

