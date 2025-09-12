$41.210.09
Влияние ИИ на образование: как ChatGPT и другие инструменты меняют обучение
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
Великобритания ужесточила санкции против рф: глава МИД прибыла в Киев
Автомобиль с номерами прикрытия: детали ДТП с участием детектива НАБУ
Принц Гарри прибыл в Киев с необъявленным визитом - The Guardian
Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль
Украинская авиация в действии: компания "XENA" участвует в тендерах ЕС и планирует расширять авиапарк
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
Благодаря лидерству Трампа путин начал хоть на что-то реагировать: МИД о важности трехсторонней встречи
Кая Каллас прогнозирует как минимум еще два года войны в Украине
Влияние ИИ на образование: как ChatGPT и другие инструменты меняют обучение

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Искусственный интеллект может создавать индивидуальные траектории обучения для украинских учащихся, но важно осознавать риски его некорректного использования. Первый заместитель министра образования и науки Евгений Кудрявец подчеркнул необходимость этического использования ИИ.

Влияние ИИ на образование: как ChatGPT и другие инструменты меняют обучение

Искусственный интеллект может стать инструментом в развитии образования, в частности помочь создавать индивидуальные траектории обучения для украинских учащихся, однако важно осознавать риски его некорректного использования. Об этом в комментарии журналисту УНН рассказал первый заместитель министра образования и науки Евгений Кудрявец. 

Детали

"Я думаю, что в первую очередь надо говорить, что любая технология, она точно способствует развитию систем, в том числе образовательной системы. Но вопрос в том, как мы это будем использовать позитивно или негативно. Позитивно точно искусственный интеллект может помочь проанализировать очень много информации и получить ровно то, что тебе надо в данный момент для приобретения знаний. Но при этом, что преимущество, что дает интеллект, что он может помочь строить индивидуальные образовательные траектории быстрее, чем это будет делать отдельно учитель. Потому что мы понимаем, что для, например, 3,5 млн учеников в Украине нужна для каждого индивидуальная траектория", - сказал Кудрявец. 

По его словам, на сегодня трудно построить силами людей, но искусственный интеллект может в этом помочь.

Большинство работников в Украине регулярно используют ИИ в работе 06.06.25, 18:17 • 2947 просмотров

"Понятно, есть даунсайды, негативные стороны. Это в том числе вопрос этического использования искусственного интеллекта, чтобы он не заменял непосредственно образовательный процесс. И здесь уже непосредственно надо просто искать пути, которыми будем с этим бороться и решать", - добавил Кудрявец. 

Он подчеркнул, что школьники должны сами понимать, для чего им необходимо использовать искусственный интеллект. 

Выявляет заболевания сердца за 15 секунд: в Британии разработали стетоскоп на базе ИИ01.09.25, 19:23 • 3461 просмотр

"Мне кажется, что они еще могут нам дать советы, как правильно пользоваться искусственным интеллектом. Но ключевое - это, ответить себе на вопрос, зачем и для чего я его использую. То есть это не о том, чтобы запретить или дать какие-то правила, как это использовать. Это о том, а зачем, потому что если у тебя есть цель, и ты ради этой цели потом после этого не используешь это исследование, достигаешь своей цели, супер. Если ты списываешь и обманываешь, и в результате твоя цель получить там оценку и не получить знаний, тогда понятно, ты не достигнешь своей цели в получении образования", - подчеркнул Кудрявец. 

В Украине запустили ИИ-помощника на портале Дія01.09.25, 16:37 • 2335 просмотров

Павел Башинский

