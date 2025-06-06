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Большинство работников в Украине регулярно используют ИИ в работе

Киев • УНН

 • 34 просмотра

Более половины украинских работников регулярно используют искусственный интеллект для выполнения офисных задач. Привлечение ИИ позволяет экономить время и повышать производительность.

Большинство работников в Украине регулярно используют ИИ в работе

Уже 55% работников в Украине регулярно используют искусственный интеллект в работе. Ему делегируют вычисления, а также работу с текстами, фото и видео. Об этом говорится в инфографике UA War Infographics, совместного проекта BRAND UKRAINE и МИД Украины, передает УНН.

Детали

По данным исследователей, уже более половины работников украинских компаний использует искусственный интеллект в выполнении офисных задач.

Причем 36% работников регулярно используют ИИ непосредственно для работы, так и вне ее. Еще 19% - только в работе, а 10% - вне ее.

Кроме того, 10% опрошенных до сих пор даже не попытались воспользоваться услугами искусственного интеллекта, а 26% попробовали, на том и остановились.

Респонденты назвали следующие преимущества в использовании искусственного интеллекта:

  • 55% отметили, что привлечение ИИ к работе позволяет экономить время;
    • 42% добавили в качестве преимущества - повышение конкурентоспособности на рынке;
      • 39% указали на повышение производительности работников;
        • столько же, 39% отметили как дополнительную опцию - повышение производительности операционных процессов.

          Выбросы углерода техкомпаний взлетели на 150% из-за развития искусственного интеллекта06.06.25, 12:18 • 1566 просмотров

          Среди преград, которые мешают привлекать ИИ к работе, респонденты назвали:

          • 48% - отсутствие знаний/человека, который бы разобрался в работе ИИ;
            • 35% - консервативность в подходах к работе;
              • 30% - недоверие к ИИ.

                В исследовании, которое проводилось в конце 2024 - начале 2025 годов, приняли участие 240 компаний и 460 руководителей предприятий разных уровней.

                DeepSeek выпустила обновленную ИИ-модель R1, бросая вызов OpenAI29.05.25, 15:52 • 2530 просмотров

                Напомним

                Минцифры тестирует ИИ-ассистента в Дії, первой услугой будет справка о доходах. Искусственный интеллект оптимизирует процессы и будет противодействовать вражеским дронам.

                Лилия Набока

                Лилия Набока

                ЭкономикаТехнологии
                Дія (сервис)
                Украина
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