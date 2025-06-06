Большинство работников в Украине регулярно используют ИИ в работе
Киев • УНН
Более половины украинских работников регулярно используют искусственный интеллект для выполнения офисных задач. Привлечение ИИ позволяет экономить время и повышать производительность.
Уже 55% работников в Украине регулярно используют искусственный интеллект в работе. Ему делегируют вычисления, а также работу с текстами, фото и видео. Об этом говорится в инфографике UA War Infographics, совместного проекта BRAND UKRAINE и МИД Украины, передает УНН.
Детали
По данным исследователей, уже более половины работников украинских компаний использует искусственный интеллект в выполнении офисных задач.
Причем 36% работников регулярно используют ИИ непосредственно для работы, так и вне ее. Еще 19% - только в работе, а 10% - вне ее.
Кроме того, 10% опрошенных до сих пор даже не попытались воспользоваться услугами искусственного интеллекта, а 26% попробовали, на том и остановились.
Респонденты назвали следующие преимущества в использовании искусственного интеллекта:
- 55% отметили, что привлечение ИИ к работе позволяет экономить время;
- 42% добавили в качестве преимущества - повышение конкурентоспособности на рынке;
- 39% указали на повышение производительности работников;
- столько же, 39% отметили как дополнительную опцию - повышение производительности операционных процессов.
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Среди преград, которые мешают привлекать ИИ к работе, респонденты назвали:
- 48% - отсутствие знаний/человека, который бы разобрался в работе ИИ;
- 35% - консервативность в подходах к работе;
- 30% - недоверие к ИИ.
В исследовании, которое проводилось в конце 2024 - начале 2025 годов, приняли участие 240 компаний и 460 руководителей предприятий разных уровней.
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Напомним
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