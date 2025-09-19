Майже 60% українців вже користуються штучним інтелектом - опитування

Нещодавнє опитування показало, що 58% вже користуються штучним інтелектом у повсякденному житті, а чверть із них робить це регулярно. Найчастіше українці використовують ШІ для пошуку інформації, роботи й навчання, однак частину користувачів зупиняють побоювання щодо безпеки, пише УНН із посиланням на дані Rakuten Viber.

Найпопулярніші ШІ-інструменти

На запитання "Про які з перелічених ШІ-інструментів ви чули?" (при цьому питання передбачало множинний вибір) відповіді розподілилися таким чином:

ChatGPT - 85%;

Google Gemini - 64%;

Microsoft Copilot - 20%;

Midjourney - 11%;

Claude - 8%;

Інше - 8%;

DALL-E - 7%;

Perplexity AI - 5%;

Жоден - 3%.

Чи користуються українці штучним інтелектом

Відповіді на питання "Чи користуєтеся ви якимись ШІ-інструментами, як-от ChatGPT, Google Gemini, Midjourney чи іншими?" розподілилися таким чином:

так, але не часто - 33%;

так, регулярно - 25%;

я ніколи не користувався(лася) ШІ-інструментами - 21%;

я не знаю, що це таке - 12%;

я пробував(ла) ШІ-інструменти, але не користуюся ними - 9%.

Також дослідники запитали українців, які не користуються штучним інтелектом, що їх зупиняє від роботи з ШІ-інструментами. При цьому питання передбачало множинний вибір.

31% респондентів, які пробували ШІ-інструменти, але не користуються ними, відповіли, що стурбовані конфіденційністю або безпекою даних. Ще 30% сказали, що отримані результати були не дуже корисними. Також 29% зазначили, що не довіряють інформації, яку надають ШІ. 16% опитаних вказали, що не знають як це працює, ще 11% було "складно користуватися", така ж кількість опитаних зазначила, що ШІ "не відповіли на мої запитання". Варіант відповіді "інше" обрали 13% респондентів.

43% респондентів, які ніколи не користувалися ШІ-інструментами, пояснюють своє рішення тим, що їи "і так добре". Ще 25% відповіли, що "не було можливості". 23% опитаних вказали, що не впевнені в тому, для чого б використовували ШІ. 17% відповіли, що не знають, як це працює, 16% вказали, що не хочуть платити за додатки. Не знають, які інструменти доступні або де їх знайти - 14% опитаних, а не знають як зареєструватися - 5%. Варіант "інше" обрали 4% респондентів.

Для чого українці користуються ШІ

Виходячи з результатів опитування, українці найчастіше використовують ШІ з наступних причин:

для пошуку інформації - 81%;

для роботи - 37%;

для навчання - 35%;

для ідей та натхнення - 31%;

для медичних порад - 27%;

для розваг - 24%;

для розуміння об'єкта по фото - 22%;

для написання електронних листів та довгих повідомлень - 18%;

інше - 5%.

ШІ у Viber

У квітні 2024 року Viber запустив функцію "Стислий виклад чату", розроблену на базі технології OpenAI. Вона допомагає перетворити непрочитані повідомлення групового чату на коротке резюме зі списком ключових пунктів.

Користувачі розповіли, що найчастіше використовують функцію у групових чатах із родиною або друзями (51%), у робочих чатах (45%) і шкільних (30%). Відповіді на запитання "які головні переваги стислого викладу чату для українців" розподілилися таким чином:

побачити, які пункти обговорювалися - 56%;

просто переконатися, що я не пропустив(ла) нічого важливого - 52%;

побачити, які рішення були прийняті - 30%;

побачити, які наступні кроки були узгоджені - 18%;

складно сказати - 13%.

Додатково

Дослідження було проведено 18 вересня 2025 року. Методика дослідження було анонімне онлайн-опитування, n>6000.

