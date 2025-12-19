На Запорізькому напрямку зведено 255 км невибухових загороджень та 340 км протитанкових ровів

$42.340.00
Кабмін ухвалив переговорні позиції щодо вступу в ЄС за Кластерами 4 і 5
15:34 • 16798 перегляди
Українська делегація сьогодні проведе черговий раунд переговорів з американською та європейською стороною в Маямі
14:53 • 16440 перегляди
Доставка танків M1A1 Abrams з Австралії в Україну: журналісти розповіли ексклюзивні подробиці
Ексклюзив
14:21 • 29568 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
14:08 • 24077 перегляди
Через атаки рф на Одещину рух на кордоні з Молдовою ускладнений: прикордонники озвучили альтернативні маршрути
19 грудня, 12:39 • 15995 перегляди
Питання не в дефіциті літаків, а пілотів: Зеленський прокоментував потребу в польських МіГ-29
19 грудня, 12:26 • 17281 перегляди
Як Одеса тиждень живе без світла: рятувальники показали фотоVideo
19 грудня, 12:10 • 13416 перегляди
Україна запропонувала Польщі співпрацю у сфері протидії дронам та морської безпеки
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 25305 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
19 грудня, 11:08 • 11393 перегляди
СБУ вперше уразила танкер російського "тіньового флоту" у нейтральних водах Середземного моряVideo
У військових частинах розпочали тестувати систему "Майно": що передбачається
На Одещині після атаки рф рух трасою Одеса-Рені зупинено, низку пунктів пропуску на кордоні закрито: що треба знати
Мін'юст запустив перший AI-сервіс для замовлення судових експертиз
За мільйонні розтрати "на Буковель, хрестини, алкоголь" отримали підозри троє голів профспілок: Генпрокурор Кравченко виклав записи розмов фігурантів
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов'язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
14:21 • 29577 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 25311 перегляди
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов'язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
Ексклюзив
19 грудня, 09:00 • 30996 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
Ексклюзив
18 грудня, 15:30 • 57044 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Дональд Туск
Рустем Умєров
Андрій Гнатов
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Німеччина
Польща
П'ять культових фільмів про Різдво: що подивитись напередодні новорічних свят
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію Трамп
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена Спілберга
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн
Техніка
Соціальна мережа
TikTok
Фільм
The Guardian

На Запорізькому напрямку зведено 255 км невибухових загороджень та 340 км протитанкових ровів

Київ • УНН

 • 54 перегляди

На Запорізькому напрямку зведено 255 км смуг невибухових загороджень, 340 км протитанкових ровів та понад 2,1 км бар'єрного рубежу "Єгоза". Генерал-майор Олександр Яковець доповів міністру оборони Денису Шмигалю про високі темпи будівництва фортифікацій.

На Запорізькому напрямку зведено 255 км невибухових загороджень та 340 км протитанкових ровів

На Запорізькому напрямку зведено 255 км смуг невибухових загороджень, 340 км протитанкових ровів та понад 2,1 км бар'єрного рубежу "Єгоза". Про це генерал-майор Олександр Яковець доповів міністру оборони Денису Шмигалю, передає УНН.

Відвідали сьогодні військових на Запорізькому напрямку. Перевірив, як проходить будівництво фортифікацій, за які відповідає Державна спеціальна служба транспорту. Оглянули інженерні загородження, зведені власними силами ДССТ із використанням новітніх технологій 

- повідомив Шмигаль.

Спроби росіян окупувати Гуляйполе на Запорізькому напрямку провалилися - ЦПД РНБО03.12.25, 11:51 • 4950 переглядiв

Як доповів генерал-майор Олександр Яковець, у 2025 році на Запорізькому напрямку в повному обсязі побудовано опорні пункти та загороджувальні піраміди. Крім того, зведено 255 км смуг невибухових загороджень, 340 км протитанкових ровів, понад 2,1 км бар'єрного рубежу "Єгоза" та 277 км малопомітної перешкоди МПП.

Темпи будівництва високі. Водночас дав завдання у 2026 році прискорити облаштування укріплень 

- резюмував Шмигаль.

Хаос рф на Запорізькому напрямку: окупанти штурмують власні позиції через некомпетентність командирів19.12.25, 18:44 • 2694 перегляди

Антоніна Туманова

Кабінет Міністрів України
Воєнний стан
Війна в Україні
Запорізька область
Денис Шмигаль