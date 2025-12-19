На Запорізькому напрямку зведено 255 км невибухових загороджень та 340 км протитанкових ровів
На Запорізькому напрямку зведено 255 км смуг невибухових загороджень, 340 км протитанкових ровів та понад 2,1 км бар'єрного рубежу "Єгоза". Генерал-майор Олександр Яковець доповів міністру оборони Денису Шмигалю про високі темпи будівництва фортифікацій.
Відвідали сьогодні військових на Запорізькому напрямку. Перевірив, як проходить будівництво фортифікацій, за які відповідає Державна спеціальна служба транспорту. Оглянули інженерні загородження, зведені власними силами ДССТ із використанням новітніх технологій
Як доповів генерал-майор Олександр Яковець, у 2025 році на Запорізькому напрямку в повному обсязі побудовано опорні пункти та загороджувальні піраміди. Крім того, зведено 255 км смуг невибухових загороджень, 340 км протитанкових ровів, понад 2,1 км бар'єрного рубежу "Єгоза" та 277 км малопомітної перешкоди МПП.
Темпи будівництва високі. Водночас дав завдання у 2026 році прискорити облаштування укріплень
