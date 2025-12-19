$42.340.00
15:48 • 10066 просмотра
Кабмин утвердил переговорные позиции по вступлению в ЕС по Кластерам 4 и 5
15:34 • 17145 просмотра
Украинская делегация сегодня проведет очередной раунд переговоров с американской и европейской стороной в Майами
14:53 • 16718 просмотра
Доставка танков M1A1 Abrams из Австралии в Украину: журналисты рассказали эксклюзивные подробности
Эксклюзив
14:21 • 30163 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
14:08 • 24436 просмотра
Из-за атак рф на Одесскую область движение на границе с Молдовой затруднено: пограничники озвучили альтернативные маршруты
19 декабря, 12:39 • 16093 просмотра
Вопрос не в дефиците самолетов, а пилотов: Зеленский прокомментировал потребность в польских МиГ-29
19 декабря, 12:26 • 17344 просмотра
Как Одесса неделю живет без света: спасатели показали фотоVideo
19 декабря, 12:10 • 13450 просмотра
Украина предложила Польше сотрудничество в сфере противодействия дронам и морской безопасности
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 25535 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
19 декабря, 11:08 • 11411 просмотра
СБУ впервые поразила танкер российского «теневого флота» в нейтральных водах Средиземного моряVideo
На Запорожском направлении возведено 255 км невзрывных заграждений и 340 км противотанковых рвов

Киев • УНН

 • 210 просмотра

На Запорожском направлении возведено 255 км полос невзрывных заграждений, 340 км противотанковых рвов и более 2,1 км барьерного рубежа "Егоза". Генерал-майор Александр Яковец доложил министру обороны Денису Шмыгалю о высоких темпах строительства фортификаций.

На Запорожском направлении возведено 255 км невзрывных заграждений и 340 км противотанковых рвов

На Запорожском направлении возведено 255 км полос невзрывных заграждений, 340 км противотанковых рвов и более 2,1 км барьерного рубежа "Егоза". Об этом генерал-майор Александр Яковец доложил министру обороны Денису Шмыгалю, передает УНН.

Посетили сегодня военных на Запорожском направлении. Проверил, как проходит строительство фортификаций, за которые отвечает Государственная специальная служба транспорта. Осмотрели инженерные заграждения, возведенные собственными силами ГССТ с использованием новейших технологий 

- сообщил Шмыгаль.

Попытки россиян оккупировать Гуляйполе на Запорожском направлении провалились - ЦПД СНБО03.12.25, 11:51 • 4950 просмотров

Как доложил генерал-майор Александр Яковец, в 2025 году на Запорожском направлении в полном объеме построены опорные пункты и заградительные пирамиды. Кроме того, возведено 255 км полос невзрывных заграждений, 340 км противотанковых рвов, более 2,1 км барьерного рубежа "Егоза" и 277 км малозаметного препятствия МПП.

Темпы строительства высокие. В то же время дал задание в 2026 году ускорить обустройство укреплений 

- резюмировал Шмыгаль.

Хаос РФ на Запорожском направлении: оккупанты штурмуют собственные позиции из-за некомпетентности командиров19.12.25, 18:44 • 2750 просмотров

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Кабинет Министров Украины
Военное положение
Война в Украине
Запорожская область
Денис Шмыгаль