На Запорожском направлении возведено 255 км невзрывных заграждений и 340 км противотанковых рвов

На Запорожском направлении возведено 255 км полос невзрывных заграждений, 340 км противотанковых рвов и более 2,1 км барьерного рубежа "Егоза". Об этом генерал-майор Александр Яковец доложил министру обороны Денису Шмыгалю, передает УНН.

Посетили сегодня военных на Запорожском направлении. Проверил, как проходит строительство фортификаций, за которые отвечает Государственная специальная служба транспорта. Осмотрели инженерные заграждения, возведенные собственными силами ГССТ с использованием новейших технологий

Как доложил генерал-майор Александр Яковец, в 2025 году на Запорожском направлении в полном объеме построены опорные пункты и заградительные пирамиды. Кроме того, возведено 255 км полос невзрывных заграждений, 340 км противотанковых рвов, более 2,1 км барьерного рубежа "Егоза" и 277 км малозаметного препятствия МПП.

Темпы строительства высокие. В то же время дал задание в 2026 году ускорить обустройство укреплений