Эксклюзив
09:21 • 2324 просмотра
Нардеп: в проект Госбюджета было подано более 3 тысяч поправок, но большинство не было учтено
3 декабря, 03:01 • 15612 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
2 декабря, 23:38 • 24887 просмотра
Встреча Трампа и Путина не планируется из-за отсутствия прогресса в переговорах
2 декабря, 22:18 • 22853 просмотра
"Компромиссного варианта плана по Украине пока нет": помощник путина об итогах переговоров в кремлеVideo
2 декабря, 12:35 • 34759 просмотра
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Эксклюзив
2 декабря, 11:54 • 72820 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
2 декабря, 11:33 • 48845 просмотра
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
2 декабря, 10:36 • 39050 просмотра
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
2 декабря, 10:08 • 34008 просмотра
США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico
Эксклюзив
2 декабря, 06:00 • 59667 просмотра
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
Попытки россиян оккупировать Гуляйполе на Запорожском направлении провалились - ЦПД СНБО

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко сообщил о провале попыток россиян оккупировать Гуляйполе на Запорожском направлении. Он отметил, что россияне не способны проломить фронт, несмотря на тяжелые бои.

Попытки россиян оккупировать Гуляйполе на Запорожском направлении провалились - ЦПД СНБО

Российские попытки оккупировать Гуляйполе на Запорожском направлении провалились, сообщил в среду руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в Telegram, пишет УНН.

Попытки россиян оккупировать Гуляйполе на Запорожском направлении провалились

- сообщил руководитель ЦПД СНБО Коваленко.

"Путин надувается как шарик перед американцами в попытке продемонстрировать, что "может на фронте все", но реальность противоположна. Россияне не способны проломить фронт, хотя бои продолжаются и действительно очень тяжелые. Цель РФ остается неизменной - уничтожение государства Украина, но ничего у них не получится", - отметил Коваленко.

Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска02.12.25, 14:35 • 34762 просмотра

Юлия Шрамко

Война в УкраинеПолитика
российская пропаганда
Война в Украине
Владимир Путин
Гуляйполе
Украина