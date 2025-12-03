Попытки россиян оккупировать Гуляйполе на Запорожском направлении провалились - ЦПД СНБО

Российские попытки оккупировать Гуляйполе на Запорожском направлении провалились, сообщил в среду руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в Telegram, пишет УНН.

"Путин надувается как шарик перед американцами в попытке продемонстрировать, что "может на фронте все", но реальность противоположна. Россияне не способны проломить фронт, хотя бои продолжаются и действительно очень тяжелые. Цель РФ остается неизменной - уничтожение государства Украина, но ничего у них не получится", - отметил Коваленко.

