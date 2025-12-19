Заморожені кошти рф всеодно будуть використані – Манфред Вебер про майбутнє російських активів

Попри те, що на останньому саміті в Брюсселі лідери ЄС не змогли домовитися про використання заморожених активів рф для поточної допомоги Україні, це питання не знято з порядку денного. Голова Європейської народної партії (ЄНП) Манфред Вебер в інтерв'ю Politico заявив, що Європа обов'язково використає ці кошти у майбутньому для компенсації збитків, завданих агресором. Про це пише УНН.

Вебер наголосив, що конфіскація активів залишається логічним фіналом для російських мільярдів, які зараз зберігаються в європейських депозитаріях. За його словами, ці ресурси стануть джерелом для погашення кредитів, які ЄС зараз надає Києву.

Ми використаємо ці гроші для погашення боргів за катастрофу, яку створила росія . Зрештою, росія має заплатити за те, що вона зробила в Україні – підкреслив політик.

Протистояння з Вашингтоном

Манфред Вебер також відкинув ідеї, які напередодні саміту просувала адміністрація США. Вашингтон пропонував спрямувати частину активів на відновлення України під власним керівництвом, проте лідер ЄНП дав зрозуміти, що Європа не прийме такий розподіл впливу.

Ідея американців використати 100 мільярдів євро для них і 100 мільярдів євро для росії не пройде – зазначив Вебер.

Він також став на захист канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, який активно лобіював використання активів рф, зазначивши, що завдяки його лідерству це питання "все ще залишається на столі".

Нагадаємо, що через відсутність одностайності щодо активів, лідери ЄС були змушені схвалити "резервний план" допомоги Україні на суму 90 млрд євро, заснований на спільному боргу країн Євросоюзу.

