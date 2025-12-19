Заморожені кошти рф всеодно будуть використані – Манфред Вебер про майбутнє російських активів

$42.340.00
Кабмін ухвалив переговорні позиції щодо вступу в ЄС за Кластерами 4 і 5
15:34 • 18035 перегляди
Українська делегація сьогодні проведе черговий раунд переговорів з американською та європейською стороною в Маямі
14:53 • 17452 перегляди
Доставка танків M1A1 Abrams з Австралії в Україну: журналісти розповіли ексклюзивні подробиці
Ексклюзив
14:21 • 31565 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
14:08 • 25397 перегляди
Через атаки рф на Одещину рух на кордоні з Молдовою ускладнений: прикордонники озвучили альтернативні маршрути
19 грудня, 12:39 • 16293 перегляди
Питання не в дефіциті літаків, а пілотів: Зеленський прокоментував потребу в польських МіГ-29
19 грудня, 12:26 • 17490 перегляди
Як Одеса тиждень живе без світла: рятувальники показали фотоVideo
19 грудня, 12:10 • 13514 перегляди
Україна запропонувала Польщі співпрацю у сфері протидії дронам та морської безпеки
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 26021 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
19 грудня, 11:08 • 11446 перегляди
СБУ вперше уразила танкер російського "тіньового флоту" у нейтральних водах Середземного моряVideo
У військових частинах розпочали тестувати систему "Майно": що передбачається19 грудня, 09:27
На Одещині після атаки рф рух трасою Одеса-Рені зупинено, низку пунктів пропуску на кордоні закрито: що треба знати19 грудня, 10:04
Мін'юст запустив перший AI-сервіс для замовлення судових експертиз19 грудня, 10:39
За мільйонні розтрати "на Буковель, хрестини, алкоголь" отримали підозри троє голів профспілок: Генпрокурор Кравченко виклав записи розмов фігурантівVideo19 грудня, 10:41
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов'язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4Photo19 грудня, 11:05
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
14:21
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов'язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4Photo19 грудня, 11:05
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
Ексклюзив
19 грудня, 09:00
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
Ексклюзив
18 грудня, 15:30
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Дональд Туск
Рустем Умєров
Андрій Гнатов
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Німеччина
Польща
П'ять культових фільмів про Різдво: що подивитись напередодні новорічних святVideo17:00
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради18 грудня, 11:44
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo17 грудня, 19:12
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo17 грудня, 16:22
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18
Техніка
Соціальна мережа
TikTok
Фільм
The Guardian

Заморожені кошти рф всеодно будуть використані – Манфред Вебер про майбутнє російських активів

Київ • УНН

 • 58 перегляди

Голова Європейської народної партії Манфред Вебер заявив, що заморожені активи рф будуть використані для погашення кредитів, які ЄС надає Україні. Він відкинув пропозиції США щодо розподілу активів, наголосивши, що Росія повинна заплатити за свої дії.

Заморожені кошти рф всеодно будуть використані – Манфред Вебер про майбутнє російських активів

Попри те, що на останньому саміті в Брюсселі лідери ЄС не змогли домовитися про використання заморожених активів рф для поточної допомоги Україні, це питання не знято з порядку денного. Голова Європейської народної партії (ЄНП) Манфред Вебер в інтерв'ю Politico заявив, що Європа обов'язково використає ці кошти у майбутньому для компенсації збитків, завданих агресором. Про це пише УНН.

Деталі

Вебер наголосив, що конфіскація активів залишається логічним фіналом для російських мільярдів, які зараз зберігаються в європейських депозитаріях. За його словами, ці ресурси стануть джерелом для погашення кредитів, які ЄС зараз надає Києву.

Ми використаємо ці гроші для погашення боргів за катастрофу, яку створила росія . Зрештою, росія має заплатити за те, що вона зробила в Україні

– підкреслив політик.

Протистояння з Вашингтоном

Манфред Вебер також відкинув ідеї, які напередодні саміту просувала адміністрація США. Вашингтон пропонував спрямувати частину активів на відновлення України під власним керівництвом, проте лідер ЄНП дав зрозуміти, що Європа не прийме такий розподіл впливу.

Прем’єр Угорщини Орбан у Брюсселі засумнівався, "хто на кого напав" під час війни в Україні19.12.25, 19:27 • 3428 переглядiв

Ідея американців використати 100 мільярдів євро для них і 100 мільярдів євро для росії не пройде 

– зазначив Вебер. 

Він також став на захист канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, який активно лобіював використання активів рф, зазначивши, що завдяки його лідерству це питання "все ще залишається на столі".

Нагадаємо, що через відсутність одностайності щодо активів, лідери ЄС були змушені схвалити "резервний план" допомоги Україні на суму 90 млрд євро, заснований на спільному боргу країн Євросоюзу.

Politico назвало "переможців" та "переможених" Саміту ЄС щодо фінансування України19.12.25, 17:24 • 2328 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Війна в Україні
Фрідріх Мерц
Європейський Союз
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Україна