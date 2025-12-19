$42.340.00
Доставка танків M1A1 Abrams з Австралії в Україну: журналісти розповіли ексклюзивні подробиці
Ексклюзив
14:21 • 8534 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
14:08 • 10091 перегляди
Через атаки рф на Одещину рух на кордоні з Молдовою ускладнений: прикордонники озвучили альтернативні маршрути
12:39 • 11644 перегляди
Питання не в дефіциті літаків, а пілотів: Зеленський прокоментував потребу в польських МіГ-29
12:26 • 14132 перегляди
Як Одеса тиждень живе без світла: рятувальники показали фотоVideo
12:10 • 11842 перегляди
Україна запропонувала Польщі співпрацю у сфері протидії дронам та морської безпеки
Ексклюзив
11:39 • 17607 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
11:08 • 10636 перегляди
СБУ вперше уразила танкер російського "тіньового флоту" у нейтральних водах Середземного моряVideo
10:10 • 8182 перегляди
"Пряма лінія" путіна 2025 року: диктатор видав нові брехливі заяви та відмовився від припинення війниVideo
Ексклюзив
19 грудня, 09:00 • 24676 перегляди
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Politico назвало "переможців" та "переможених" Саміту ЄС щодо фінансування України

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Лідери ЄС узгодили план фінансування України шляхом спільних запозичень після 16-годинних переговорів. Politico назвало прем'єрку Італії Джорджію Мелоні та бельгійського прем'єра Барта Де Вевера головними "переможцями" саміту.

Politico назвало "переможців" та "переможених" Саміту ЄС щодо фінансування України

Після виснажливих 16-годинних перемовин лідери ЄС нарешті узгодили план фінансування України. Замість використання заморожених активів рф, на чому наполягали Німеччина та скандинавські країни, Брюссель обрав "план Б" – спільні запозичення. Хоча це рішення дозволило Києву отримати критично важливу допомогу, саміт чітко розділив європейських лідерів на тих, хто диктував умови, і тих, хто залишився ні з чим. Про це йдеться у матеріалі Politico, пише УНН.

Деталі 

Головною "переможницею" саміту видання Politico називає прем’єрку Італії Джорджію Мелоні. Вона майстерно витримала паузу, дозволивши іншим вичерпати аргументи, і втрутилася в гру в ідеальний момент, коли ідея кредиту під заставу російських активів остаточно провалилася. 

москва радіє після провалу ЄС у питанні використання заморожених активів для України - Politico19.12.25, 11:04 • 2696 переглядiв

Свій "майстер-клас" показав і бельгійський прем’єр Барт Де Вевер: він до останнього блокував конфіскацію активів рф, побоюючись помсти кремля, і зрештою змусив ЄС перейти до моделі спільного боргу.

Часткову вигоду отримали навіть безпосередні учасники війни:

  • Володимир Зеленський отримав гарантоване фінансування;
    • володимир путін зберіг свої активи недоторканими;
      • Дональд Трамп залишив собі простір для маневру з цими активами у майбутніх переговорах.

        Поразка німецьких амбіцій та "ізгої" ЄС

        Під найбільшим ударом опинився канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Він агресивно просував ідею використання заморожених активів як єдиний можливий варіант, але в підсумку програв. Разом із ним у тіні залишилася й Урсула фон дер Ляєн, яка до останнього опиралася спільному боргу, але була змушена погодитися на нього, коли ініціатива перейшла до рук інших лідерів.

        Окрему позицію зайняло тріо – Угорщина, Словаччина та Чехія. Вони відмовилися підписувати план і не братимуть участі у виділенні коштів. Це фінансова перемога для їхніх бюджетів, проте політично такий крок ще більше ізолює ці країни всередині Євросоюзу, наближаючи їх до статусу "ізгоїв".

        Позика замість заморожених активів рф для фінансування оборони України: що кажуть експерти і інвестори щодо рішення ЄС19.12.25, 15:13 • 2378 переглядiв

        Степан Гафтко

