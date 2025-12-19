Лідери ЄС обрали позику замість заморожених активів рф для фінансування оборони України - Reuters
Київ • УНН
Лідери ЄС вирішили позичити 90 млрд євро для фінансування оборони України, уникаючи використання заморожених російських активів. Думки експертів і аналітиків з цього приводу розділились.
Лідери Європейського Союзу вирішили позичити гроші для фінансування оборони України проти росії, а не використовувати заморожені російські активи. Таким чином вони вирішили уникнути розбіжностей, щоб забезпечити кредит у розмірі 90 млрд євро. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Думки експертів і аналітиків з цього приводу розділились: частина не погоджується з тим, що заморожування російських активів підірве роль євро. Інші вважають, що це свідчить про певну стриманість у прийнятті рішень щодо придбання заморожених російських активів.
Ще одна частина експертів вважає, що великий ризик використання російських активів для фінансування військових дій України полягає в здешевленні європейських державних цінних паперів. Це може призвести до підвищення ставок за суверенними облігаціями, а також незначно може збільшити фіскальне навантаження в Європі.
Нагадаємо
Країни ЄС запропонували додаткові гарантії Бельгії для підтримки плану надання Україні кредиту в 210 мільярдів євро з заморожених російських активів. Невикористані кошти кредиту стануть першою лінією захисту, якщо ЄС доведеться відшкодовувати збитки росії.