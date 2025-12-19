$42.340.00
12:39 • 4542 просмотра
Вопрос не в дефиците самолетов, а пилотов: Зеленский прокомментировал потребность в польских МиГ-29
12:26 • 8572 просмотра
Как Одесса неделю живет без света: спасатели показали фотоVideo
12:10 • 6452 просмотра
Украина предложила Польше сотрудничество в сфере противодействия дронам и морской безопасности
Эксклюзив
11:39 • 12157 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
11:08 • 7892 просмотра
СБУ впервые поразила танкер российского «теневого флота» в нейтральных водах Средиземного моряVideo
10:10 • 6756 просмотра
"Прямая линия" путина 2025 года: диктатор выдал новые лживые заявления и отказался от прекращения войныVideo
Эксклюзив
09:00 • 21446 просмотра
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
Эксклюзив
19 декабря, 06:45 • 20074 просмотра
Компенсация военным 50% первого взноса по еОселе: правительство до сих пор не разработало соответствующий порядок
19 декабря, 06:31 • 19773 просмотра
Венгрии, Словакии и Чехии не коснется решение Евросоюза о €90 млрд Украине с привлечением бюджета ЕС без активов рф - выводы
19 декабря, 02:37 • 23025 просмотра
ЕС выделяет Украине 90 миллиардов евро помощи на 2026–2027 годы - глава Евросовета
Заем вместо замороженных активов РФ для финансирования обороны Украины: что говорят эксперты и инвесторы о решении ЕС

Киев • УНН

 • 1486 просмотра

Лидеры ЕС решили одолжить 90 млрд евро для финансирования обороны Украины, избегая использования замороженных российских активов. Мнения инвесторов, экспертов и аналитиков по этому поводу разделились.

Заем вместо замороженных активов РФ для финансирования обороны Украины: что говорят эксперты и инвесторы о решении ЕС

Лидеры Европейского Союза решили одолжить деньги для финансирования обороны Украины против России, а не использовать замороженные российские активы. Таким образом они решили избежать разногласий, чтобы обеспечить кредит в размере 90 млрд евро. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Мнения инвесторов, а также экспертов и аналитиков по этому поводу разделились: часть не соглашается с тем, что замораживание российских активов подорвет роль евро. Другие считают, что это свидетельствует об определенной сдержанности в принятии решений по приобретению замороженных российских активов.

Еще одна часть экспертов и инвесторов считает, что большой риск использования российских активов для финансирования военных действий Украины заключается в удешевлении европейских государственных ценных бумаг. Это может привести к повышению ставок по суверенным облигациям, а также незначительно может увеличить фискальную нагрузку в Европе.

Напомним

Страны ЕС предложили дополнительные гарантии Бельгии для поддержки плана предоставления Украине кредита в 210 миллиардов евро из замороженных российских активов. Неиспользованные средства кредита станут первой линией защиты, если ЕС придется возмещать убытки России.

Евгений Устименко

Санкции
Война в Украине
Reuters
Европейский Союз
Бельгия
Украина