Заем вместо замороженных активов РФ для финансирования обороны Украины: что говорят эксперты и инвесторы о решении ЕС
Киев • УНН
Лидеры ЕС решили одолжить 90 млрд евро для финансирования обороны Украины, избегая использования замороженных российских активов. Мнения инвесторов, экспертов и аналитиков по этому поводу разделились.
Лидеры Европейского Союза решили одолжить деньги для финансирования обороны Украины против России, а не использовать замороженные российские активы. Таким образом они решили избежать разногласий, чтобы обеспечить кредит в размере 90 млрд евро. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Мнения инвесторов, а также экспертов и аналитиков по этому поводу разделились: часть не соглашается с тем, что замораживание российских активов подорвет роль евро. Другие считают, что это свидетельствует об определенной сдержанности в принятии решений по приобретению замороженных российских активов.
Еще одна часть экспертов и инвесторов считает, что большой риск использования российских активов для финансирования военных действий Украины заключается в удешевлении европейских государственных ценных бумаг. Это может привести к повышению ставок по суверенным облигациям, а также незначительно может увеличить фискальную нагрузку в Европе.
Напомним
Страны ЕС предложили дополнительные гарантии Бельгии для поддержки плана предоставления Украине кредита в 210 миллиардов евро из замороженных российских активов. Неиспользованные средства кредита станут первой линией защиты, если ЕС придется возмещать убытки России.