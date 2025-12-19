москва радіє після провалу ЄС у питанні використання заморожених активів для України - Politico
Київ • УНН
Високопоставлені російські чиновники раділи після того, як лідери ЄС не домовилися про використання заморожених російських активів для фінансування України. Замість цього Київ отримає €90 мільярдів кредиту, а російські кошти залишаються заблокованими.
Деталі
кирило дмитрієв, один із провідних представників кремля, назвав це рішення "серйозним ударом по європейських воєнних розпалювачах на чолі з Урсулою (ред. - фон дер Ляєн)". "Голоси здорового глузду в ЄС заблокували незаконне використання російських резервів для фінансування України", — додав він у дописі в X. "Закон і розсуд перемагають… поки що".
григорій карасін, голова комітету з закордонних справ у верхній палаті парламенту Росії, написав у Telegram: "поки що міжнародне право, а не Урсула фон дер Ляєн, переважає". Він додав, що поступка ЄС є "помірно обнадійливим сигналом". "Залишки цивілізованого підходу до фінансових традицій зупинили тих, хто намагався довести ситуацію до серйозного краху".
Як зазначає видання переговори у четвер зайшли у глухий кут після того, як прем’єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер відмовився знімати свої заперечення щодо використання цих активів, які зберігаються у фінансовому депозитарії в Брюсселі. На його думку, це відкрило б Бельгію для низки юридичних та інших загроз з боку Москви.
Нагадаємо
27 лідерів блоку зібралися у четвер і обговорювали пропозицію президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн направити заморожені мільярди москви до києва, але зрештою не досягли консенсусу. Натомість вони обрали кредит у розмірі €90 мільярдів, фінансований спільним боргом, щоб підтримати фінансову стабільність України.
Президент України Володимир Зеленський, який брав участь у частині саміту у четвер, щоб просувати використання заморожених мільярдів кремля, у п’ятницю вранці заявив, що "вдячний усім лідерам Європейського Союзу за рішення Європейської ради щодо фінансової підтримки України у розмірі €90 мільярдів" та відзначив, що "російські активи залишаються замороженими".
