москва радіє після провалу ЄС у питанні використання заморожених активів для України - Politico

$42.340.00
49.590.04
ukenru
Ексклюзив
09:00 • 240 перегляди
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
Ексклюзив
06:45 • 4992 перегляди
Компенсація військовим 50% першого внеску по єОселі: уряд досі не розробив відповідний порядок
06:31 • 7214 перегляди
Угорщини, Словаччини і Чехії не торкнеться рішення Євросоюзу про €90 млрд Україні з залученням бюджету ЄС без активів рф - висновки
19 грудня, 02:37 • 13454 перегляди
ЄС виділяє Україні 90 мільярдів євро допомоги на 2026–2027 роки - голова Євроради
19 грудня, 00:22 • 17616 перегляди
Трамп підписав оборонний бюджет США з допомогою Україні - Білий дім
18 грудня, 23:33 • 17145 перегляди
Міжнародна фінансова корпорація розвитку DFC анонсувала запуск Інвестиційного фонду відбудови США-Україна
18 грудня, 22:09 • 16417 перегляди
Лідери ЄС не змогли домовитися про використання активів рф для фінансування України
18 грудня, 17:59 • 20538 перегляди
Зекономить державі мільярди доларів у післявоєнний період: Україна оголосила про успішну реструктуризацію ВВП варантів
18 грудня, 17:01 • 28683 перегляди
Атака рф на Одещину: обмежено рух до окремих пунктів пропуску через кордон з МолдовоюPhoto
Ексклюзив
18 грудня, 15:30 • 37353 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
1.2м/с
88%
760мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Окупанти просунулися у Донецькій та Запорізькій областях - DeepStatePhoto19 грудня, 00:04 • 4676 перегляди
Окупаційна адміністрація ігнорує спалах епідемії у школах Алчевська - ЦНС19 грудня, 00:57 • 12833 перегляди
Інформатори фсб отримали тривалі терміни за встановлення "відеопасток" біля аеродромів на заході України19 грудня, 01:55 • 10374 перегляди
Мирні переговори: стало відомо, кого путін відправить у Маямі19 грудня, 03:02 • 4126 перегляди
Винахідницька активність у росії досягла 20-річного мінімуму після початку війни - ЦПД03:53 • 10999 перегляди
Публікації
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
Ексклюзив
09:00 • 240 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
Ексклюзив
18 грудня, 15:30 • 37353 перегляди
25% нових автомобілів, проданих у світі у 2025 році, були електрокарами: ось хто їх купувавPhoto18 грудня, 15:04 • 28040 перегляди
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров’я потребує перезавантаженняPhoto
Ексклюзив
18 грудня, 12:29 • 45690 перегляди
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради18 грудня, 11:44 • 44330 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Антоніу Кошта
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Крим
Донецька область
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради18 грудня, 11:44 • 44330 перегляди
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo17 грудня, 19:12 • 32755 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo17 грудня, 16:22 • 31662 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18 • 38290 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 43455 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Шахед-136
TikTok

москва радіє після провалу ЄС у питанні використання заморожених активів для України - Politico

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Високопоставлені російські чиновники раділи після того, як лідери ЄС не домовилися про використання заморожених російських активів для фінансування України. Замість цього Київ отримає €90 мільярдів кредиту, а російські кошти залишаються заблокованими.

москва радіє після провалу ЄС у питанні використання заморожених активів для України - Politico

Лідери ЄС не змогли домовитися про використання заморожених російських активів для кредиту Україні, що викликало задоволення в москві. Замість цього Київ отримає €90 мільярдів кредиту, гарантованого спільним бюджетом ЄС, а російські кошти залишаються заблокованими. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

кирило дмитрієв, один із провідних представників кремля, назвав це рішення "серйозним ударом по європейських воєнних розпалювачах на чолі з Урсулою (ред. - фон дер Ляєн)". "Голоси здорового глузду в ЄС заблокували незаконне використання російських резервів для фінансування України", — додав він у дописі в X. "Закон і розсуд перемагають… поки що".

григорій карасін, голова комітету з закордонних справ у верхній палаті парламенту Росії, написав у Telegram: "поки що міжнародне право, а не Урсула фон дер Ляєн, переважає". Він додав, що поступка ЄС є "помірно обнадійливим сигналом". "Залишки цивілізованого підходу до фінансових традицій зупинили тих, хто намагався довести ситуацію до серйозного краху".

Як зазначає видання переговори у четвер зайшли у глухий кут після того, як прем’єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер відмовився знімати свої заперечення щодо використання цих активів, які зберігаються у фінансовому депозитарії в Брюсселі. На його думку, це відкрило б Бельгію для низки юридичних та інших загроз з боку Москви.

Нагадаємо

27 лідерів блоку зібралися у четвер і обговорювали пропозицію президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн направити заморожені мільярди москви до києва, але зрештою не досягли консенсусу. Натомість вони обрали кредит у розмірі €90 мільярдів, фінансований спільним боргом, щоб підтримати фінансову стабільність України.

Президент України Володимир Зеленський, який брав участь у частині саміту у четвер, щоб просувати використання заморожених мільярдів кремля, у п’ятницю вранці заявив, що "вдячний усім лідерам Європейського Союзу за рішення Європейської ради щодо фінансової підтримки України у розмірі €90 мільярдів" та відзначив, що "російські активи залишаються замороженими".

Угорщини, Словаччини і Чехії не торкнеться рішення Євросоюзу про €90 млрд Україні з залученням бюджету ЄС без активів рф - висновки19.12.25, 08:31 • 7186 переглядiв

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Державний бюджет
Війна в Україні
Європейська комісія
Європейський Союз
Брюссель
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Україна