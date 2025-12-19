$42.340.00
москва ликует после провала ЕС в вопросе использования замороженных активов для Украины – Politico

Киев • УНН

 • 306 просмотра

Высокопоставленные российские чиновники ликовали после того, как лидеры ЕС не договорились об использовании замороженных российских активов для финансирования Украины. Вместо этого Киев получит €90 миллиардов кредита, а российские средства остаются заблокированными.

москва ликует после провала ЕС в вопросе использования замороженных активов для Украины – Politico

Лидеры ЕС не смогли договориться об использовании замороженных российских активов для кредита Украине, что вызвало удовлетворение в москве. Вместо этого Киев получит €90 миллиардов кредита, гарантированного общим бюджетом ЕС, а российские средства остаются заблокированными. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Подробности

кирилл дмитриев, один из ведущих представителей Кремля, назвал это решение "серьезным ударом по европейским военным поджигателям во главе с Урсулой (ред. - фон дер Ляйен)". "Голоса здравого смысла в ЕС заблокировали незаконное использование российских резервов для финансирования Украины", — добавил он в сообщении в X. "Закон и рассудок побеждают… пока что".

григорий карасин, глава комитета по иностранным делам в верхней палате парламента России, написал в Telegram: "пока что международное право, а не Урсула фон дер Ляйен, преобладает". Он добавил, что уступка ЕС является "умеренно обнадеживающим сигналом". "Остатки цивилизованного подхода к финансовым традициям остановили тех, кто пытался довести ситуацию до серьезного краха".

Как отмечает издание, переговоры в четверг зашли в тупик после того, как премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер отказался снимать свои возражения против использования этих активов, которые хранятся в финансовом депозитарии в Брюсселе. По его мнению, это открыло бы Бельгию для ряда юридических и других угроз со стороны москвы.

Напомним

27 лидеров блока собрались в четверг и обсуждали предложение президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен направить замороженные миллиарды москвы в Киев, но в конечном итоге не достигли консенсуса. Вместо этого они выбрали кредит в размере €90 миллиардов, финансируемый общим долгом, чтобы поддержать финансовую стабильность Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский, который участвовал в части саммита в четверг, чтобы продвигать использование замороженных миллиардов Кремля, в пятницу утром заявил, что "благодарен всем лидерам Европейского Союза за решение Европейского совета о финансовой поддержке Украины в размере €90 миллиардов" и отметил, что "российские активы остаются замороженными".

Венгрии, Словакии и Чехии не коснется решение Евросоюза о €90 млрд Украине с привлечением бюджета ЕС без активов рф - выводы19.12.25, 08:31 • 8126 просмотров

Ольга Розгон

