Politico назвало «победителей» и «проигравших» саммита ЕС по финансированию Украины
Киев • УНН
Лидеры ЕС согласовали план финансирования Украины путем совместных заимствований после 16-часовых переговоров. Politico назвало премьера Италии Джорджию Мелони и бельгийского премьера Барта Де Вевера главными «победителями» саммита.
После изнурительных 16-часовых переговоров лидеры ЕС наконец согласовали план финансирования Украины. Вместо использования замороженных активов РФ, на чем настаивали Германия и скандинавские страны, Брюссель выбрал "план Б" – совместные заимствования. Хотя это решение позволило Киеву получить критически важную помощь, саммит четко разделил европейских лидеров на тех, кто диктовал условия, и тех, кто остался ни с чем. Об этом говорится в материале Politico, пишет УНН.
Детали
Главной "победительницей" саммита издание Politico называет премьера Италии Джорджию Мелони. Она искусно выдержала паузу, позволив другим исчерпать аргументы, и вмешалась в игру в идеальный момент, когда идея кредита под залог российских активов окончательно провалилась.
москва ликует после провала ЕС в вопросе использования замороженных активов для Украины – Politico19.12.25, 11:04 • 2696 просмотров
Свой "мастер-класс" показал и бельгийский премьер Барт Де Вевер: он до последнего блокировал конфискацию активов РФ, опасаясь мести Кремля, и в итоге заставил ЕС перейти к модели общего долга.
Частичную выгоду получили даже непосредственные участники войны:
- Владимир Зеленский получил гарантированное финансирование;
- Владимир Путин сохранил свои активы нетронутыми;
- Дональд Трамп оставил себе пространство для маневра с этими активами в будущих переговорах.
Поражение немецких амбиций и "изгои" ЕС
Под наибольшим ударом оказался канцлер Германии Фридрих Мерц. Он агрессивно продвигал идею использования замороженных активов как единственный возможный вариант, но в итоге проиграл. Вместе с ним в тени осталась и Урсула фон дер Ляйен, которая до последнего сопротивлялась общему долгу, но была вынуждена согласиться на него, когда инициатива перешла в руки других лидеров.
Отдельную позицию заняло трио – Венгрия, Словакия и Чехия. Они отказались подписывать план и не будут участвовать в выделении средств. Это финансовая победа для их бюджетов, однако политически такой шаг еще больше изолирует эти страны внутри Евросоюза, приближая их к статусу "изгоев".
Заем вместо замороженных активов РФ для финансирования обороны Украины: что говорят эксперты и инвесторы о решении ЕС19.12.25, 15:13 • 2378 просмотров