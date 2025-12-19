Politico назвало «победителей» и «проигравших» саммита ЕС по финансированию Украины

$42.340.00
49.590.04
ukenru
14:53 • 1270 просмотра
Доставка танков M1A1 Abrams из Австралии в Украину: журналисты рассказали эксклюзивные подробности
Эксклюзив
14:21 • 8548 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
14:08 • 10102 просмотра
Из-за атак рф на Одесскую область движение на границе с Молдовой затруднено: пограничники озвучили альтернативные маршруты
12:39 • 11650 просмотра
Вопрос не в дефиците самолетов, а пилотов: Зеленский прокомментировал потребность в польских МиГ-29
12:26 • 14137 просмотра
Как Одесса неделю живет без света: спасатели показали фотоVideo
12:10 • 11847 просмотра
Украина предложила Польше сотрудничество в сфере противодействия дронам и морской безопасности
Эксклюзив
11:39 • 17609 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
11:08 • 10637 просмотра
СБУ впервые поразила танкер российского «теневого флота» в нейтральных водах Средиземного моряVideo
10:10 • 8182 просмотра
"Прямая линия" путина 2025 года: диктатор выдал новые лживые заявления и отказался от прекращения войныVideo
Эксклюзив
19 декабря, 09:00 • 24678 просмотра
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
1м/с
89%
759мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Один из крупнейших жилых массивов Одессы без света, воды и тепла из-за атаки рф: показали последствияPhotoVideo19 декабря, 06:44 • 3692 просмотра
В воинских частях начали тестировать систему "Имущество": что предусматривается09:27 • 10050 просмотра
В Одесской области после атаки рф движение по трассе Одесса-Рени остановлено, ряд пунктов пропуска на границе закрыты: что нужно знать10:04 • 18398 просмотра
За миллионные растраты "на Буковель, крестины, алкоголь" получили подозрения трое глав профсоюзов: Генпрокурор Кравченко выложил записи разговоров фигурантовVideo10:41 • 16356 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo11:05 • 18902 просмотра
публикации
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
14:21 • 8548 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
11:39 • 17609 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo11:05 • 18966 просмотра
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
Эксклюзив
19 декабря, 09:00 • 24678 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
Эксклюзив
18 декабря, 15:30 • 51083 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Дональд Трамп
Кароль Навроцкий
Виталий Ким
Актуальные места
Украина
Одесса
Польша
Беларусь
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы18 декабря, 11:44 • 57133 просмотра
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo17 декабря, 19:12 • 39137 просмотра
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена СпилбергаVideo17 декабря, 16:22 • 37568 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 43892 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 48866 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Орлан-10
The Economist

Politico назвало «победителей» и «проигравших» саммита ЕС по финансированию Украины

Киев • УНН

 • 30 просмотра

Лидеры ЕС согласовали план финансирования Украины путем совместных заимствований после 16-часовых переговоров. Politico назвало премьера Италии Джорджию Мелони и бельгийского премьера Барта Де Вевера главными «победителями» саммита.

Politico назвало «победителей» и «проигравших» саммита ЕС по финансированию Украины

После изнурительных 16-часовых переговоров лидеры ЕС наконец согласовали план финансирования Украины. Вместо использования замороженных активов РФ, на чем настаивали Германия и скандинавские страны, Брюссель выбрал "план Б" – совместные заимствования. Хотя это решение позволило Киеву получить критически важную помощь, саммит четко разделил европейских лидеров на тех, кто диктовал условия, и тех, кто остался ни с чем. Об этом говорится в материале Politico, пишет УНН.

Детали 

Главной "победительницей" саммита издание Politico называет премьера Италии Джорджию Мелони. Она искусно выдержала паузу, позволив другим исчерпать аргументы, и вмешалась в игру в идеальный момент, когда идея кредита под залог российских активов окончательно провалилась. 

москва ликует после провала ЕС в вопросе использования замороженных активов для Украины – Politico19.12.25, 11:04 • 2696 просмотров

Свой "мастер-класс" показал и бельгийский премьер Барт Де Вевер: он до последнего блокировал конфискацию активов РФ, опасаясь мести Кремля, и в итоге заставил ЕС перейти к модели общего долга.

Частичную выгоду получили даже непосредственные участники войны:

  • Владимир Зеленский получил гарантированное финансирование;
    • Владимир Путин сохранил свои активы нетронутыми;
      • Дональд Трамп оставил себе пространство для маневра с этими активами в будущих переговорах.

        Поражение немецких амбиций и "изгои" ЕС

        Под наибольшим ударом оказался канцлер Германии Фридрих Мерц. Он агрессивно продвигал идею использования замороженных активов как единственный возможный вариант, но в итоге проиграл. Вместе с ним в тени осталась и Урсула фон дер Ляйен, которая до последнего сопротивлялась общему долгу, но была вынуждена согласиться на него, когда инициатива перешла в руки других лидеров.

        Отдельную позицию заняло трио – Венгрия, Словакия и Чехия. Они отказались подписывать план и не будут участвовать в выделении средств. Это финансовая победа для их бюджетов, однако политически такой шаг еще больше изолирует эти страны внутри Евросоюза, приближая их к статусу "изгоев".

        Заем вместо замороженных активов РФ для финансирования обороны Украины: что говорят эксперты и инвесторы о решении ЕС19.12.25, 15:13 • 2378 просмотров

        Степан Гафтко

        ПолитикаНовости Мира
        Санкции
        Государственный бюджет
        Война в Украине
        Владимир Путин
        Барт Де Вевер
        Джорджия Мелони
        Фридрих Мерц
        Дональд Трамп
        Европейский Союз
        Брюссель
        Чешская Республика
        Италия
        Германия
        Словакия
        Владимир Зеленский
        Венгрия
        Урсула фон дер Ляйен
        Украина