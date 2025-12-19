Замороженные средства РФ все равно будут использованы – Манфред Вебер о будущем российских активов

Несмотря на то, что на последнем саммите в Брюсселе лидеры ЕС не смогли договориться об использовании замороженных активов РФ для текущей помощи Украине, этот вопрос не снят с повестки дня. Председатель Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер в интервью Politico заявил, что Европа обязательно использует эти средства в будущем для компенсации ущерба, нанесенного агрессором. Об этом пишет УНН.

Детали

Вебер подчеркнул, что конфискация активов остается логичным финалом для российских миллиардов, которые сейчас хранятся в европейских депозитариях. По его словам, эти ресурсы станут источником для погашения кредитов, которые ЕС сейчас предоставляет Киеву.

Мы используем эти деньги для погашения долгов за катастрофу, которую создала Россия. В конце концов, Россия должна заплатить за то, что она сделала в Украине – подчеркнул политик.

Противостояние с Вашингтоном

Манфред Вебер также отверг идеи, которые накануне саммита продвигала администрация США. Вашингтон предлагал направить часть активов на восстановление Украины под собственным руководством, однако лидер ЕНП дал понять, что Европа не примет такое распределение влияния.

Идея американцев использовать 100 миллиардов евро для них и 100 миллиардов евро для России не пройдет – отметил Вебер.

Он также встал на защиту канцлера Германии Фридриха Мерца, который активно лоббировал использование активов РФ, отметив, что благодаря его лидерству этот вопрос "все еще остается на столе".

Напомним, что из-за отсутствия единогласия по активам, лидеры ЕС были вынуждены одобрить "резервный план" помощи Украине на сумму 90 млрд евро, основанный на общем долге стран Евросоюза.

