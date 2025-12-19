Замороженные средства РФ все равно будут использованы – Манфред Вебер о будущем российских активов

$42.340.00
49.590.04
ukenru
15:48 • 10385 просмотра
Кабмин утвердил переговорные позиции по вступлению в ЕС по Кластерам 4 и 5
15:34 • 17957 просмотра
Украинская делегация сегодня проведет очередной раунд переговоров с американской и европейской стороной в Майами
14:53 • 17386 просмотра
Доставка танков M1A1 Abrams из Австралии в Украину: журналисты рассказали эксклюзивные подробности
Эксклюзив
14:21 • 31418 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
14:08 • 25294 просмотра
Из-за атак рф на Одесскую область движение на границе с Молдовой затруднено: пограничники озвучили альтернативные маршруты
19 декабря, 12:39 • 16275 просмотра
Вопрос не в дефиците самолетов, а пилотов: Зеленский прокомментировал потребность в польских МиГ-29
19 декабря, 12:26 • 17475 просмотра
Как Одесса неделю живет без света: спасатели показали фотоVideo
19 декабря, 12:10 • 13512 просмотра
Украина предложила Польше сотрудничество в сфере противодействия дронам и морской безопасности
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 25962 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
19 декабря, 11:08 • 11444 просмотра
СБУ впервые поразила танкер российского «теневого флота» в нейтральных водах Средиземного моряVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
0м/с
96%
759мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В воинских частях начали тестировать систему "Имущество": что предусматривается19 декабря, 09:27 • 18299 просмотра
В Одесской области после атаки рф движение по трассе Одесса-Рени остановлено, ряд пунктов пропуска на границе закрыты: что нужно знать19 декабря, 10:04 • 26947 просмотра
Минюст запустил первый AI-сервис для заказа судебных экспертиз19 декабря, 10:39 • 8006 просмотра
За миллионные растраты "на Буковель, крестины, алкоголь" получили подозрения трое глав профсоюзов: Генпрокурор Кравченко выложил записи разговоров фигурантовVideo19 декабря, 10:41 • 34038 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo19 декабря, 11:05 • 33404 просмотра
публикации
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
14:21 • 31423 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 25963 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo19 декабря, 11:05 • 33409 просмотра
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
Эксклюзив
19 декабря, 09:00 • 31499 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
Эксклюзив
18 декабря, 15:30 • 57511 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Андрей Гнатов
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Европа
Село
Реклама
УНН Lite
Пять культовых фильмов о Рождестве: что посмотреть в преддверии новогодних праздниковVideo17:00 • 3676 просмотра
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы18 декабря, 11:44 • 60380 просмотра
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo17 декабря, 19:12 • 42246 просмотра
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена СпилбергаVideo17 декабря, 16:22 • 40391 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 46572 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
ТикТок
Фильм
Хранитель

Замороженные средства РФ все равно будут использованы – Манфред Вебер о будущем российских активов

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Глава Европейской народной партии Манфред Вебер заявил, что замороженные активы РФ будут использованы для погашения кредитов, которые ЕС предоставляет Украине. Он отверг предложения США по распределению активов, подчеркнув, что Россия должна заплатить за свои действия.

Замороженные средства РФ все равно будут использованы – Манфред Вебер о будущем российских активов

Несмотря на то, что на последнем саммите в Брюсселе лидеры ЕС не смогли договориться об использовании замороженных активов РФ для текущей помощи Украине, этот вопрос не снят с повестки дня. Председатель Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер в интервью Politico заявил, что Европа обязательно использует эти средства в будущем для компенсации ущерба, нанесенного агрессором. Об этом пишет УНН.

Детали

Вебер подчеркнул, что конфискация активов остается логичным финалом для российских миллиардов, которые сейчас хранятся в европейских депозитариях. По его словам, эти ресурсы станут источником для погашения кредитов, которые ЕС сейчас предоставляет Киеву.

Мы используем эти деньги для погашения долгов за катастрофу, которую создала Россия. В конце концов, Россия должна заплатить за то, что она сделала в Украине

– подчеркнул политик.

Противостояние с Вашингтоном

Манфред Вебер также отверг идеи, которые накануне саммита продвигала администрация США. Вашингтон предлагал направить часть активов на восстановление Украины под собственным руководством, однако лидер ЕНП дал понять, что Европа не примет такое распределение влияния.

Премьер Венгрии Орбан в Брюсселе усомнился, "кто на кого напал" во время войны в Украине19.12.25, 19:27 • 3416 просмотров

Идея американцев использовать 100 миллиардов евро для них и 100 миллиардов евро для России не пройдет 

– отметил Вебер. 

Он также встал на защиту канцлера Германии Фридриха Мерца, который активно лоббировал использование активов РФ, отметив, что благодаря его лидерству этот вопрос "все еще остается на столе".

Напомним, что из-за отсутствия единогласия по активам, лидеры ЕС были вынуждены одобрить "резервный план" помощи Украине на сумму 90 млрд евро, основанный на общем долге стран Евросоюза.

Politico назвало «победителей» и «проигравших» саммита ЕС по финансированию Украины19.12.25, 17:24 • 2320 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Война в Украине
Фридрих Мерц
Европейский Союз
Германия
Соединённые Штаты
Венгрия
Украина