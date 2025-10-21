Китайская Unitree Robotics представила нового бионического гуманоидного робота
Киев • УНН
Китайская компания Unitree Robotics представила бионического гуманоидного робота H2 ростом 180 см и весом 70 кг. Видеодемонстрация показала его высокую ловкость, плавность движений и превосходный баланс.
Китайская компания Unitree Robotics представила нового бионического гуманоидного робота - H2. Видео с его демонстрацией компания опубликовала в понедельник, 20 октября, на собственном YouTube-канале, передает УНН со ссылкой на Pandaily.
Добро пожаловать в этот мир - рост 180 см и вес 70 кг. Бионический гуманоид H2 - рожден служить всем безопасно и дружелюбно
Как пишет Pandaily, хотя Unitree пока не раскрыла полных технических характеристик модели, видео демонстрирует, что H2 отличается высокой ловкостью, плавностью движений и превосходным балансом.
Робот выполняет сложные танцевальные и боевые движения, демонстрируя естественную гибкость суставов и мягкие переходы между позами.
Отмечается, что по сравнению с предыдущей моделью H1, новый H2 получил бионическое лицо, подобное человеческому, что делает его еще ближе к образу настоящего гуманоида — когда-то лишь из области научной фантастики.
С дебютом H2 компания Unitree продолжает развивать направление гуманоидной робототехники, сокращая границу между человеком и машиной и демонстрируя, какими могут быть будущие поколения реалистичных и "умных" роботов.
Напомним
Южнокорейские ученые создали гуманоидного робота, который бегает со скоростью до 12 км/ч и воспроизводит "лунную походку" Майкла Джексона. Робот весом 75 кг и ростом 165 см преодолевает препятствия и лестницы без визуальных датчиков.
Пекин провел первые в мире игры гуманоидных роботов: 500 «спортсменов» соревновались в 26 дисциплинах25.08.25, 00:14 • 16776 просмотров