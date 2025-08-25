Пекин провел первые в мире игры гуманоидных роботов: 500 «спортсменов» соревновались в 26 дисциплинах

$41.220.00
47.980.00
ukenru
24 августа, 13:49 • 12420 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
24 августа, 10:46 • 23690 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
24 августа, 09:24 • 30903 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
24 августа, 07:11 • 29278 просмотра
Независимость закаляется на поле боя: Зеленский поздравил украинцев с праздникомVideo
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 38777 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 73595 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
23 августа, 06:14 • 61737 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
22 августа, 18:18 • 33483 просмотра
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 56428 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 35433 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
3м/с
88%
748мм
Популярные новости
Чрезвычайная ситуация в Ереване: российский истребитель врезался в городскую инфраструктуру24 августа, 13:30 • 16933 просмотра
Вэнс: Россия отказалась от попытки создать марионеточное правительство в Киеве24 августа, 14:46 • 6282 просмотра
Трамп остановил строительство дорогостоящей морской ветряной электростанции в США: проект был почти завершен24 августа, 15:28 • 7864 просмотра
Пограничная полиция Румынии сообщила, сколько украинцев в 2025 году нелегально пересекли границу24 августа, 15:44 • 9490 просмотра
"Использовал национальный праздник": Сийярто обвинил Зеленского в угрозах Венгрии в День Независимости18:31 • 10506 просмотра
публикации
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 38774 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 73593 просмотра
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцемPhoto23 августа, 06:00 • 43950 просмотра
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа23 августа, 03:30 • 57587 просмотра
Вкусные и питательные блюда из риса: топ интересных рецептовPhoto22 августа, 15:31 • 44490 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Марк Карни
Дональд Трамп
Джей Ди Вэнс
Рущишин Ярослав Иванович
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Канада
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo22 августа, 14:39 • 43971 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони22 августа, 13:10 • 29444 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto22 августа, 11:46 • 30304 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку22 августа, 10:17 • 33015 просмотра
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico22 августа, 02:18 • 39078 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Нефть
Твиттер
Instagram
Строительство

Пекин провел первые в мире игры гуманоидных роботов: 500 «спортсменов» соревновались в 26 дисциплинах

Киев • УНН

 • 8 просмотра

В Пекине состоялись первые Всемирные игры гуманоидных роботов, где почти 500 «спортсменов» из 16 стран соревновались в 26 дисциплинах. Роботы демонстрировали свои возможности в беге, футболе, боевых искусствах и даже в роли консьержа, что стало прорывом в развитии искусственного интеллекта.

Пекин провел первые в мире игры гуманоидных роботов: 500 «спортсменов» соревновались в 26 дисциплинах

В столице Китая Пекине состоялись первые Всемирные игры гуманоидных роботов, которые собрали почти 500 "спортсменов" из 16 стран. Роботы соревновались в 26 дисциплинах – от бега и футбола до боевых искусств и даже работы консьержа. Об этом сообщает MSN, пишет УНН.

Детали

Пекин на выходных стал ареной для соревнований, которые больше напоминали эпизод из фантастического фильма, чем спортивное событие. Здесь состоялись первые в истории Всемирные игры гуманоидных роботов, где приняли участие 280 команд из 16 стран. Около 500 двуногих машин демонстрировали свои возможности в 26 видах "спорта" - от бега и кикбоксинга до футбола и тайцзи.

Соревнования проходили на Национальном конькобежном овале, где еще недавно проходили зимние Олимпийские игры. На этот раз трибуны были заполнены зрителями, которые с юмором и восторгом наблюдали, как роботы падают, сбиваются с курса или даже случайно толкают людей на дорожке.

Несмотря на это, разработчики считают событие прорывом: для них важнее медалей было испытание ловкости, выносливости и времени работы батарей.

Кроме спортивных дисциплин, некоторые участники показывали профессиональные навыки - от сортировки лекарств до обслуживания гостей в отеле. Американская компания StarBot, например, представила своих роботов-официантов, которые уже имеют опыт работы в ресторанах.

Мы надеемся, что совсем скоро такие машины станут частью нашей повседневной жизни - в домах, отелях или заведениях питания

- сказал представитель компании Грегорио Веласко.

Особое внимание привлекли показательные выступления по тайцзи: под спокойную музыку роботы пытались воспроизводить плавные движения, а судьи по боевым искусствам серьезно оценивали их "пластику". По словам экспертов, даже несмотря на короткое время подготовки, некоторые машины показали впечатляющую координацию.

Событие имело и политический подтекст: Китай активно продвигает искусственный интеллект как стратегическое направление развития и пытается закрепить позиции в глобальном технологическом соревновании с США. Пекин не только демонстрирует достижения, но и формирует образ страны, которая способна интегрировать искусственный интеллект в самые разнообразные сферы — от спорта до медицины.

Видео с игр - где роботы танцуют, падают или соревнуются в футболе - уже разошлись по китайским соцсетям, набирая миллионы просмотров. И хотя "Олимпиада роботов" пока далека от человеческих стандартов, она показала: будущее, где машины будут рядом с нами не только на заводах, но и на спортивных аренах или в ресторанах, уже не за горами.

Google раскрыл, сколько энергии на самом деле потребляет чат-бот на основе искусственного интеллекта22.08.25, 21:20 • 4685 просмотров

Степан Гафтко

ТехнологииПроисшествия
Футбол
Олимпийские игры
Пекин
Китай
Соединённые Штаты