Пекин провел первые в мире игры гуманоидных роботов: 500 «спортсменов» соревновались в 26 дисциплинах

В столице Китая Пекине состоялись первые Всемирные игры гуманоидных роботов, которые собрали почти 500 "спортсменов" из 16 стран. Роботы соревновались в 26 дисциплинах – от бега и футбола до боевых искусств и даже работы консьержа. Об этом сообщает MSN, пишет УНН.

Детали

Пекин на выходных стал ареной для соревнований, которые больше напоминали эпизод из фантастического фильма, чем спортивное событие. Здесь состоялись первые в истории Всемирные игры гуманоидных роботов, где приняли участие 280 команд из 16 стран. Около 500 двуногих машин демонстрировали свои возможности в 26 видах "спорта" - от бега и кикбоксинга до футбола и тайцзи.

Соревнования проходили на Национальном конькобежном овале, где еще недавно проходили зимние Олимпийские игры. На этот раз трибуны были заполнены зрителями, которые с юмором и восторгом наблюдали, как роботы падают, сбиваются с курса или даже случайно толкают людей на дорожке.

Несмотря на это, разработчики считают событие прорывом: для них важнее медалей было испытание ловкости, выносливости и времени работы батарей.

Кроме спортивных дисциплин, некоторые участники показывали профессиональные навыки - от сортировки лекарств до обслуживания гостей в отеле. Американская компания StarBot, например, представила своих роботов-официантов, которые уже имеют опыт работы в ресторанах.

Мы надеемся, что совсем скоро такие машины станут частью нашей повседневной жизни - в домах, отелях или заведениях питания - сказал представитель компании Грегорио Веласко.

Особое внимание привлекли показательные выступления по тайцзи: под спокойную музыку роботы пытались воспроизводить плавные движения, а судьи по боевым искусствам серьезно оценивали их "пластику". По словам экспертов, даже несмотря на короткое время подготовки, некоторые машины показали впечатляющую координацию.

Событие имело и политический подтекст: Китай активно продвигает искусственный интеллект как стратегическое направление развития и пытается закрепить позиции в глобальном технологическом соревновании с США. Пекин не только демонстрирует достижения, но и формирует образ страны, которая способна интегрировать искусственный интеллект в самые разнообразные сферы — от спорта до медицины.

Видео с игр - где роботы танцуют, падают или соревнуются в футболе - уже разошлись по китайским соцсетям, набирая миллионы просмотров. И хотя "Олимпиада роботов" пока далека от человеческих стандартов, она показала: будущее, где машины будут рядом с нами не только на заводах, но и на спортивных аренах или в ресторанах, уже не за горами.

