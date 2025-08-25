$41.220.00
Пекін провів перші у світі ігри гуманоїдних роботів: 500 "спортсменів" змагалися у 26 дисциплінах

Київ • УНН

 • 24 перегляди

У Пекіні відбулися перші Всесвітні ігри гуманоїдних роботів, де майже 500 "спортсменів" з 16 країн змагалися у 26 дисциплінах. Роботи демонстрували свої можливості у бігу, футболі, бойових мистецтвах та навіть у ролі консьєржа, що стало проривом у розвитку штучного інтелекту.

Пекін провів перші у світі ігри гуманоїдних роботів: 500 "спортсменів" змагалися у 26 дисциплінах

У столиці Китаю Пекіні відбулися перші Всесвітні ігри гуманоїдних роботів, які зібрали майже 500 "спортсменів" із 16 країн. Роботи змагалися у 26 дисциплінах – від бігу та футболу до бойових мистецтв і навіть роботи консьєржа. Про це повідомляє MSN, пише УНН.

Деталі

Пекін на вихідних став ареною для змагань, які більше нагадували епізод із фантастичного фільму, ніж спортивну подію. Тут відбулися перші в історії Всесвітні ігри гуманоїдних роботів, де взяли участь 280 команд із 16 країн. Близько 500 двоногих машин демонстрували свої можливості у 26 видах "спорту" - від бігу та кікбоксингу до футболу й тайцзи.

Змагання проходили на Національному ковзанярському овалi, де ще нещодавно відбувалися зимові Олімпійські ігри. Цього разу трибуни були заповнені глядачами, які з гумором і захопленням спостерігали, як роботи падають, збиваються з курсу чи навіть випадково штовхають людей на доріжці.

Попри це, розробники вважають подію проривом: для них важливішим за медалі було випробування спритності, витривалості та часу роботи батарей.

Крім спортивних дисциплін, деякі учасники показували професійні навички - від сортування ліків до обслуговування гостей у готелі. Американська компанія StarBot, наприклад, презентувала своїх роботів-офіціантів, які вже мають досвід роботи в ресторанах.

Ми сподіваємося, що зовсім скоро такі машини стануть частиною нашого повсякденного життя - у домівках, готелях чи закладах харчування

- сказав представник компанії Грегоріо Веласко.

Особливу увагу привернули показові виступи з тайцзи: під спокійну музику роботи намагалися відтворювати плавні рухи, а судді з бойових мистецтв серйозно оцінювали їхню "пластику". За словами експертів, навіть попри короткий час підготовки, деякі машини показали вражаючу координацію.

Подія мала й політичний підтекст: Китай активно просуває штучний інтелект як стратегічний напрямок розвитку та намагається закріпити позиції у глобальному технологічному змаганні зі США. Пекін не лише демонструє досягнення, а й формує образ країни, яка здатна інтегрувати штучний інтелект у найрізноманітніші сфери — від спорту до медицини.

Відео з ігор - де роботи танцюють, падають чи змагаються у футболі - вже розійшлися китайськими соцмережами, набираючи мільйони переглядів. І хоча "Олімпіада роботів" поки що далека від людських стандартів, вона показала: майбутнє, де машини будуть поряд із нами не лише на заводах, а й на спортивних аренах чи в ресторанах, уже не за горами.

