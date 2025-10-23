Китай отреагировал на санкции США в отношении "роснефти" и "лукойла": выступает против
Киев • УНН
Китай выступает против односторонних санкций США против "Роснефти" и "Лукойла". Пекин считает, что такие меры не имеют оснований в международном праве и не санкционированы Советом Безопасности ООН.
Китай прокомментировал санкции США в отношении российских нефтяных компаний. Пекин выступает против "односторонних санкций", заявил спикер Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь в четверг, пишет УНН со ссылкой на Global Times.
Детали
На просьбу прокомментировать решение администрации Трампа ввести санкции против двух крупных российских нефтяных компаний - "роснефть" и "лукойл", Го в четверг заявил, что Китай "выступает против односторонних санкций, которые не имеют оснований в международном праве и не имеют разрешения Совета Безопасности ООН".
Напомним
США в среду, 22 октября, официально ввели санкции против ведущих российских нефтяных компаний "роснефть", "лукойл" и их дочерних фирм. Вашингтон призвал москву "немедленно" согласиться на прекращение войны против Украины.
