10:10 • 1676 просмотра
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?
Эксклюзив
09:45 • 4992 просмотра
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью Photo
Эксклюзив
09:30 • 4446 просмотра
Суд уже третий месяц не может рассмотреть жалобу на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы: юрист назвал причиныPhoto
07:25 • 12424 просмотра
Хоронят в его любимой кепке: в Киеве прощаются с лидером группы Green GreyPhoto
07:22 • 14770 просмотра
ЗАЭС вывели из самого длинного блэкаута, ее снова подключили к украинской энергосистеме - министр
07:21 • 22266 просмотра
"Шахтер" - "Легия", "Самсунспор" - "Динамо": анонс второго тура Лиги конференцийPhoto
06:59 • 13971 просмотра
Графики почасовых отключений света сегодня в 12 регионах - министр
06:36 • 13453 просмотра
ЕС принял 19-й пакет санкций против рф: что предусматривается
22 октября, 22:55 • 20959 просмотра
Трамп объяснил, почему трудно передать Украине ракеты TomahawkVideo
22 октября, 22:05 • 30975 просмотра
Президент США отменил встречу с путиным и прокомментировал санкции против рфVideo
Китай отреагировал на санкции США в отношении "роснефти" и "лукойла": выступает против

Киев • УНН

 • 1492 просмотра

Китай выступает против односторонних санкций США против "Роснефти" и "Лукойла". Пекин считает, что такие меры не имеют оснований в международном праве и не санкционированы Советом Безопасности ООН.

Китай отреагировал на санкции США в отношении "роснефти" и "лукойла": выступает против

Китай прокомментировал санкции США в отношении российских нефтяных компаний. Пекин выступает против "односторонних санкций", заявил спикер Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь в четверг, пишет УНН со ссылкой на Global Times.

Детали

На просьбу прокомментировать решение администрации Трампа ввести санкции против двух крупных российских нефтяных компаний - "роснефть" и "лукойл", Го в четверг заявил, что Китай "выступает против односторонних санкций, которые не имеют оснований в международном праве и не имеют разрешения Совета Безопасности ООН".

Напомним

США в среду, 22 октября, официально ввели санкции против ведущих российских нефтяных компаний "роснефть", "лукойл" и их дочерних фирм. Вашингтон призвал москву "немедленно" согласиться на прекращение войны против Украины.

Президент США отменил встречу с путиным и прокомментировал санкции против рф23.10.25, 01:05 • 30976 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Энергетика
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций
Китай