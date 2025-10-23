Китай відреагував на санкції США щодо "роснефті" і "лукойлу": виступає проти

$41.760.01
48.370.10
ukenru
07:25 • 10009 перегляди
Ховають в його улюбленій кепці: в Києві прощаються із лідером гурту Green GreyPhoto
07:22 • 12350 перегляди
ЗАЕС вивели з найдовшого блекауту, її знову під'єднали до української енергосистеми - міністр
07:21 • 18772 перегляди
"Шахтар" - "Легія", "Самсунспор" - "Динамо": анонс другого туру Ліги конференційPhoto
06:59 • 12600 перегляди
Графіки погодинних відключень світла сьогодні у 12 регіонах - міністр
06:36 • 12563 перегляди
ЄС ухвалив 19-й пакет санкцій проти рф: що передбачається
22 жовтня, 22:55 • 20608 перегляди
Трамп пояснив, чому важко передати Україні ракети TomahawkVideo
22 жовтня, 22:05 • 30775 перегляди
Президент США скасував зустріч з путіним і прокоментував санкції проти рфVideo
22 жовтня, 21:40 • 17033 перегляди
"Роснефть" та "Лукойл": США запровадили санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній Photo
22 жовтня, 20:51 • 24681 перегляди
Трамп назвав фейком інформацію про зняття обмежень на використання Україною ракет дальньої діїPhoto
22 жовтня, 19:25 • 27312 перегляди
ЄС погодив 19-й пакет санкцій проти росії
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
4.2м/с
68%
747мм
Популярнi новини
General Motors створили бюджетний електрокар за $5600Photo23 жовтня, 00:29 • 15286 перегляди
Росія легалізує захоплення "безхазяйного майна" на окупованих територіях України23 жовтня, 01:11 • 18184 перегляди
Вибухи на заводі у челябінській області рф: є загиблі та поранені23 жовтня, 01:30 • 16627 перегляди
У Перу оголосили надзвичайний станVideo23 жовтня, 03:07 • 16066 перегляди
Поїзди затримуються і змінюють маршрути після атаки рф на Сумщині: деталіPhoto05:57 • 8172 перегляди
Публікації
"Шахтар" - "Легія", "Самсунспор" - "Динамо": анонс другого туру Ліги конференційPhoto07:21 • 18758 перегляди
Справа “НАБУгейт”: детективи заборонили адвокатам, яких прослуховували, повідомляти інформацію у ЗМІPhoto
Ексклюзив
22 жовтня, 16:59 • 49922 перегляди
"Еміграційна мрія". Чому пропозиції переїзду у віддалені села за кордоном за 20-30 тис. євро не такі привабливі, як здається на перший погляд
Ексклюзив
22 жовтня, 14:00 • 47729 перегляди
Блекаут у Чернігові: як місто справляється без світла, води й стабільної напруги
Ексклюзив
22 жовтня, 13:53 • 42707 перегляди
У яких регіонах вже діють погодинні графіки відключень та де дізнатися свою чергуPhotoVideo22 жовтня, 12:54 • 45865 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Вадим Філашкін
Ульф Крістерссон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Індія
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Джейкоб Елорді зробив натяк на сюжетну лінію третього сезону "Ейфорії": що сказавVideo22 жовтня, 13:53 • 27665 перегляди
Дженніфер Лопес витрачає статки на чаклунство, щоб повернути Бена Аффлека - ЗМІ21 жовтня, 16:48 • 47658 перегляди
Фассбендер зіграє Джо Кеннеді у новому серіалі від Netflix21 жовтня, 12:00 • 61705 перегляди
Білий дім спростував інформацію про можливе звільнення репера Diddy: остаточне рішення за Трампом - Daily Mail21 жовтня, 05:58 • 70509 перегляди
Дружина футболіста Олександра Зінченка святкує ювілей: вітання Владі записав навіть БекхемVideo20 жовтня, 15:55 • 60032 перегляди
Актуальне
Дипломатка
Tesla Model Y
Соціальна мережа
Saab JAS 39 Gripen
Шахед-136

Китай відреагував на санкції США щодо "роснефті" і "лукойлу": виступає проти

Київ • УНН

 • 314 перегляди

Китай виступає проти односторонніх санкцій США проти "роснефті" та "лукойлу". Пекін вважає, що такі заходи не мають підґрунтя в міжнародному праві та не санкціоновані Радою Безпеки ООН.

Китай відреагував на санкції США щодо "роснефті" і "лукойлу": виступає проти

Китай прокоментував санкції США щодо російських нафтових компаній. Пекін виступає проти "односторонніх санкцій", заявив речник Міністерства закордонних справ Китаю Го Цзякунь у четвер, пише УНН з посиланням на Global Times.

Деталі

На прохання прокоментувати рішення адміністрації Трампа запровадити санкції проти двох великих російських нафтових компаній - "роснефть" і "лукойл", Го у четвер заявив, що Китай "виступає проти односторонніх санкцій, які не мають підґрунтя в міжнародному праві та не мають дозволу Ради Безпеки ООН".

Нагадаємо

США у середу, 22 жовтня, офіційно запровадили санкції проти провідних російських нафтових компаній "роснефть", "лукойл" та їхніх дочірніх фірм. Вашингтон закликав москву "негайно" погодитися на припинення війни проти України.

Президент США скасував зустріч з путіним і прокоментував санкції проти рф23.10.25, 01:05 • 30776 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Енергетика
Рада Безпеки ООН
Китай