Китай відреагував на санкції США щодо "роснефті" і "лукойлу": виступає проти

Китай прокоментував санкції США щодо російських нафтових компаній. Пекін виступає проти "односторонніх санкцій", заявив речник Міністерства закордонних справ Китаю Го Цзякунь у четвер, пише УНН з посиланням на Global Times.

Деталі

На прохання прокоментувати рішення адміністрації Трампа запровадити санкції проти двох великих російських нафтових компаній - "роснефть" і "лукойл", Го у четвер заявив, що Китай "виступає проти односторонніх санкцій, які не мають підґрунтя в міжнародному праві та не мають дозволу Ради Безпеки ООН".

Нагадаємо

США у середу, 22 жовтня, офіційно запровадили санкції проти провідних російських нафтових компаній "роснефть", "лукойл" та їхніх дочірніх фірм. Вашингтон закликав москву "негайно" погодитися на припинення війни проти України.

