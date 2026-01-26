Чистки військового керівництва КНР: Сі Цзіньпін арештував свою "праву руку" через підозру у держперевороті

Лідер Китаю Сі Цзіньпін ініціював безпрецедентну хвилю арештів серед вищого генералітету. Усунення найвпливовіших фігур армії на тлі чуток про спробу державного перевороту демонструє готовність Пекіна до безжальних кроків заради забезпечення абсолютного контролю над збройними силами. Про це йдеться у матеріалі Sky News, пише УНН.

Деталі

Міністерство оборони Китаю оприлюднило сенсаційну заяву про розслідування щодо генерала Чжан Юся – людини, яка вважалася правою рукою Сі Цзіньпіна у військових питаннях. Чжан посідав посаду заступника голови Центральної військової ради та був одним із небагатьох діючих воєначальників із реальним бойовим досвідом. Його усунення разом із генералом Лю Чженьлі стало найгучнішою подією в серії чисток, оскільки обидва офіцери звинувачуються у "серйозних порушеннях партійної дисципліни".

Особливого драматизму ситуації додає той факт, що Чжан Юся та Сі Цзіньпін мають спільне коріння як сини героїв комуністичної революції. Те, що президент пішов на такий крок щодо давнього особистого союзника, підкреслює масштаб "гнилі", яку Пекін намагається викорінити в армійських лавах. Наразі з вищого керівного органу країни, що складався з семи осіб, залишилися лише Сі та ще один посадовець, що за інтенсивністю репресій можна порівняти лише з епохою Мао Цзедуна.

Шпигунство, корупція чи спроба перевороту

Хоча офіційною причиною затримань називають корупцію, експерти та світові медіа розглядають значно серйозніші сценарії. Соціальними мережами та дипломатичними колами ширяться чутки про причетність генералів до змови з метою повалення чинного режиму. Окрім того, видання Wall Street Journal оприлюднило інформацію, згідно з якою Чжан міг бути причетний до передачі ядерних секретів Китаю Сполученим Штатам.

На відміну від попередніх випадків, коли посадовці зникали на місяці до офіційних оголошень, цього разу реакція системи була блискавичною – звинувачення з’явилися лише за кілька днів після зникнення генералів. Редакційна стаття у виданні PLA Daily натякнула, що дії затриманих підривали особисте лідерство Сі над армією. Це дає підстави вважати, що китайський лідер відчув пряму загрозу своєму авторитету.

Підготовка до великої війни за Тайвань

Аналітики припускають, що за цими чистками стоїть не лише страх перед переворотом, а й стратегічна підготовка до можливого конфлікту навколо Тайваню. Сі Цзіньпін неодноразово заявляв про готовність повернути острів силовим шляхом, а глибоко вкорінена корупція в оборонному секторі ставить під сумнів реальну боєздатність армії.

ЗМІ стверджують, що знищення опозиції та повне підпорядкування Центральної військової ради дозволяє Сі Цзіньпіну перетворити збройні сили на ідеально слухняний інструмент. Якщо раніше експерти вбачали в таких діях ознаки параної чи слабкості, то тепер переважає думка про демонстрацію абсолютної впевненості. Усуваючи настільки могутніх фігур, Пекін дає зрозуміти: у сучасному Китаї немає недоторканних, а армія має бути готовою до виконання будь-якого наказу лідера без жодних вагань.

