США потеряли ключевой контакт в военном руководстве Китая после чисток Си Цзиньпина - Reuters

С «падением» высокопоставленного китайского генерала Соединенные Штаты потеряли важный контакт в высшем военном органе Пекина и теперь сталкиваются с Народно-освободительной армией Китая, которой все больше не хватает стабильных и опытных командиров, заявили бывшие американские чиновники и аналитики, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Министерство обороны Китая заявило в субботу, что Чжан Юся, второй по значимости человек в правительстве при главе КНР Си Цзиньпине как заместитель председателя Центральной военной комиссии (ЦВК), находится под следствием. Это последняя и самая громкая среди чисток в высшем военном руководстве страны на фоне борьбы Си Цзиньпина с коррупцией в вооруженных силах.

Чистки военного руководства КНР: Си Цзиньпин арестовал свою "правую руку" по подозрению в госперевороте

Для Вашингтона неожиданное отстранение Чжана лишает уважаемой и известной фигуры в вооруженных силах Китая в то время, когда сменявшие друг друга администрации США работали над налаживанием контактов на высоком уровне, чтобы избежать конфликтов между двумя самыми могущественными армиями мира, пишет издание.

Несколько бывших высокопоставленных чиновников сообщили Reuters, что увольнение Чжана стало шоком.

Си Цзиньпин разрешил Чжану общаться с США во время администрации Байдена после 17-месячного периода, в течение которого Китай практически полностью прекратил связь между военными после визита на Тайвань тогдашнего спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Такие связи на высоком уровне — в политической системе Китая Чжан занимает должность выше министра обороны — рассматривались как важные отношения и канал, который оставался жизнеспособным для дальнейших переговоров.

Чжан, один из немногих ведущих офицеров с боевым опытом времен вторжения Китая во Вьетнам в конце 1970-х годов, рассматривался в США как компетентный советник Си Цзиньпина, возглавляющего Центральную военную комиссию, в которой сейчас работает только один генерал, кадровый политический комиссар Чжан Шэнминь.

«Кого Си Цзиньпин созовет в кризисной ситуации, если в его комиссии только один человек?» — сказал Дрю Томпсон, старший научный сотрудник Школы международных исследований им. С. Раджаратнама (S. Rajaratnam School of International Studies) в Сингапуре, который общался с Чжаном, будучи бывшим сотрудником Министерства обороны США.

Томпсон сказал, что, по его мнению, Чжан — единственный действующий офицер НОАК, который мог бы дать Си Цзиньпину объективные советы о военных возможностях и недостатках Китая, а также о человеческих жертвах конфликта.

«Существует риск того, что Си Цзиньпин получит плохие советы от подхалимов, которые говорят ему то, что он хочет услышать, — сказал он. — Это создает риск просчета».

Высокопоставленный чиновник администрации США заявил, что Белый дом не может ничего сообщить относительно «сообщений о дворцовых интригах» в Китае, добавив, что администрация Трампа «создает армию, способную предотвратить агрессию в любой точке Первой островной цепи».

Пентагон не ответил на запрос о комментарии.

«Чем решительнее народные вооруженные силы борются с коррупцией, тем сильнее, сплоченнее и боеспособнее они становятся», — заявил Лю Пэнъюй, пресс-секретарь посольства Китая в Вашингтоне, в ответ на вопрос Reuters о Чжане.

Си Цзиньпин усиливает чистки в Китае: за год наказано почти миллион чиновников