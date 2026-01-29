США потеряли ключевой контакт в военном руководстве Китая после чисток Си Цзиньпина - Reuters

$42.770.19
13:51 • 3202 просмотра
Еврокомиссия выделяет 153 миллиона евро экстренной помощи Украине и Молдове
13:24 • 7414 просмотра
Украина и SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА: Федоров поблагодарил Маска за быструю реакцию
13:06 • 9726 просмотра
В сети сообщают о якобы "энергетическом перемирии" между Россией и Украиной
12:04 • 14445 просмотра
НБУ снизил учетную ставку до 15% впервые с весны прошлого года
11:56 • 14100 просмотра
Местами до -30°: на Украину надвигаются сильные морозы
11:30 • 12357 просмотра
Суд в Одессе продлил домашний арест врачам скандальной клиники Odrex по делу о смерти пациента
10:21 • 15532 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российской РЛС "Небо-СВУ" стоимостью $100 млн и пунктов управления дронов оккупантов
10:01 • 26006 просмотра
Существует три сценария развития событий в Украине в 2026 году - The Wall Street Journal
09:37 • 11524 просмотра
Украина может уменьшить зависимость от разведданных США за несколько месяцев - FT
Эксклюзив
09:19 • 13866 просмотра
После третьей блокировки StopOdrex скандальная клиника может перейти к физической расправе со свидетелями - вдова бывшего пациента "Одрекс"
Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями28 января, 10:59 • 61174 просмотра
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo28 января, 07:00 • 89885 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 112992 просмотра
Когда и как передавать показания счетчиков27 января, 14:54 • 91718 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 110953 просмотра
Нежные слова для мужа-защитника: как Алена Омаргалиева поздравила Тамерлана с днем рождения28 января, 18:25 • 22998 просмотра
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжаVideo27 января, 18:07 • 49407 просмотра
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта27 января, 17:26 • 47027 просмотра
Анатолич раскритиковал полицию за штраф жене во время поездки на прощание с защитником Украины27 января, 15:38 • 53306 просмотра
"Немного осталась в своем коконе". Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык27 января, 11:53 • 55639 просмотра
США потеряли ключевой контакт в военном руководстве Китая после чисток Си Цзиньпина - Reuters

Киев • УНН

 • 122 просмотра

Высокопоставленный китайский генерал Чжан Юся, заместитель председателя Центральной военной комиссии, находится под следствием. Это лишает США важного контакта в высшем военном органе Китая.

США потеряли ключевой контакт в военном руководстве Китая после чисток Си Цзиньпина - Reuters

С «падением» высокопоставленного китайского генерала Соединенные Штаты потеряли важный контакт в высшем военном органе Пекина и теперь сталкиваются с Народно-освободительной армией Китая, которой все больше не хватает стабильных и опытных командиров, заявили бывшие американские чиновники и аналитики, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Министерство обороны Китая заявило в субботу, что Чжан Юся, второй по значимости человек в правительстве при главе КНР Си Цзиньпине как заместитель председателя Центральной военной комиссии (ЦВК), находится под следствием. Это последняя и самая громкая среди чисток в высшем военном руководстве страны на фоне борьбы Си Цзиньпина с коррупцией в вооруженных силах.

Чистки военного руководства КНР: Си Цзиньпин арестовал свою "правую руку" по подозрению в госперевороте26.01.26, 11:24 • 8469 просмотров

Для Вашингтона неожиданное отстранение Чжана лишает уважаемой и известной фигуры в вооруженных силах Китая в то время, когда сменявшие друг друга администрации США работали над налаживанием контактов на высоком уровне, чтобы избежать конфликтов между двумя самыми могущественными армиями мира, пишет издание.

Несколько бывших высокопоставленных чиновников сообщили Reuters, что увольнение Чжана стало шоком.

Си Цзиньпин разрешил Чжану общаться с США во время администрации Байдена после 17-месячного периода, в течение которого Китай практически полностью прекратил связь между военными после визита на Тайвань тогдашнего спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Такие связи на высоком уровне — в политической системе Китая Чжан занимает должность выше министра обороны — рассматривались как важные отношения и канал, который оставался жизнеспособным для дальнейших переговоров.

Чжан, один из немногих ведущих офицеров с боевым опытом времен вторжения Китая во Вьетнам в конце 1970-х годов, рассматривался в США как компетентный советник Си Цзиньпина, возглавляющего Центральную военную комиссию, в которой сейчас работает только один генерал, кадровый политический комиссар Чжан Шэнминь.

«Кого Си Цзиньпин созовет в кризисной ситуации, если в его комиссии только один человек?» — сказал Дрю Томпсон, старший научный сотрудник Школы международных исследований им. С. Раджаратнама (S. Rajaratnam School of International Studies) в Сингапуре, который общался с Чжаном, будучи бывшим сотрудником Министерства обороны США.

Томпсон сказал, что, по его мнению, Чжан — единственный действующий офицер НОАК, который мог бы дать Си Цзиньпину объективные советы о военных возможностях и недостатках Китая, а также о человеческих жертвах конфликта.

«Существует риск того, что Си Цзиньпин получит плохие советы от подхалимов, которые говорят ему то, что он хочет услышать, — сказал он. — Это создает риск просчета».

Высокопоставленный чиновник администрации США заявил, что Белый дом не может ничего сообщить относительно «сообщений о дворцовых интригах» в Китае, добавив, что администрация Трампа «создает армию, способную предотвратить агрессию в любой точке Первой островной цепи».

Пентагон не ответил на запрос о комментарии.

«Чем решительнее народные вооруженные силы борются с коррупцией, тем сильнее, сплоченнее и боеспособнее они становятся», — заявил Лю Пэнъюй, пресс-секретарь посольства Китая в Вашингтоне, в ответ на вопрос Reuters о Чжане.

Си Цзиньпин усиливает чистки в Китае: за год наказано почти миллион чиновников18.01.26, 07:23 • 9861 просмотр

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Министерство обороны Соединенных Штатов Америки
Пентагон
Белый дом
Reuters
Вашингтон
Сингапур
Си Цзиньпин
Китай
Соединённые Штаты