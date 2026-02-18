Словакия объявила чрезвычайную ситуацию в нефтяной отрасли на фоне повреждения "Дружбы"
Киев • УНН
Правительство Словакии объявило чрезвычайную ситуацию в нефтяной отрасли. Это произошло из-за повреждения нефтепровода "Дружба" в Украине, что привело к прекращению поставок нефти.
В Словакии правительство объявило чрезвычайную ситуацию в нефтяной отрасли на фоне того, как страна "осталась без поступления нефти", сообщает Aktuality.sk, пишет УНН.
Чрезвычайное положение будет действовать с 19 февраля до 30 сентября этого года максимум
"Нефть не поступает в Словакию и Венгрию с конца января. Причина - повреждение нефтепровода "Дружба" в Украине, который был разбомблен российскими войсками", - говорится в публикации.
Правительство страны на этом фоне, как указано, позволит нефтеперерабатывающему заводу Slovnaft временно использовать государственные стратегические нефтяные резервы.
"Правительство решило высвободить стратегические нефтяные резервы на основе запроса нефтеперерабатывающего завода Slovnaft. Согласно документам, поданным правительству, нефть достигнет Словакии по нефтепроводу Adria, который начинается в Хорватии, в течение 20-30 дней", - пишет издание.
"Для обеспечения этого переходного периода до момента обеспечения непрерывных поставок нефти на словацкий рынок компания Slovnaft обратилась с просьбой о высвобождении экстренных нефтяных резервов в объеме 250 тысяч тонн, что, по ее данным, покроет как минимум один месяц работы нефтеперерабатывающего завода в минимальном режиме, сохраняя при этом непрерывные поставки на словацкий рынок", – говорится в правительственном документе.
