Словакия объявила чрезвычайную ситуацию в нефтяной отрасли на фоне повреждения "Дружбы"

$43.260.09
51.170.01
ukenru
Эксклюзив
10:59 • 3734 просмотра
Приговор и амнистия благодаря усыновлению ребенка: у парламентской ВСК много вопросов к директору НАБУ Кривоносу
10:49 • 2090 просмотра
Политическая часть переговоров остается сложной, стороны договорились продолжать диалог - Зеленский
10:05 • 9964 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение около двухчасовых переговоров в Женеве
09:44 • 12594 просмотра
Зеленский раскрыл задачи украинской делегации в Женеве после констатации попыток РФ затянуть переговоры
08:42 • 11852 просмотра
В Женеве начался второй день переговоров Украина-США-рф - Умеров
07:55 • 14096 просмотра
Зеленский: Украина ввела пакет санкций против лукашенко
17 февраля, 18:24 • 23116 просмотра
Умеров о мирных переговорах в Женеве: завтра политическая и военная группы продолжат работу
Эксклюзив
17 февраля, 14:26 • 38067 просмотра
Принудительная паспортизация, а не сознательный выбор – Чийгоз объяснил, как оккупанты заставляют получать паспорта рф в Крыму
17 февраля, 12:59 • 37995 просмотра
Новый раунд переговоров Украина-США-рф стартует в Женеве - УмеровPhoto
17 февраля, 12:23 • 38032 просмотра
Игнат опроверг слухи об "иностранной эскадрилье" из F-16 в украинском небеPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−7°
3.6м/с
68%
745мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Иран предлагает передать обогащенный уран России для примирения с США - WSJ18 февраля, 02:01 • 12793 просмотра
Зеленский поручил своей команде обсудить с россиянами встречу с Путиным в Женеве - Axios18 февраля, 02:39 • 14646 просмотра
"Успех Трампа": Виткофф заявил о значительном прогрессе в переговорах Украины и России в Женеве18 февраля, 05:31 • 15009 просмотра
Масштабный сбой произошел ночью в работе сервисов Google, YouTube и CloudflarePhoto06:29 • 17935 просмотра
Переговоры Украины, США и рф в Женеве завершились - росСМИ09:58 • 6804 просмотра
публикации
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto17 февраля, 10:46 • 46983 просмотра
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий16 февраля, 18:03 • 61803 просмотра
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto16 февраля, 14:10 • 68676 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 89456 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 91962 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Дональд Трамп
Олег Кипер
Mélovin
Актуальные места
Украина
Женева
Соединённые Штаты
Одесса
Киевская область
Реклама
УНН Lite
Звезда сериала "Бумажный дом" Урсула Корберо впервые стала мамойPhoto11:16 • 1066 просмотра
Cardi B со сцены заявила, что больше не состоит в отношениях с отцом своего ребенкаVideo17 февраля, 17:21 • 16357 просмотра
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощенияVideo17 февраля, 11:43 • 28988 просмотра
Алёна Алёна рассказала о резком ухудшении самочувствия и диагностированном бронхитеPhoto17 февраля, 11:12 • 24335 просмотра
Джессика Альба заплатит Кэшу Уоррену $3 млн после развода16 февраля, 23:14 • 34285 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Отопление
Леопард 2
Дипломатка

Словакия объявила чрезвычайную ситуацию в нефтяной отрасли на фоне повреждения "Дружбы"

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Правительство Словакии объявило чрезвычайную ситуацию в нефтяной отрасли. Это произошло из-за повреждения нефтепровода "Дружба" в Украине, что привело к прекращению поставок нефти.

Словакия объявила чрезвычайную ситуацию в нефтяной отрасли на фоне повреждения "Дружбы"
Aktuality.sk

В Словакии правительство объявило чрезвычайную ситуацию в нефтяной отрасли на фоне того, как страна "осталась без поступления нефти", сообщает Aktuality.sk, пишет УНН.

Чрезвычайное положение будет действовать с 19 февраля до 30 сентября этого года максимум

- сообщает издание.

"Нефть не поступает в Словакию и Венгрию с конца января. Причина - повреждение нефтепровода "Дружба" в Украине, который был разбомблен российскими войсками", - говорится в публикации.

Правительство страны на этом фоне, как указано, позволит нефтеперерабатывающему заводу Slovnaft временно использовать государственные стратегические нефтяные резервы.

"Правительство решило высвободить стратегические нефтяные резервы на основе запроса нефтеперерабатывающего завода Slovnaft. Согласно документам, поданным правительству, нефть достигнет Словакии по нефтепроводу Adria, который начинается в Хорватии, в течение 20-30 дней", - пишет издание.

"Для обеспечения этого переходного периода до момента обеспечения непрерывных поставок нефти на словацкий рынок компания Slovnaft обратилась с просьбой о высвобождении экстренных нефтяных резервов в объеме 250 тысяч тонн, что, по ее данным, покроет как минимум один месяц работы нефтеперерабатывающего завода в минимальном режиме, сохраняя при этом непрерывные поставки на словацкий рынок", – говорится в правительственном документе.

ЕС контактирует с Украиной по поводу возобновления работы «Дружбы», по которой нефть из РФ идет в Венгрию и Словакию – СМИ18.02.26, 13:37 • 330 просмотров

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Энергетика
Война в Украине
Хорватия
Словакия
Венгрия
Украина