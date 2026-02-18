Словаччина оголосила надзвичайну ситуацію в нафтовій галузі на тлі пошкодження "Дружби"

Зеленський доручив своїй команді обговорити з росіянами зустріч із путіним у Женеві - Axios

Зеленський доручив своїй команді обговорити з росіянами зустріч із путіним у Женеві - Axios

Зеленський доручив своїй команді обговорити з росіянами зустріч із путіним у Женеві - Axios

Зеленський доручив своїй команді обговорити з росіянами зустріч із путіним у Женеві - Axios 18 лютого, 02:39 • 14980 перегляди

Нова "моральна" вертикаль кремля готує росіян до довгої війни проти України і Заходу - СЗР

Нова "моральна" вертикаль кремля готує росіян до довгої війни проти України і Заходу - СЗР

Нова "моральна" вертикаль кремля готує росіян до довгої війни проти України і Заходу - СЗР

Нова "моральна" вертикаль кремля готує росіян до довгої війни проти України і Заходу - СЗР 18 лютого, 04:03 • 6516 перегляди