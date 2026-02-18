Словаччина оголосила надзвичайну ситуацію в нафтовій галузі на тлі пошкодження "Дружби"
Київ • УНН
Уряд Словаччини оголосив надзвичайну ситуацію в нафтовій галузі. Це сталося через пошкодження нафтопроводу "Дружба" в Україні, що призвело до припинення поставок нафти.
У Словаччині уряд оголосив надзвичайну ситуацію в нафтовій галузі на тлі того, як країна "залишилася без надходження нафти", повідомляє Aktuality.sk, пише УНН.
Надзвичайний стан діятиме з 19 лютого до 30 вересня цього року щонайбільше
"Нафта не надходить до Словаччини та Угорщини з кінця січня. Причина - пошкодження нафтопроводу "Дружба" в Україні, який був розбомблений російськими військами", - ідеться у публікації.
Уряд країни на цьому тлі, як вказано, дозволить нафтопереробному заводу Slovnaft тимчасово використовувати державні стратегічні нафтові резерви.
"Уряд вирішив вивільнити стратегічні нафтові резерви на основі запиту нафтопереробного заводу Slovnaft. Згідно з документами, поданими уряду, нафта досягне Словаччини нафтопроводом Adria, який починається в Хорватії, протягом 20-30 днів", - пише видання.
"Для забезпечення цього перехідного періоду до моменту забезпечення безперервних поставок нафти на словацький ринок компанія Slovnaft звернулася з проханням про вивільнення екстрених нафтових резервів в обсязі 250 тисяч тонн, що, за її даними, покриє щонайменше один місяць роботи нафтопереробного заводу в мінімальному режимі, зберігаючи при цьому безперервні постачання на словацький ринок", – йдеться в урядовому документі.
