Словаччина оголосила надзвичайну ситуацію в нафтовій галузі на тлі пошкодження "Дружби"

Ексклюзив
10:59 • 4474 перегляди
Вирок і амністія завдяки усиновленню дитини: парламентська ТСК має багато питань до директора НАБУ Кривоноса
10:49 • 3110 перегляди
Політична частина переговорів залишається складною, сторони домовилися продовжувати діалог – Зеленський
10:05 • 10656 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення близько двогодинних переговорів у Женеві
09:44 • 13410 перегляди
Зеленський розкрив завдання українській делегації у Женеві після констатації намагань рф затягнути перемовини
08:42 • 12280 перегляди
У Женеві розпочався другий день переговорів Україна-США-рф - Умєров
07:55 • 14357 перегляди
Зеленський: Україна запровадила пакет санкцій проти лукашенка
17 лютого, 18:24 • 23344 перегляди
Умєров про мирні переговори у Женеві: завтра політична та військова групи продовжать роботу
Ексклюзив
17 лютого, 14:26 • 38189 перегляди
Примусова паспортизація, а не свідомий вибір - Чийгоз пояснив, як окупанти змушують отримувати паспорти рф у Криму
17 лютого, 12:59 • 38102 перегляди
Новий раунд переговорів Україна-США-рф стартує у Женеві - УмєровPhoto
17 лютого, 12:23 • 38131 перегляди
Ігнат спростував чутки про "іноземну ескадрилью" з F-16 в українському небіPhoto
Зеленський доручив своїй команді обговорити з росіянами зустріч із путіним у Женеві - Axios18 лютого, 02:39 • 14980 перегляди
Нова "моральна" вертикаль кремля готує росіян до довгої війни проти України і Заходу - СЗР18 лютого, 04:03 • 6516 перегляди
"Успіх Трампа": Віткофф заявив про значний прогрес у переговорах України та росії в Женеві18 лютого, 05:31 • 15359 перегляди
Масштабний збій стався вночі у роботі сервісів Google, YouTube та CloudflarePhoto06:29 • 18289 перегляди
Переговори України, США та рф у Женеві завершилися - росЗМІ09:58 • 8074 перегляди
Стратегія затягування: як захист скандального лікаря Віталія Русакова гальмує судPhoto17 лютого, 10:46 • 47375 перегляди
Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 найзатребуваніших професій16 лютого, 18:03 • 62231 перегляди
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадженняPhoto16 лютого, 14:10 • 69050 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 89829 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 92309 перегляди
Зірка серіалу "Паперовий будинок" Урсула Корберо вперше стала мамоюPhoto11:16 • 1470 перегляди
Cardi B зі сцени заявила що більше не у стосунках із батьком своєї дитиниVideo17 лютого, 17:21 • 16507 перегляди
Ірина Білик вразила новим іміджем після б’юті-перевтіленняVideo17 лютого, 11:43 • 29134 перегляди
Alyona Alyona розповіла про різке погіршення самопочуття та діагностований бронхітPhoto17 лютого, 11:12 • 24465 перегляди
Джессіка Альба заплатить Кешу Воррену $3 млн після розлучення16 лютого, 23:14 • 34418 перегляди
Соціальна мережа
Техніка
Опалення
Leopard 2
Дипломатка

Словаччина оголосила надзвичайну ситуацію в нафтовій галузі на тлі пошкодження "Дружби"

Київ • УНН

 • 266 перегляди

Уряд Словаччини оголосив надзвичайну ситуацію в нафтовій галузі. Це сталося через пошкодження нафтопроводу "Дружба" в Україні, що призвело до припинення поставок нафти.

Словаччина оголосила надзвичайну ситуацію в нафтовій галузі на тлі пошкодження "Дружби"
Aktuality.sk

У Словаччині уряд оголосив надзвичайну ситуацію в нафтовій галузі на тлі того, як країна "залишилася без надходження нафти", повідомляє Aktuality.sk, пише УНН.

Надзвичайний стан діятиме з 19 лютого до 30 вересня цього року щонайбільше

- повідомляє видання.

"Нафта не надходить до Словаччини та Угорщини з кінця січня. Причина - пошкодження нафтопроводу "Дружба" в Україні, який був розбомблений російськими військами", - ідеться у публікації. 

Уряд країни на цьому тлі, як вказано, дозволить нафтопереробному заводу Slovnaft тимчасово використовувати державні стратегічні нафтові резерви.

"Уряд вирішив вивільнити стратегічні нафтові резерви на основі запиту нафтопереробного заводу Slovnaft. Згідно з документами, поданими уряду, нафта досягне Словаччини нафтопроводом Adria, який починається в Хорватії, протягом 20-30 днів", - пише видання.

"Для забезпечення цього перехідного періоду до моменту забезпечення безперервних поставок нафти на словацький ринок компанія Slovnaft звернулася з проханням про вивільнення екстрених нафтових резервів в обсязі 250 тисяч тонн, що, за її даними, покриє щонайменше один місяць роботи нафтопереробного заводу в мінімальному режимі, зберігаючи при цьому безперервні постачання на словацький ринок", – йдеться в урядовому документі.

Юлія Шрамко

ЕкономікаСвіт
Енергетика
Війна в Україні
Хорватія
Словаччина
Угорщина
Україна