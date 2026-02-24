$43.270.01
17:51
Были первые доклады о взрыве в Николаеве, проверяется версия теракта - Зеленский
Эксклюзив
17:38
Украина освобождает территории - военный объяснил, можно ли считать события на Запорожском направлении контрнаступлением
17:34
На АЗС в Николаеве прогремел взрыв: семеро полицейских пострадали, двое в тяжелом состоянииPhoto
23 февраля, 17:17
Словакия прекратит экстренные поставки электроэнергии в Украину - ФицоVideo
23 февраля, 15:53
ЕС не смог согласовать 20-й пакет санкций против россии – Каллас
Эксклюзив
23 февраля, 15:29
Telegram под вопросом - стоит ли блокировать мессенджер и уменьшит ли это риск терактов в Украине
Эксклюзив
23 февраля, 14:58
Почему возникает боль в висках и как от нее избавиться
23 февраля, 14:29
Теракт во Львове: подозреваемую отправили под стражу на 60 суток без права залога
Эксклюзив
23 февраля, 13:20
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
23 февраля, 13:02
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов

Эксклюзив

23 февраля, 13:20
Эксклюзив
23 февраля, 13:20 • 43078 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт

Эксклюзив

23 февраля, 13:02
Эксклюзив
23 февраля, 13:02 • 47633 просмотра
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49
Зеленский поздравил нового премьер-министра Нидерландов: что сказал Президент самому молодому главе правительства в истории страны

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Роба Йеттена со вступлением в должность премьер-министра Нидерландов. Они обсудили актуальные потребности Украины, включая ракеты для ПВО и энергетическое оборудование.

Зеленский поздравил нового премьер-министра Нидерландов: что сказал Президент самому молодому главе правительства в истории страны

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил премьер-министра Нидерландов Роба Йеттена со вступлением в должность и пожелал «успехов и сильных шагов». Об этом он сообщил в Telegram, информирует УНН.

Подробности

Глава государства поблагодарил Нидерланды и нидерландский народ за мощную поддержку Украины с самого начала полномасштабного российского вторжения.

Обсудили наиболее актуальные потребности Украины: ракеты для систем ПВО и энергетическое оборудование. Спасибо, что, как и всегда, можем рассчитывать на поддержку со стороны Нидерландов и помощь в защите жизней

- рассказал Зеленский.

По его словам, говорили также и о переговорах для достижения достойного мира и важности гарантий безопасности.

«Ценю принципиальную поддержку наших позиций и готовность во всем помогать. Договорились о встрече в ближайшее время и работе над проектами, которые могут усилить наши страны. Благодарен господину премьер-министру за внимание к Украине с первого дня на посту», - добавил Президент.

Напомним

23 февраля в Нидерландах вступило в должность новое коалиционное правительство меньшинства во главе с 38-летним Робертом Йеттеном. Ему придется искать поддержку оппозиции для принятия законов, поскольку его коалиция имеет лишь 66 из 150 мест в парламенте.

Вадим Хлюдзинский

