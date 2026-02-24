Зеленский поздравил нового премьер-министра Нидерландов: что сказал Президент самому молодому главе правительства в истории страны
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Роба Йеттена со вступлением в должность премьер-министра Нидерландов. Они обсудили актуальные потребности Украины, включая ракеты для ПВО и энергетическое оборудование.
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил премьер-министра Нидерландов Роба Йеттена со вступлением в должность и пожелал «успехов и сильных шагов». Об этом он сообщил в Telegram, информирует УНН.
Подробности
Глава государства поблагодарил Нидерланды и нидерландский народ за мощную поддержку Украины с самого начала полномасштабного российского вторжения.
Обсудили наиболее актуальные потребности Украины: ракеты для систем ПВО и энергетическое оборудование. Спасибо, что, как и всегда, можем рассчитывать на поддержку со стороны Нидерландов и помощь в защите жизней
По его словам, говорили также и о переговорах для достижения достойного мира и важности гарантий безопасности.
«Ценю принципиальную поддержку наших позиций и готовность во всем помогать. Договорились о встрече в ближайшее время и работе над проектами, которые могут усилить наши страны. Благодарен господину премьер-министру за внимание к Украине с первого дня на посту», - добавил Президент.
Напомним
23 февраля в Нидерландах вступило в должность новое коалиционное правительство меньшинства во главе с 38-летним Робертом Йеттеном. Ему придется искать поддержку оппозиции для принятия законов, поскольку его коалиция имеет лишь 66 из 150 мест в парламенте.
Украина и Нидерланды локализуют производство антидроновых радаров и наращивают поставки ракет Ruta31.01.26, 17:27 • 7162 просмотра