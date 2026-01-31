Украина и Нидерланды локализуют производство антидроновых радаров и наращивают поставки ракет Ruta
Киев • УНН
Украина и Нидерланды договорились о локализации производства РЛС IRIS и поставках ракет Ruta с дальностью 450 км. Это сотрудничество усилит обороноспособность Украины и позволит эффективнее уничтожать военные цели.
Министр обороны Украины Михаил Федоров и его нидерландский коллега Рубен Брекельманс провели переговоры о существенном расширении оборонного сотрудничества на 2026 год. Ключевыми темами встречи стали локализация производства современных радиолокационных систем (РЛС) в Украине, совместное изготовление беспилотников и обеспечение Сил обороны новыми дальнобойными крылатыми ракетами для ударов по стратегическим объектам агрессора. Об этом пишет УНН.
Детали
Одним из главных результатов переговоров стало решение о локализации производства и ускорении ремонта нидерландских РЛС серии IRIS от компании Robin Radar Systems непосредственно в Украине. Эти компактные 3D-радары, специально разработанные для обнаружения малоразмерных целей, способны видеть дроны на расстоянии до 5 км даже на высоких скоростях и отличать их от птиц. Благодаря боевому опыту ВСУ программное обеспечение этих систем уже обновлено, что позволило научить радары классифицировать даже ударные БПЛА типа Shahed.
Украина и SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА: Федоров поблагодарил Маска за быструю реакцию29.01.26, 15:24 • 40874 просмотра
Мы не просто закупаем оборудование, а переносим технологии в Украину. Локализация радаров Robin позволит быстрее восстанавливать поврежденную технику и создавать собственные мобильные группы обнаружения дронов
Помимо радаров, Нидерланды подтвердили продолжение поставок дефицитных ракет PAC–3 MSE для комплексов Patriot и боеприпасов для самолетов F–16.
Дальнобойные ракеты Ruta: новый уровень возможностей
Отдельное внимание стороны уделили обеспечению ВСУ крылатыми ракетами Ruta. Новая версия Ruta Block 2, представленная в начале 2026 года, имеет дальность полета более 450 км и оснащена системой наведения на основе искусственного интеллекта.
Увеличение объемов поставок этого вооружения в рамках нидерландской помощи предоставит Украине возможность эффективнее уничтожать военные цели в глубоком тылу рф. Также продолжается работа над проектом Build with Ukraine, в рамках которого украинские разработки дронов будут массово изготавливаться на мощностях в Нидерландах для нужд фронта.
Новый премьер Нидерландов исключает переговоры с путиным и обещает поддержку Украине: Киев отреагировал30.01.26, 18:04 • 5248 просмотров