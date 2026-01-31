$42.850.00
11:48 • 7850 просмотра
Энергосистема Украины восстанавливается после системной аварии, свет вернется в ближайшие часы - Минэнерго
10:30 • 15227 просмотра
Зеленский: аварийная ситуация в энергосистеме - из-за технологических причин на линиях между Украиной и Молдовой, необходимое реагирование есть
10:19 • 16037 просмотра
Каскадные отключения произошли из-за проблем между Румынией и Молдовой и в Украине, разгружены блоки АЭС, свет восстановят в ближайшие часы - министр
10:12 • 15499 просмотра
Минэнерго: в ряде регионов экстренные отключения, электроснабжение вернется в течение 2-3 часов
Эксклюзив
10:00 • 21028 просмотра
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
31 января, 09:29 • 11409 просмотра
Украинские города охватили аварийные отключения света: есть остановка метро и перебои с водой
30 января, 18:51 • 25297 просмотра
Украина и россия подошли "очень близко к соглашению" — Трамп
30 января, 18:30 • 44379 просмотра
Если не было отопления - не будет и счета: в Украине автоматически пересчитают суммы в платежках
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 51198 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 17:20 • 29521 просмотра
"Все эти видео - это "Голливуд": в Силах обороны Юга опровергли захват Терноватого, Речного и Злагоды
публикации
Эксклюзивы
Украина и Нидерланды локализуют производство антидроновых радаров и наращивают поставки ракет Ruta

Киев • УНН

 • 70 просмотра

Украина и Нидерланды договорились о локализации производства РЛС IRIS и поставках ракет Ruta с дальностью 450 км. Это сотрудничество усилит обороноспособность Украины и позволит эффективнее уничтожать военные цели.

Украина и Нидерланды локализуют производство антидроновых радаров и наращивают поставки ракет Ruta

Министр обороны Украины Михаил Федоров и его нидерландский коллега Рубен Брекельманс провели переговоры о существенном расширении оборонного сотрудничества на 2026 год. Ключевыми темами встречи стали локализация производства современных радиолокационных систем (РЛС) в Украине, совместное изготовление беспилотников и обеспечение Сил обороны новыми дальнобойными крылатыми ракетами для ударов по стратегическим объектам агрессора. Об этом пишет УНН.

Детали

Одним из главных результатов переговоров стало решение о локализации производства и ускорении ремонта нидерландских РЛС серии IRIS от компании Robin Radar Systems непосредственно в Украине. Эти компактные 3D-радары, специально разработанные для обнаружения малоразмерных целей, способны видеть дроны на расстоянии до 5 км даже на высоких скоростях и отличать их от птиц. Благодаря боевому опыту ВСУ программное обеспечение этих систем уже обновлено, что позволило научить радары классифицировать даже ударные БПЛА типа Shahed.

Украина и SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА: Федоров поблагодарил Маска за быструю реакцию29.01.26, 15:24 • 40874 просмотра

Мы не просто закупаем оборудование, а переносим технологии в Украину. Локализация радаров Robin позволит быстрее восстанавливать поврежденную технику и создавать собственные мобильные группы обнаружения дронов

– подчеркнул Михаил Федоров.

Помимо радаров, Нидерланды подтвердили продолжение поставок дефицитных ракет PAC–3 MSE для комплексов Patriot и боеприпасов для самолетов F–16.

Дальнобойные ракеты Ruta: новый уровень возможностей

Отдельное внимание стороны уделили обеспечению ВСУ крылатыми ракетами Ruta. Новая версия Ruta Block 2, представленная в начале 2026 года, имеет дальность полета более 450 км и оснащена системой наведения на основе искусственного интеллекта.

Увеличение объемов поставок этого вооружения в рамках нидерландской помощи предоставит Украине возможность эффективнее уничтожать военные цели в глубоком тылу рф. Также продолжается работа над проектом Build with Ukraine, в рамках которого украинские разработки дронов будут массово изготавливаться на мощностях в Нидерландах для нужд фронта. 

Новый премьер Нидерландов исключает переговоры с путиным и обещает поддержку Украине: Киев отреагировал30.01.26, 18:04 • 5248 просмотров

Степан Гафтко

Война в УкраинеЭкономикаТехнологии
Техника
Война в Украине
Михаил Федоров
MIM-104 Patriot
Нидерланды
Украина
F-16 Fighting Falcon