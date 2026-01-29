$42.770.19
УНН Lite
Украина и SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА: Федоров поблагодарил Маска за быструю реакцию

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Минобороны Украины оперативно связалось со SpaceX для решения проблемы использования Starlink на российских беспилотниках. Михаил Федоров поблагодарил Илона Маска за быструю реакцию и начало работы над ситуацией.

Украина и SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА: Федоров поблагодарил Маска за быструю реакцию

Минобороны вместе со SpaceX уже решает проблему использования Starlink на российских БпЛА. Об этом сообщил глава Минобороны Михаил Федоров в Telegram, передает УНН.

Через несколько часов после появления российских дронов со связью Starlink над украинскими городами команда Министерства обороны оперативно связалась с компанией SpaceX и предложила пути решения этой проблемы 

- сообщил Федоров.

Глава Минобороны поблагодарил Президента SpaceX Гвинн Шотвелл и лично Илона Маска за быструю реакцию и начало работы над разрешением ситуации.

Решение Илона Маска срочно включить Starlink и направить первую партию терминалов в Украину в начале полномасштабного вторжения стало критически важным для устойчивости нашего государства. Западные технологии должны и в дальнейшем помогать демократическому миру и защищать гражданское население, а не использоваться для террора и уничтожения мирных городов 

- резюмировал Федоров.

Напомним

Недавно украинские специалисты обнаружили терминал Starlink на борту сбитого российского беспилотника БМ–35. Это позволяет операторам управлять аппаратом на больших расстояниях, делая его почти неуязвимым для РЭБ.

В то же время интеграция спутниковой связи SpaceX в конструкцию дрона позволяет операторам управлять аппаратом в режиме реального времени на огромных расстояниях. Главная проблема заключается в том, что такие беспилотники становятся почти неуязвимыми для стандартных средств радиоэлектронной борьбы.

Сикорский призвал Маска ограничить Starlink для россиян: тот взорвался оскорблениями28.01.26, 12:45 • 21764 просмотра

Антонина Туманова

