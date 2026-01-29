Украина и SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА: Федоров поблагодарил Маска за быструю реакцию

Минобороны вместе со SpaceX уже решает проблему использования Starlink на российских БпЛА. Об этом сообщил глава Минобороны Михаил Федоров в Telegram, передает УНН.

Через несколько часов после появления российских дронов со связью Starlink над украинскими городами команда Министерства обороны оперативно связалась с компанией SpaceX и предложила пути решения этой проблемы - сообщил Федоров.

Глава Минобороны поблагодарил Президента SpaceX Гвинн Шотвелл и лично Илона Маска за быструю реакцию и начало работы над разрешением ситуации.

Решение Илона Маска срочно включить Starlink и направить первую партию терминалов в Украину в начале полномасштабного вторжения стало критически важным для устойчивости нашего государства. Западные технологии должны и в дальнейшем помогать демократическому миру и защищать гражданское население, а не использоваться для террора и уничтожения мирных городов - резюмировал Федоров.

Напомним

Недавно украинские специалисты обнаружили терминал Starlink на борту сбитого российского беспилотника БМ–35. Это позволяет операторам управлять аппаратом на больших расстояниях, делая его почти неуязвимым для РЭБ.

В то же время интеграция спутниковой связи SpaceX в конструкцию дрона позволяет операторам управлять аппаратом в режиме реального времени на огромных расстояниях. Главная проблема заключается в том, что такие беспилотники становятся почти неуязвимыми для стандартных средств радиоэлектронной борьбы.

Сикорский призвал Маска ограничить Starlink для россиян: тот взорвался оскорблениями