Україна та Нідерланди локалізують виробництво антидронових радарів і нарощують постачання ракет Ruta

$42.850.00
51.240.00
ukenru
11:48 • 7760 перегляди
Енергосистема України відновлюється після системної аварії, світло повернеться найближчими годинами - Міненерго
10:30 • 15137 перегляди
Зеленський: аварійна ситуація в енергосистемі - через технологічні причини на лініях між Україною і Молдовою, необхідне реагування є
10:19 • 15972 перегляди
Каскадні відключення сталися через проблеми між Румунією і Молдовою та в Україні, розвантажено блоки АЕС, світло відновлять найближчими годинами - міністр
10:12 • 15434 перегляди
Міненерго: у низці регіонів екстрені відключення, електропостачання повернеться протягом 2-3 годин
Ексклюзив
10:00 • 20917 перегляди
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
09:29 • 11389 перегляди
Українські міста охопили аварійні відключення світла: є зупинка метро та перебої з водою
30 січня, 18:51 • 25277 перегляди
Україна та росія наблизилися “дуже близько до угоди” - Трамп
30 січня, 18:30 • 44361 перегляди
Якщо не було опалення - не буде й рахунку: в Україні автоматично перерахують суми у платіжках
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 51135 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 17:20 • 29516 перегляди
"Всі ці відео - це "Голівуд": у Силах оборони Півдня спростували захоплення Тернуватого, Річного та Злагоди
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−9°
3.8м/с
72%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Втрати окупантів: російські війська недорахувалися 880 солдатів та майже 700 БпЛА за добу31 січня, 05:42 • 4138 перегляди
Стопами нацистів: депутати держдуми рф вимагають удару по Україні "зброєю відплати"31 січня, 06:30 • 23082 перегляди
Кібератак зазнали компанії-власники додатків для знайомств Bumble, Badoo та Tinder31 січня, 07:38 • 15979 перегляди
Негода залишила без світла понад 600 міст і сіл: ситуація по областяхPhotoVideo31 січня, 08:22 • 11906 перегляди
Маєток актора Джина Гекмена виставили на продаж майже через рік після його смертіVideo31 січня, 09:00 • 10496 перегляди
Публікації
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
Ексклюзив
10:00 • 20893 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 51122 перегляди
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров’яPhoto30 січня, 16:26 • 33424 перегляди
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 30 січня, 13:45 • 38095 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора30 січня, 12:58 • 41320 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Дональд Трамп
Прокудін Олександр Сергійович
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Молдова
Румунія
Харківська область
Житомирська область
Реклама
УНН Lite
Маєток актора Джина Гекмена виставили на продаж майже через рік після його смертіVideo31 січня, 09:00 • 10675 перегляди
Кібератак зазнали компанії-власники додатків для знайомств Bumble, Badoo та Tinder31 січня, 07:38 • 16206 перегляди
Шерон Стоун заявила, що спілкується з духами із потойбіччя та підтвердила участь у Ейфорії 330 січня, 18:42 • 20025 перегляди
П’ять довгоочікуваних кінопрем’єр лютого: що варто побачити на великому екраніVideo30 січня, 18:12 • 19254 перегляди
Створення образу козака для Усика та співпраця з Ліною Костенко: що розповіла дизайнерка Гасанова у новому інтерв’юPhoto30 січня, 17:25 • 19262 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
The New York Times
Золото

Україна та Нідерланди локалізують виробництво антидронових радарів і нарощують постачання ракет Ruta

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Україна та Нідерланди домовилися про локалізацію виробництва РЛС IRIS та постачання ракет Ruta з дальністю 450 км. Ця співпраця посилить обороноздатність України та дозволить ефективніше знищувати військові цілі.

Україна та Нідерланди локалізують виробництво антидронових радарів і нарощують постачання ракет Ruta

Міністр оборони України Михайло Федоров та його нідерландський колега Рубен Брекельманс провели переговори щодо суттєвого розширення оборонної співпраці на 2026 рік. Ключовими темами зустрічі стали локалізація виробництва сучасних радіолокаційних систем (РЛС) в Україні, спільне виготовлення безпілотників та забезпечення Сил оборони новими далекобійними крилатими ракетами для ударів по стратегічних об'єктах агресора. Про це пише УНН.

Деталі

Одним із головних результатів переговорів стало рішення про локалізацію виробництва та прискорення ремонту нідерландських РЛС серії IRIS від компанії Robin Radar Systems безпосередньо в Україні. Ці компактні 3D-радари, спеціально розроблені для виявлення малорозмірних цілей, здатні бачити дрони на відстані до 5 км навіть на високих швидкостях і відрізняти їх від птахів. Завдяки бойовому досвіду ЗСУ програмне забезпечення цих систем уже оновлено, що дозволило навчити радари класифікувати навіть ударні БПЛА типу Shahed.

Україна та SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА: Федоров подякував Маску за швидку реакцію29.01.26, 15:24 • 40873 перегляди

Ми не просто закуповуємо обладнання, а переносимо технології в Україну. Локалізація радарів Robin дозволить швидше відновлювати пошкоджену техніку та створювати власні мобільні групи виявлення дронів

– підкреслив Михайло Федоров.

Окрім радарів, Нідерланди підтвердили продовження поставок дефіцитних ракет PAC–3 MSE для комплексів Patriot та боєприпасів для літаків F–16.

Далекобійні ракети Ruta: новий рівень можливостей

Окрему увагу сторони приділили забезпеченню ЗСУ крилатими ракетами Ruta. Нова версія Ruta Block 2, представлена на початку 2026 року, має дальність польоту понад 450 км та оснащена системою наведення на основі штучного інтелекту.

Збільшення обсягів постачання цього озброєння в межах нідерландської допомоги надасть Україні можливість ефективніше знищувати військові цілі у глибокому тилу рф. Також триває робота над проєктом Build with Ukraine, у межах якого українські розробки дронів будуть масово виготовлятися на потужностях у Нідерландах для потреб фронту. 

Новий прем'єр Нідерландів виключає переговори з путіним та обіцяє підтримку Україні: Київ відреагував30.01.26, 18:04 • 5246 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в УкраїніЕкономікаТехнології
Техніка
Війна в Україні
Михайло Федоров
MIM-104 Patriot
Нідерланди
Україна
F-16 Fighting Falcon