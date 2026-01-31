Україна та Нідерланди локалізують виробництво антидронових радарів і нарощують постачання ракет Ruta
Україна та Нідерланди домовилися про локалізацію виробництва РЛС IRIS та постачання ракет Ruta з дальністю 450 км. Ця співпраця посилить обороноздатність України та дозволить ефективніше знищувати військові цілі.
Міністр оборони України Михайло Федоров та його нідерландський колега Рубен Брекельманс провели переговори щодо суттєвого розширення оборонної співпраці на 2026 рік. Ключовими темами зустрічі стали локалізація виробництва сучасних радіолокаційних систем (РЛС) в Україні, спільне виготовлення безпілотників та забезпечення Сил оборони новими далекобійними крилатими ракетами для ударів по стратегічних об'єктах агресора. Про це пише УНН.
Одним із головних результатів переговорів стало рішення про локалізацію виробництва та прискорення ремонту нідерландських РЛС серії IRIS від компанії Robin Radar Systems безпосередньо в Україні. Ці компактні 3D-радари, спеціально розроблені для виявлення малорозмірних цілей, здатні бачити дрони на відстані до 5 км навіть на високих швидкостях і відрізняти їх від птахів. Завдяки бойовому досвіду ЗСУ програмне забезпечення цих систем уже оновлено, що дозволило навчити радари класифікувати навіть ударні БПЛА типу Shahed.
Ми не просто закуповуємо обладнання, а переносимо технології в Україну. Локалізація радарів Robin дозволить швидше відновлювати пошкоджену техніку та створювати власні мобільні групи виявлення дронів
Окрім радарів, Нідерланди підтвердили продовження поставок дефіцитних ракет PAC–3 MSE для комплексів Patriot та боєприпасів для літаків F–16.
Далекобійні ракети Ruta: новий рівень можливостей
Окрему увагу сторони приділили забезпеченню ЗСУ крилатими ракетами Ruta. Нова версія Ruta Block 2, представлена на початку 2026 року, має дальність польоту понад 450 км та оснащена системою наведення на основі штучного інтелекту.
Збільшення обсягів постачання цього озброєння в межах нідерландської допомоги надасть Україні можливість ефективніше знищувати військові цілі у глибокому тилу рф. Також триває робота над проєктом Build with Ukraine, у межах якого українські розробки дронів будуть масово виготовлятися на потужностях у Нідерландах для потреб фронту.
