Новий прем'єр Нідерландів виключає переговори з путіним та обіцяє підтримку Україні: Київ відреагував

Роб Єттен, який має стати новим прем'єр-міністром Нідерландів після укладення коаліційної угоди, виключає переговори з главою кремля володимиром путіним, обіцяючи підтримку Україні, пише УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Роб Єттен, чия партія D66 цього тижня уклала угоду про коаліцію меншості для формування уряду Нідерландів, не підтримує переговорів з москвою, пообіцявши, що його новий уряд продовжуватиме підтримувати Київ.

38-річний прем'єр-міністр сказав, що не розмовлятиме з москвою, оскільки наразі "немає жодних ознак" того, що росія хоче припинити війну в Україні.

"І доки триває агресія, ми продовжуватимемо підтримувати український народ", – сказав він у коментарях інформаційному агентству AFP.

Як зазначає Le Monde, новий уряд Нідерландів пообіцяв свою повну підтримку Україні в п'ятницю, під час презентації своєї політичної програми, через три місяці після виборів.

Ця програма, 79-сторінковий маніфест, є результатом наполегливої ​​угоди між трьома політичними партіями на чолі з центристом Робом Єттеном, який має стати прем'єр-міністром. "Боротьба в Україні стосується безпеки всієї Європи", - ідеться в документі під назвою "Давайте беремося за роботу".

"Тому ми продовжимо нашу багаторічну фінансову та військову підтримку та продовжимо виступати за використання заморожених російських активів", – уточнюється в маніфесті. Нова коаліція також зобов'язалася закріпити в законодавстві мінімальну цільову суму витрат НАТО на оборону в 3,5% ВВП.

Єттен, пише The Guardian, також сказав, що європейцям слід провести "набагато активнішу дискусію про те, що Європа може зробити для себе", і перестати дивитися на США при Дональдові Трампі.

Раніше цього тижня головний дипломат ЄС Кая Каллас також заявила, що ЄС не повинен "йти до росії [і казати], щоб ми поговорили". Вона наполягала, що ЄС повинен натомість працювати над "посиленням тиску на росію, щоб вони перейшли від удавання переговорів до реальних переговорів" з Україною.

Реакція України

Голова МЗС України Андрій Сибіга висловив вдячність за формулювання, що підтверджують непохитну підтримку України з боку Нідерландів, після презентації коаліційної угоди.

"Я мав продуктивну розмову з моїм нідерландським колегою міністром Девідом ван Веелом одразу після презентації коаліційної угоди. Вдячний за рішучі формулювання, що підтверджують непохитну підтримку України, включаючи 3 мільярди євро щорічної військової допомоги до 2029 року, а також готовність підтримувати Україну на її шляху до членства в ЄС і НАТО", - написав Сибіга у X.

Сибіга поінформував колегу про безпекову ситуацію в Україні та висловив вдячність за нещодавно наданий пакет допомоги для нашої енергетики.

"Ми обмінялися думками щодо нашого двостороннього діалогу та приділили особливу увагу просуванню створення Спеціального трибуналу для забезпечення відповідальності за злочин агресії, скоєний Росією проти України", - зазначив очільник МЗС України.

Україна та Нідерланди також провели переговори за лінією оборонних відомств.

Міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що провів розмову з міністром оборони Нідерландів Рубеном Брекельмансом щодо подальшого посилення оборонної співпраці.

"Нідерланди - наш стратегічний партнер у зміцненні та масштабуванні оборонних технологій. Подякував за системну й послідовну підтримку України за ключовими напрямами. Обговорили проєкт Лінія дронів. (...) Реалізувати цей проєкт вдалося за активної підтримки Нідерландів, які виділили близько 800 мільйонів євро на цю програму у 2025 році", - написав Федоров у Telegram.

З його слів, до ініціативи залучені топові БпЛА-підрозділи, які продемонстрували високу ефективність на полі бою. "Підрозділи щомісяця вже знищують кожну четверту ціль на фронті", - наголосив Федоров.

Зі слів міністра оборони, у фокусі співпраці з Нідерландами:

посилення ППО. Відзначив роль Нідерландів в ініціативі PURL, спрямованій на забезпечення України критично важливим озброєнням. Ракети PAC-3 і боєприпаси для F-16, передані в межах пакетів PURL, уже захищають українське небо під час російських атак. Розраховуємо на продовження підтримки цього року;

розвиток дронів і виробництва. Ще один важливий напрям - Build with Ukraine. Це ініціатива, яка дає змогу іноземним оборонним компаніям створювати виробництва в Україні та швидко забезпечувати Сили оборони сучасними рішеннями. Послідовно запускаємо виробництво українських дронів у форматі спільного підприємства в Нідерландах. Наш пріоритет - мінімізувати бюрократію, швидко запустити виробництво та стабільно забезпечувати воїнів безпілотниками;

посилення авіації. Домовилися про обмін напрацюваннями між командами щодо підвищення ефективності застосування F-16 - як для протиповітряної оборони, так і для ударних операцій. Запускаємо системні зміни, щоб вивести українську авіацію на новий рівень.

"Окремо обговорили й інші напрями співпраці: локалізацію та прискорення ремонту радарів Robin, постачання протиповітряних ракет AIM, забезпечення крилатими ракетами RUTA", - повідомив Федоров, подякувавши Нідерландам за важливу підтримку, довіру та конструктивну, взаємовигідну співпрацю.

