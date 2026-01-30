Новий прем'єр Нідерландів виключає переговори з путіним та обіцяє підтримку Україні: Київ відреагував

$42.850.08
51.240.01
ukenru
Ексклюзив
15:18 • 2668 перегляди
Чого чекає бізнес та чи можливий результативний діалог з держорганами: відповіли в Американський торговельній палаті
Ексклюзив
13:54 • 9012 перегляди
Вірус з високою летальністю Ніпах шириться Азією: що це за інфекція і чи є загроза для України
Ексклюзив
12:21 • 12484 перегляди
Не виявили чи не хотіли виявити? В МОЗ заявили, що дві компанії, повʼязані зі скандальною клінікою Odrex успішно пройшли перевірку
11:34 • 15144 перегляди
Зеленський: без ударів по енергетиці вночі, але росія переорієнтувала атаки на логістику, пошкодила склади американської компанії
Ексклюзив
30 січня, 10:25 • 17770 перегляди
У Києві під час ремонту знайшли муміфіковане тіло чоловіка: його було роками замкнено в квартирі
30 січня, 09:11 • 22722 перегляди
Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф - Укрзалізниця
30 січня, 08:27 • 30570 перегляди
Зеленський: дата або місце наступного раунду мирних переговорів за посередництва США може змінитися
Ексклюзив
30 січня, 06:30 • 35618 перегляди
Чи можливе існування НАТО без США та яку роль отримає Україна за такого сценарію
29 січня, 23:28 • 41936 перегляди
Трамп запровадив надзвичайний стан у США через загрозу з боку Куби, та вводить нову систему мит
29 січня, 21:40 • 67161 перегляди
30 січня на територію Європи впаде неконтрольована китайська ракета довжиною 13 метрів та вагою 11 тоннPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
4м/с
80%
742мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Виїзд на зустрічну смугу і смертельна аварія: мера Вознесенська затримали після ДТПPhoto30 січня, 08:38 • 34250 перегляди
Хвиля "мінувань" прокотилася Києвом та регіонами30 січня, 09:47 • 20225 перегляди
30 січня - церковне свято Собор Трьох Святих: його значення, історія та традиції10:58 • 13775 перегляди
Зірка голлівудських комедій Роб Шнайдер розлучається з дружиною, молодшою за нього на 25 років11:39 • 11961 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора12:58 • 11008 перегляди
Публікації
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров’яPhoto16:26 • 0 перегляди
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 13:45 • 9154 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора12:58 • 11275 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
Ексклюзив
29 січня, 17:45 • 73913 перегляди
Трійники, павербанки, газові балони: ДСНС попередила про найнебезпечніші прилади під час блекаутів29 січня, 16:36 • 59076 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Кудрицький
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Віктор Ляшко
Джером Пауелл
Актуальні місця
Україна
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Волинська область
Норвегія
Реклама
УНН Lite
"Подивилася й плачу": у акторки Анни Саліванчук народився онукPhoto15:51 • 1670 перегляди
57-річна Селін Діон виходить у TikTok: легенда музики пробує щось абсолютно новеVideo13:24 • 5728 перегляди
Зірка голлівудських комедій Роб Шнайдер розлучається з дружиною, молодшою за нього на 25 років11:39 • 12193 перегляди
30 січня - церковне свято Собор Трьох Святих: його значення, історія та традиції10:58 • 14000 перегляди
"Брудні танці" повертаються: Дженніфер Ґрей знову в головній ролі29 січня, 18:08 • 33206 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Опалення
Техніка
Долар США
«Калібр» (сімейство ракет)

Новий прем'єр Нідерландів виключає переговори з путіним та обіцяє підтримку Україні: Київ відреагував

Київ • УНН

 • 680 перегляди

Роб Єттен, майбутній прем'єр-міністр Нідерландів, заявив про відмову від переговорів з москвою та продовження підтримки України. Новий уряд Нідерландів зобов'язався надавати щорічну військову допомогу Україні та підтримувати її шлях до членства в ЄС і НАТО.

Новий прем'єр Нідерландів виключає переговори з путіним та обіцяє підтримку Україні: Київ відреагував

Роб Єттен, який має стати новим прем'єр-міністром Нідерландів після укладення коаліційної угоди, виключає переговори з главою кремля володимиром путіним, обіцяючи підтримку Україні, пише УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Роб Єттен, чия партія D66 цього тижня уклала угоду про коаліцію меншості для формування уряду Нідерландів, не підтримує переговорів з москвою, пообіцявши, що його новий уряд продовжуватиме підтримувати Київ.

38-річний прем'єр-міністр сказав, що не розмовлятиме з москвою, оскільки наразі "немає жодних ознак" того, що росія хоче припинити війну в Україні.

"І доки триває агресія, ми продовжуватимемо підтримувати український народ", – сказав він у коментарях інформаційному агентству AFP.

Як зазначає Le Monde, новий уряд Нідерландів пообіцяв свою повну підтримку Україні в п'ятницю, під час презентації своєї політичної програми, через три місяці після виборів.

Ця програма, 79-сторінковий маніфест, є результатом наполегливої ​​угоди між трьома політичними партіями на чолі з центристом Робом Єттеном, який має стати прем'єр-міністром. "Боротьба в Україні стосується безпеки всієї Європи", - ідеться в документі під назвою "Давайте беремося за роботу".

"Тому ми продовжимо нашу багаторічну фінансову та військову підтримку та продовжимо виступати за використання заморожених російських активів", – уточнюється в маніфесті. Нова коаліція також зобов'язалася закріпити в законодавстві мінімальну цільову суму витрат НАТО на оборону в 3,5% ВВП.

Єттен, пише The Guardian, також сказав, що європейцям слід провести "набагато активнішу дискусію про те, що Європа може зробити для себе", і перестати дивитися на США при Дональдові Трампі.

Раніше цього тижня головний дипломат ЄС Кая Каллас також заявила, що ЄС не повинен "йти до росії [і казати], щоб ми поговорили". Вона наполягала, що ЄС повинен натомість працювати над "посиленням тиску на росію, щоб вони перейшли від удавання переговорів до реальних переговорів" з Україною.

Україна йде на поступки, а на рф потрібен тиск: Каллас прокоментувала можливі гарантії безпеки США в обмін на територіальні поступки29.01.26, 09:35 • 20653 перегляди

Реакція України

Голова МЗС України Андрій Сибіга висловив вдячність за формулювання, що підтверджують непохитну підтримку України з боку Нідерландів, після презентації коаліційної угоди.

"Я мав продуктивну розмову з моїм нідерландським колегою міністром Девідом ван Веелом одразу після презентації коаліційної угоди. Вдячний за рішучі формулювання, що підтверджують непохитну підтримку України, включаючи 3 мільярди євро щорічної військової допомоги до 2029 року, а також готовність підтримувати Україну на її шляху до членства в ЄС і НАТО", - написав Сибіга у X.

Сибіга поінформував колегу про безпекову ситуацію в Україні та висловив вдячність за нещодавно наданий пакет допомоги для нашої енергетики.

"Ми обмінялися думками щодо нашого двостороннього діалогу та приділили особливу увагу просуванню створення Спеціального трибуналу для забезпечення відповідальності за злочин агресії, скоєний Росією проти України", - зазначив очільник МЗС України.

Україна та Нідерланди також провели переговори за лінією оборонних відомств.

Міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що провів розмову з міністром оборони Нідерландів Рубеном Брекельмансом щодо подальшого посилення оборонної співпраці.

"Нідерланди - наш стратегічний партнер у зміцненні та масштабуванні оборонних технологій. Подякував за системну й послідовну підтримку України за ключовими напрямами. Обговорили проєкт Лінія дронів. (...) Реалізувати цей проєкт вдалося за активної підтримки Нідерландів, які виділили близько 800 мільйонів євро на цю програму у 2025 році", - написав Федоров у Telegram.

З його слів, до ініціативи залучені топові БпЛА-підрозділи, які продемонстрували високу ефективність на полі бою. "Підрозділи щомісяця вже знищують кожну четверту ціль на фронті", - наголосив Федоров.

Зі слів міністра оборони, у фокусі співпраці з Нідерландами:

  • посилення ППО. Відзначив роль Нідерландів в ініціативі PURL, спрямованій на забезпечення України критично важливим озброєнням. Ракети PAC-3 і боєприпаси для F-16, передані в межах пакетів PURL, уже захищають українське небо під час російських атак. Розраховуємо на продовження підтримки цього року;
    • розвиток дронів і виробництва. Ще один важливий напрям - Build with Ukraine. Це ініціатива, яка дає змогу іноземним оборонним компаніям створювати виробництва в Україні та швидко забезпечувати Сили оборони сучасними рішеннями. Послідовно запускаємо виробництво українських дронів у форматі спільного підприємства в Нідерландах. Наш пріоритет - мінімізувати бюрократію, швидко запустити виробництво та стабільно забезпечувати воїнів безпілотниками;
      • посилення авіації. Домовилися про обмін напрацюваннями між командами щодо підвищення ефективності застосування F-16 - як для протиповітряної оборони, так і для ударних операцій. Запускаємо системні зміни, щоб вивести українську авіацію на новий рівень.

        "Окремо обговорили й інші напрями співпраці: локалізацію та прискорення ремонту радарів Robin, постачання протиповітряних ракет AIM, забезпечення крилатими ракетами RUTA", - повідомив Федоров, подякувавши Нідерландам за важливу підтримку, довіру та конструктивну, взаємовигідну співпрацю.

        Зеленський обговорив з прем'єром Нідерландів потреби ППО та діалог зі США13.01.26, 12:39 • 5422 перегляди

        Юлія Шрамко

        ПолітикаНовини Світу
        Санкції
        Техніка
        Державний бюджет
        Енергетика
        Вибори в США
        Кабінет Міністрів України
        Соціальна мережа
        Війна в Україні
        Електроенергія
        Володимир Путін
        Андрій Сибіга
        Михайло Федоров
        Кая Каллас
        НАТО
        MIM-104 Patriot
        Дональд Трамп
        Європейський Союз
        Європа
        Нідерланди
        Сполучені Штати Америки
        Україна
        F-16 Fighting Falcon