Україна йде на поступки, а на рф потрібен тиск: Каллас прокоментувала можливі гарантії безпеки США в обмін на територіальні поступки
Україна йде на поступки, а на рф потрібен тиск: Каллас прокоментувала можливі гарантії безпеки США в обмін на територіальні поступки

Київ • УНН

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що Україна йде на поступки заради миру. Вона наголосила на необхідності більшого тиску на росію та наданні Україні відчутних гарантій безпеки, до яких мають бути залучені США.

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що Україна йде на поступки заради миру, і що потрібен більший тиск на росію, щоб побачити поступки з російського боку, як і є необхідність у наданні Україні відчутних гарантій безпеки, але американці також повинні бути частиною цього. Про це вона заявила у четвер, прибувши на засідання Ради ЄС із закордонних справ, пише УНН.

Деталі

"Мене турбує те, що ми бачили багато поступок також і з українського боку. Але це розмиває картину, тому що не Україна здійснює агресію. Це робить росія. Тому ми повинні чинити більший тиск на росію, щоб ми побачили поступки з російського боку", - сказав голова дипломатії ЄС Кая Каллас, відповідаючи на запитання, чи вважає, що Сполучені Штати можуть надати Україні гарантії безпеки лише в обмін на територіальні поступки.

"Щодо гарантій безпеки, дуже важливо, щоб ми надали відчутні гарантії безпеки. Ми також говоримо про це сьогодні - що ще ми можемо зробити з європейського боку. Але це правда, що американці також повинні бути частиною", - вказала Каллас.

Голова дипломатії ЄС наголосила: "Якщо українці йдуть на дуже жорсткі поступки, то вони роблять це для того, щоб мати мир для решти України. І тоді має бути абсолютно ясно, що є мир для решти України, що росія не просто знову нападе".

Доповнення

Раніше Reuters повідомило, що Сполучені Штати нібито заявили Україні, що вона "повинна підписати мирну угоду з росією, щоб отримати гарантії безпеки США".

Перед цим Financial Times повідомило, що адміністрація Трампа дала Україні зрозуміти, що гарантії безпеки США залежать від згоди Києва на мирну угоду, яка, імовірно, вимагатиме від нього передати росії Донбас. 

Але джерело Reuters заявило, що "Сполучені Штати не говорять Україні, що має бути в мирній угоді, і що припускати, що Вашингтон намагається змусити Україну піти на територіальні поступки росії, оманливо".

Юлія Шрамко

