США заявили Україні, що вона повинна підписати мирну угоду з росією для отримання гарантій безпеки - Reuters

Сполучені Штати заявили Україні, що вона "повинна підписати мирну угоду з росією, щоб отримати гарантії безпеки США", з посиланням на джерело, знайоме з внутрішніми обговореннями у вівторок повідомило Reuters, пише УНН.

Деталі

Гарантії безпеки США розглядаються Україною як ключовий елемент будь-якого врегулювання, яке припинить чотирирічне вторгнення росії в Україну. Минулого тижня Сполучені Штати були посередниками у переговорах в Абу-Дабі між посланцями України та росії, на яких, за словами офіційних осіб США, було досягнуто прогресу в досягненні угоди.

Financial Times, пише видання, повідомила, що адміністрація Трампа дала Україні зрозуміти, що гарантії безпеки США залежать від згоди Києва на мирну угоду, яка, ймовірно, вимагатиме від нього передати росії Донбас.

Але джерело, яке спілкувалося з Reuters, заявило, що Сполучені Штати не говорять Україні, що має бути в мирній угоді, і що припускати, що Вашингтон намагається змусити Україну піти на територіальні поступки росії, оманливо", - ідеться у публікації.

Російсько-українські переговірники знову зустрінуться в неділю в Абу-Дабі, можливо, за участі американських чиновників, пише видання. Посланці США Стів Віткофф та Джаред Кушнер повернулися з переговорів минулих вихідних з оптимізмом щодо можливості досягнення угоди найближчим часом.

Президент України Володимир Зеленський заявив у неділю, що документ США щодо гарантій безпеки для України "готовий на 100%", і Київ зараз чекає на час і місце його підписання.

Зеленський постійно заявляє, що територіальна цілісність України має бути захищена в будь-якій мирній угоді про припинення війни.

Україна дедалі більше не впевнена, чи Вашингтон зобов'яжеться дотримуватися гарантій безпеки, заявив високопоставлений український чиновник Financial Times, зазначивши, що США "зупиняються щоразу, коли можна підписати гарантії безпеки".

кремль заявив у понеділок, що питання території залишається фундаментальним для будь-якої угоди про припинення бойових дій в Україні, про що повідомили росЗМІ, після переговорів у вихідні в Абу-Дабі.

