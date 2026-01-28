США заявили Україні, що вона повинна підписати мирну угоду з росією для отримання гарантій безпеки - Reuters

$42.960.17
51.230.17
ukenru
03:48 • 11248 перегляди
Американський центр стратегічних досліджень оцінив втрати рф у 1,2 млн осіб, Україна втратила до 600 тис. військових
27 січня, 17:43 • 30814 перегляди
Намагалася "інтегруватися" до Головного управління розвідки України: у Києві викрили шпигунку кдб білорусі
Ексклюзив
27 січня, 16:28 • 47091 перегляди
"Starlink робить ці дрони майже невразливими для РЕБ": нова серйозна загроза від російських БПЛА та як з нею боротися
27 січня, 16:20 • 37244 перегляди
Стрілки "Годинника Судного дня" перевели на 4 секунди вперед, одна з причин - війна в Україні
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 54031 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
27 січня, 14:04 • 29972 перегляди
В Україну йде потепління та відлига: прогноз на 28-29 січня
Ексклюзив
27 січня, 13:14 • 54649 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
27 січня, 12:39 • 25342 перегляди
Атака рф на захід України 27 січня: під ударом опинився об'єкт "Нафтогазу"
27 січня, 12:15 • 18895 перегляди
Зеленський: Україна розраховує на вступ до ЄС у 2027 році
27 січня, 11:34 • 44281 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
1.9м/с
94%
740мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Ціна на золото в черговий раз сягнула історичного максимуму на тлі глобальної нестабільності27 січня, 22:12 • 12745 перегляди
У Криму пролунала серія вибухів: Керченський міст перекрито, атаковано аеродроми - монітори27 січня, 22:31 • 15073 перегляди
У Білому домі з’явилося фото Трампа з путіним, зроблене під час зустрічі на Алясці27 січня, 22:53 • 6522 перегляди
Уряд Угорщини запустив петицію проти фінансової допомоги Україні перед виборами з провокативними зображеннями Зеленського27 січня, 23:29 • 14727 перегляди
ЗСУ відмінусували 690 окупантів та понад 1000 безпілотників за добу – Генштаб04:58 • 11880 перегляди
Публікації
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo07:00 • 2588 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 54044 перегляди
Коли і як передавати показання лічильників 27 січня, 14:54 • 38368 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
Ексклюзив
27 січня, 13:14 • 54661 перегляди
Відкритий конкурс чи кулуарне рішення: чому призначення голови Державної авіаційної служби України стало питанням нацбезпеки27 січня, 11:42 • 52695 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Олег Кіпер
Джером Пауелл
Ніколас Мадуро
Віталій Кличко
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Венесуела
Білий дім
Китай
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo27 січня, 18:07 • 19394 перегляди
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту27 січня, 17:26 • 19030 перегляди
Анатоліч розкритикував поліцію за штраф дружини під час поїздки на прощання із захисником України27 січня, 15:38 • 26722 перегляди
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик27 січня, 11:53 • 30301 перегляди
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско26 січня, 17:14 • 36974 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Золото
Truth Social
Starlink

США заявили Україні, що вона повинна підписати мирну угоду з росією для отримання гарантій безпеки - Reuters

Київ • УНН

 • 18 перегляди

США повідомили Україні, що гарантії безпеки залежать від підписання мирної угоди з Росією. Переговори в Абу-Дабі тривають, але Київ сумнівається у зобов'язаннях Вашингтона.

США заявили Україні, що вона повинна підписати мирну угоду з росією для отримання гарантій безпеки - Reuters

Сполучені Штати заявили Україні, що вона "повинна підписати мирну угоду з росією, щоб отримати гарантії безпеки США", з посиланням на джерело, знайоме з внутрішніми обговореннями у вівторок повідомило Reuters, пише УНН.

Деталі

Гарантії безпеки США розглядаються Україною як ключовий елемент будь-якого врегулювання, яке припинить чотирирічне вторгнення росії в Україну. Минулого тижня Сполучені Штати були посередниками у переговорах в Абу-Дабі між посланцями України та росії, на яких, за словами офіційних осіб США, було досягнуто прогресу в досягненні угоди.

Financial Times, пише видання, повідомила, що адміністрація Трампа дала Україні зрозуміти, що гарантії безпеки США залежать від згоди Києва на мирну угоду, яка, ймовірно, вимагатиме від нього передати росії Донбас. 

FT повідомило про пов'язування США гарантій безпеки для України і територіальних поступок: Білий дім спростовує27.01.26, 09:45 • 4488 переглядiв

Але джерело, яке спілкувалося з Reuters, заявило, що Сполучені Штати не говорять Україні, що має бути в мирній угоді, і що припускати, що Вашингтон намагається змусити Україну піти на територіальні поступки росії, оманливо", - ідеться у публікації.

Російсько-українські переговірники знову зустрінуться в неділю в Абу-Дабі, можливо, за участі американських чиновників, пише видання. Посланці США Стів Віткофф та Джаред Кушнер повернулися з переговорів минулих вихідних з оптимізмом щодо можливості досягнення угоди найближчим часом.

Президент України Володимир Зеленський заявив у неділю, що документ США щодо гарантій безпеки для України "готовий на 100%", і Київ зараз чекає на час і місце його підписання.

Документ про двосторонні гарантії безпеки зі США готовий на 100% - Зеленський25.01.26, 18:17 • 38488 переглядiв

Зеленський постійно заявляє, що територіальна цілісність України має бути захищена в будь-якій мирній угоді про припинення війни.

Україна дедалі більше не впевнена, чи Вашингтон зобов'яжеться дотримуватися гарантій безпеки, заявив високопоставлений український чиновник Financial Times, зазначивши, що США "зупиняються щоразу, коли можна підписати гарантії безпеки".

кремль заявив у понеділок, що питання території залишається фундаментальним для будь-якої угоди про припинення бойових дій в Україні, про що повідомили росЗМІ, після переговорів у вихідні в Абу-Дабі.

Нова тристороння зустріч України, США та рф, попередньо, відбудеться 1 лютого - Зеленський26.01.26, 19:23 • 36487 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Financial Times
Reuters
Вашингтон
Абу-Дабі
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Київ