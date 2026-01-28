США заявили Украине, что она должна подписать мирное соглашение с Россией для получения гарантий безопасности - Reuters

$42.960.17
51.230.17
ukenru
03:48 • 11241 просмотра
Американский центр стратегических исследований оценил потери РФ в 1,2 млн человек, Украина потеряла до 600 тыс. военных
27 января, 17:43 • 30806 просмотра
Пыталась "интегрироваться" в Главное управление разведки Украины: в Киеве разоблачили шпионку кгб беларуси
Эксклюзив
27 января, 16:28 • 47082 просмотра
"Starlink делает эти дроны почти неуязвимыми для РЭБ": новая серьезная угроза от российских БПЛА и как с ней бороться
27 января, 16:20 • 37237 просмотра
Стрелки "Часов Судного дня" перевели на 4 секунды вперед, одна из причин - война в Украине
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 54023 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
27 января, 14:04 • 29970 просмотра
В Украину идет потепление и оттепель: прогноз на 28-29 января
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 54645 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
27 января, 12:39 • 25342 просмотра
Атака РФ на запад Украины 27 января: под ударом оказался объект "Нафтогаза"
27 января, 12:15 • 18895 просмотра
Зеленский: Украина рассчитывает на вступление в ЕС в 2027 году
27 января, 11:34 • 44281 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
1.9м/с
94%
740мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Цена на золото в очередной раз достигла исторического максимума на фоне глобальной нестабильности27 января, 22:12 • 12745 просмотра
В Крыму прозвучала серия взрывов: Керченский мост перекрыт, атакованы аэродромы - мониторы27 января, 22:31 • 15073 просмотра
В Белом доме появилось фото Трампа с путиным, сделанное во время встречи на Аляске27 января, 22:53 • 6522 просмотра
Правительство Венгрии запустило петицию против финансовой помощи Украине перед выборами с провокационными изображениями Зеленского27 января, 23:29 • 14727 просмотра
ВСУ ликвидировали 690 оккупантов и более 1000 беспилотников за сутки – Генштаб04:58 • 11880 просмотра
публикации
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo07:00 • 2562 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 54023 просмотра
Когда и как передавать показания счетчиков27 января, 14:54 • 38357 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 54645 просмотра
Открытый конкурс или кулуарное решение: почему назначение главы Государственной авиационной службы Украины стало вопросом нацбезопасности27 января, 11:42 • 52684 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Олег Кипер
Джером Пауэлл
Николас Мадуро
Виталий Кличко
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Венесуэла
Белый дом
Китай
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжаVideo27 января, 18:07 • 19387 просмотра
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта27 января, 17:26 • 19026 просмотра
Анатолич раскритиковал полицию за штраф жене во время поездки на прощание с защитником Украины27 января, 15:38 • 26718 просмотра
"Немного осталась в своем коконе". Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык27 января, 11:53 • 30295 просмотра
Историю модной империи Armani экранизирует лауреат "Оскара" Бобби Мореско26 января, 17:14 • 36967 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Золото
Truth Social
Старлинк

США заявили Украине, что она должна подписать мирное соглашение с Россией для получения гарантий безопасности - Reuters

Киев • УНН

 • 14 просмотра

США сообщили Украине, что гарантии безопасности зависят от подписания мирного соглашения с Россией. Переговоры в Абу-Даби продолжаются, но Киев сомневается в обязательствах Вашингтона.

США заявили Украине, что она должна подписать мирное соглашение с Россией для получения гарантий безопасности - Reuters

Соединенные Штаты заявили Украине, что она "должна подписать мирное соглашение с Россией, чтобы получить гарантии безопасности США", со ссылкой на источник, знакомый с внутренними обсуждениями, во вторник сообщило Reuters, пишет УНН.

Детали

Гарантии безопасности США рассматриваются Украиной как ключевой элемент любого урегулирования, которое прекратит четырехлетнее вторжение России в Украину. На прошлой неделе Соединенные Штаты были посредниками в переговорах в Абу-Даби между посланниками Украины и России, на которых, по словам официальных лиц США, был достигнут прогресс в достижении соглашения.

Financial Times, пишет издание, сообщила, что администрация Трампа дала Украине понять, что гарантии безопасности США зависят от согласия Киева на мирное соглашение, которое, вероятно, потребует от него передать России Донбасс. 

FT сообщило о связывании США гарантий безопасности для Украины и территориальных уступок: Белый дом опровергает27.01.26, 09:45 • 4488 просмотров

Но источник, который общался с Reuters, заявил, что Соединенные Штаты не говорят Украине, что должно быть в мирном соглашении, и что предполагать, что Вашингтон пытается заставить Украину пойти на территориальные уступки России, "обманчиво", - говорится в публикации.

Российско-украинские переговорщики снова встретятся в воскресенье в Абу-Даби, возможно, с участием американских чиновников, пишет издание. Посланники США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер вернулись с переговоров прошлых выходных с оптимизмом относительно возможности достижения соглашения в ближайшее время.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в воскресенье, что документ США по гарантиям безопасности для Украины "готов на 100%", и Киев сейчас ждет время и место его подписания.

Документ о двусторонних гарантиях безопасности с США готов на 100% - Зеленский25.01.26, 18:17 • 38487 просмотров

Зеленский постоянно заявляет, что территориальная целостность Украины должна быть защищена в любом мирном соглашении о прекращении войны.

Украина все больше не уверена, обяжутся ли Вашингтон соблюдать гарантии безопасности, заявил высокопоставленный украинский чиновник Financial Times, отметив, что США "останавливаются каждый раз, когда можно подписать гарантии безопасности".

Кремль заявил в понедельник, что вопрос территории остается фундаментальным для любого соглашения о прекращении боевых действий в Украине, о чем сообщили росСМИ, после переговоров в выходные в Абу-Даби.

Новая трехсторонняя встреча Украины, США и рф, предварительно, состоится 1 февраля - Зеленский26.01.26, 19:23 • 36487 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Financial Times
Reuters
Вашингтон
Абу-Даби
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Киев