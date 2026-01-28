США заявили Украине, что она должна подписать мирное соглашение с Россией для получения гарантий безопасности - Reuters

Соединенные Штаты заявили Украине, что она "должна подписать мирное соглашение с Россией, чтобы получить гарантии безопасности США", со ссылкой на источник, знакомый с внутренними обсуждениями, во вторник сообщило Reuters, пишет УНН.

Детали

Гарантии безопасности США рассматриваются Украиной как ключевой элемент любого урегулирования, которое прекратит четырехлетнее вторжение России в Украину. На прошлой неделе Соединенные Штаты были посредниками в переговорах в Абу-Даби между посланниками Украины и России, на которых, по словам официальных лиц США, был достигнут прогресс в достижении соглашения.

Financial Times, пишет издание, сообщила, что администрация Трампа дала Украине понять, что гарантии безопасности США зависят от согласия Киева на мирное соглашение, которое, вероятно, потребует от него передать России Донбасс.

FT сообщило о связывании США гарантий безопасности для Украины и территориальных уступок: Белый дом опровергает

Но источник, который общался с Reuters, заявил, что Соединенные Штаты не говорят Украине, что должно быть в мирном соглашении, и что предполагать, что Вашингтон пытается заставить Украину пойти на территориальные уступки России, "обманчиво", - говорится в публикации.

Российско-украинские переговорщики снова встретятся в воскресенье в Абу-Даби, возможно, с участием американских чиновников, пишет издание. Посланники США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер вернулись с переговоров прошлых выходных с оптимизмом относительно возможности достижения соглашения в ближайшее время.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в воскресенье, что документ США по гарантиям безопасности для Украины "готов на 100%", и Киев сейчас ждет время и место его подписания.

Документ о двусторонних гарантиях безопасности с США готов на 100% - Зеленский

Зеленский постоянно заявляет, что территориальная целостность Украины должна быть защищена в любом мирном соглашении о прекращении войны.

Украина все больше не уверена, обяжутся ли Вашингтон соблюдать гарантии безопасности, заявил высокопоставленный украинский чиновник Financial Times, отметив, что США "останавливаются каждый раз, когда можно подписать гарантии безопасности".

Кремль заявил в понедельник, что вопрос территории остается фундаментальным для любого соглашения о прекращении боевых действий в Украине, о чем сообщили росСМИ, после переговоров в выходные в Абу-Даби.

Новая трехсторонняя встреча Украины, США и рф, предварительно, состоится 1 февраля - Зеленский