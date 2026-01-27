FT сообщило о связывании США гарантий безопасности для Украины и территориальных уступок: Белый дом опровергает

Financial Times опубликовала статью "США связывают гарантии безопасности для Украины с мирным соглашением, уступающим территорию". Но в ответ на вопрос об условиях, связанных с гарантиями безопасности, заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли заявила, что "это полная неправда", сообщил журналист FT Кристофер Миллер в X, пишет УНН.

Детали

Как отмечает журналист FT, "администрация Трампа дала Украине понять, что гарантии безопасности США зависят от согласия Киева на вывод войск из Донбасса".

"Украина хочет подтвердить гарантии безопасности США, прежде чем уступить какую-либо территорию. Однако США считают, что Киев должен отказаться от Донбасса, чтобы война закончилась, и мало что делают, чтобы заставить российского лидера владимира путина отказаться от одного из своих самых жестких требований, говорят источники", - говорится в выдержке из статьи FT.

США, пишет журналист FT, также "предположили, что пообещали бы Украине больше вооружения для укрепления ее армии в мирное время, если - как цену мира с россией - она согласится вывести свои войска из частей восточного региона, которые она контролирует".

Украинские и европейские чиновники, отмечает журналист FT, назвали позицию США попыткой заставить Киев пойти на болезненные территориальные уступки, которых москва требует в любом соглашении.

В ответ на вопрос об условиях, связанных с гарантиями безопасности, Анна Келли, заместитель пресс-секретаря Белого дома, заявила: "Это полная неправда - единственная роль США в миротворческом процессе заключается в том, чтобы объединить обе стороны для достижения соглашения".

