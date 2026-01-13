Зеленський обговорив з прем'єром Нідерландів потреби ППО та діалог зі США

$43.260.18
08:22 • 6838 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях
07:21 • 12274 перегляди
Напад 9-класника з ножем у школі в Києві: підлітку повідомили про підозру
12 січня, 19:13 • 25441 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47 • 42797 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
12 січня, 17:49 • 32934 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Ексклюзив
12 січня, 16:29 • 32094 перегляди
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 53001 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
12 січня, 14:07 • 22825 перегляди
Тіньові нафтові танкери масово переходять під російський прапор - WSJ
12 січня, 11:16 • 23562 перегляди
Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп
12 січня, 10:11 • 54356 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Британія не відправить війська в Україну без гарантій їхньої безпеки - головнокомандувач ЗС13 січня, 02:17 • 18687 перегляди
ISW: росіяни дедалі сильніше відчувають наслідки ставки кремля на ОПК через війну в Україні13 січня, 02:51 • 6946 перегляди
Поліцейські "Білого Янгола" допомогли чоловіку з собакою дістатися до дружини, яка евакуювалася ранішеVideo13 січня, 04:01 • 7822 перегляди
Профільний комітет Ради з другої спроби підтримав звільнення Малюка з посади голови СБУ08:16 • 11525 перегляди
Майже мільйон зарплати під Новий рік. Стало відомо, скільки заробив у грудні головний юрист НацбанкуPhoto10:02 • 5688 перегляди
Публікації
Майже мільйон зарплати під Новий рік. Стало відомо, скільки заробив у грудні головний юрист НацбанкуPhoto10:02 • 6158 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 53001 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 12 січня, 10:30 • 48331 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування12 січня, 10:11 • 54356 перегляди
Третє коло перевірок Odrex: МОЗ може відкликати ще 2 медичні ліцензії клініки через порушення 12 січня, 09:47 • 49971 перегляди
УНН Lite
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 40884 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 35937 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 41289 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 43167 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 99295 перегляди
Актуальне
Зеленський обговорив з прем'єром Нідерландів потреби ППО та діалог зі США

Київ • УНН

 • 1212 перегляди

Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом. Обговорювалися інтенсивні російські удари по енергетиці та потреба України в ракетах для ППО.

Зеленський обговорив з прем'єром Нідерландів потреби ППО та діалог зі США

Президент України Володимир Зеленський обговорив з премʼєр-міністром Нідерландів Діком Схоофом потребу в ракетах до ППО на тлі зосередження рф з атаками на енергетиці, а також діалог з американською стороною та можливі зустрічі, про що написав у соцмережах, пише УНН.

Говорив із Премʼєр-міністром Нідерландів Діком Схоофом. Поінформував про інтенсивні російські удари дронами та ракетами по наших містах і громадах. Очевидно, що росіяни зосереджуються саме на знищенні життя, а не на дипломатії. Їхня мішень – енергетика. Дуже важливо, щоб зараз була достатня підтримка України. І це стосується як нашої стійкості та відновлення, так і достатнього боєзапасу для ППО. Ракети для ППО, вся необхідна допомога для енергетичної системи – це зараз перший пріоритет

- вказав Зеленський.

І додав, що на порядку денному було й інше питання:

Обговорили також перебіг спілкування з американською стороною та можливі зустрічі

"Дякую за підтримку й готовність допомагати!" - підсумував Президент.

Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – Зеленський12.01.26, 20:47 • 42797 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна