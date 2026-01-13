Зеленський обговорив з прем'єром Нідерландів потреби ППО та діалог зі США
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський обговорив з премʼєр-міністром Нідерландів Діком Схоофом потребу в ракетах до ППО на тлі зосередження рф з атаками на енергетиці, а також діалог з американською стороною та можливі зустрічі, про що написав у соцмережах, пише УНН.
Говорив із Премʼєр-міністром Нідерландів Діком Схоофом. Поінформував про інтенсивні російські удари дронами та ракетами по наших містах і громадах. Очевидно, що росіяни зосереджуються саме на знищенні життя, а не на дипломатії. Їхня мішень – енергетика. Дуже важливо, щоб зараз була достатня підтримка України. І це стосується як нашої стійкості та відновлення, так і достатнього боєзапасу для ППО. Ракети для ППО, вся необхідна допомога для енергетичної системи – це зараз перший пріоритет
І додав, що на порядку денному було й інше питання:
Обговорили також перебіг спілкування з американською стороною та можливі зустрічі
"Дякую за підтримку й готовність допомагати!" - підсумував Президент.
