Зеленский обсудил с премьером Нидерландов потребности ПВО и диалог с США

08:22 • 6564 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода дронов в Таганроге в рф и вражеских объектов на оккупированных территориях
07:21 • 12006 просмотра
Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве: подростку сообщили о подозрении
12 января, 19:13 • 25238 просмотра
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
12 января, 18:47 • 42598 просмотра
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
12 января, 17:49 • 32772 просмотра
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Эксклюзив
12 января, 16:29 • 32014 просмотра
Политическая нестабильность в мире: международное право разрушается, а силовые методы становятся главным аргументом
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 52737 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
12 января, 14:07 • 22824 просмотра
Теневые нефтяные танкеры массово переходят под российский флаг - WSJ
12 января, 11:16 • 23561 просмотра
Президент США: у Зеленского нет карт, есть только одно - Дональд Трамп
12 января, 10:11 • 54171 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования
публикации
Эксклюзивы
Британия не отправит войска в Украину без гарантий их безопасности - главнокомандующий ВС13 января, 02:17 • 18477 просмотра
ISW: россияне все сильнее ощущают последствия ставки кремля на ОПК из-за войны в Украине13 января, 02:51 • 6454 просмотра
Полицейские "Белого Ангела" помогли мужчине с собакой добраться до жены, которая эвакуировалась раньшеVideo13 января, 04:01 • 7346 просмотра
Профильный комитет Рады со второй попытки поддержал увольнение Малюка с должности главы СБУ08:16 • 11283 просмотра
Почти миллион зарплаты под Новый год. Стало известно, сколько заработал в декабре главный юрист НацбанкаPhoto10:02 • 4846 просмотра
Почти миллион зарплаты под Новый год. Стало известно, сколько заработал в декабре главный юрист НацбанкаPhoto10:02 • 5380 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 52737 просмотра
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы12 января, 10:30 • 48143 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования12 января, 10:11 • 54171 просмотра
Третий круг проверок Odrex: Минздрав может отозвать еще 2 медицинские лицензии клиники из-за нарушений12 января, 09:47 • 49797 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 40749 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 35817 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 41173 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 43050 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 99170 просмотра
Зеленский обсудил с премьером Нидерландов потребности ПВО и диалог с США

Киев • УНН

 • 1176 просмотра

Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом. Обсуждались интенсивные российские удары по энергетике и потребность Украины в ракетах для ПВО.

Зеленский обсудил с премьером Нидерландов потребности ПВО и диалог с США

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом потребность в ракетах для ПВО на фоне сосредоточения рф на атаках на энергетику, а также диалог с американской стороной и возможные встречи, о чем написал в соцсетях, пишет УНН.

Говорил с Премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом. Проинформировал об интенсивных российских ударах дронами и ракетами по нашим городам и общинам. Очевидно, что россияне сосредоточены именно на уничтожении жизни, а не на дипломатии. Их мишень – энергетика. Очень важно, чтобы сейчас была достаточная поддержка Украины. И это касается как нашей устойчивости и восстановления, так и достаточного боезапаса для ПВО. Ракеты для ПВО, вся необходимая помощь для энергетической системы – это сейчас первый приоритет

- указал Зеленский.

И добавил, что на повестке дня был и другой вопрос:

Обсудили также ход общения с американской стороной и возможные встречи

"Спасибо за поддержку и готовность помогать!" - подытожил Президент.

Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – Зеленский12.01.26, 20:47 • 42610 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина