Зеленский обсудил с премьером Нидерландов потребности ПВО и диалог с США
Киев • УНН
Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом. Обсуждались интенсивные российские удары по энергетике и потребность Украины в ракетах для ПВО.
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом потребность в ракетах для ПВО на фоне сосредоточения рф на атаках на энергетику, а также диалог с американской стороной и возможные встречи, о чем написал в соцсетях, пишет УНН.
Говорил с Премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом. Проинформировал об интенсивных российских ударах дронами и ракетами по нашим городам и общинам. Очевидно, что россияне сосредоточены именно на уничтожении жизни, а не на дипломатии. Их мишень – энергетика. Очень важно, чтобы сейчас была достаточная поддержка Украины. И это касается как нашей устойчивости и восстановления, так и достаточного боезапаса для ПВО. Ракеты для ПВО, вся необходимая помощь для энергетической системы – это сейчас первый приоритет
И добавил, что на повестке дня был и другой вопрос:
Обсудили также ход общения с американской стороной и возможные встречи
"Спасибо за поддержку и готовность помогать!" - подытожил Президент.
