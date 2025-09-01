$41.320.06
Ексклюзив
09:15 • 10022 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
08:38 • 7526 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
Ексклюзив
07:50 • 15640 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
06:45 • 24429 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
05:46 • 25412 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
05:39 • 25378 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto
31 серпня, 21:30 • 23930 перегляди
Підозрюваного у справі про вбивство Андрія Парубія затримали на Хмельниччині: злочин був ретельно підготовлений
31 серпня, 20:53 • 21410 перегляди
Європейські лідери зберуться у Франції 4 вересня для переговорів про Україну
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 52654 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 89815 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія не був кур’єром - Нацполіція

Київ • УНН

 • 74 перегляди

Підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія не мав постійного місця роботи та отримував випадкові заробітки. Чоловік не був кур'єром, як раніше повідомляли деякі медіа.

Підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія не був кур’єром - Нацполіція

Чоловік, підозрюваний у вбивстві політика і громадського діяча Андрія Парубія, не мав постійного місця роботи і жив за рахунок випадкових заробітків. Він не був кур’єром, як раніше говорили деякі медіа, повідомляє УНН з посиланням на брифінг Національної поліції.

Деталі

Він не мав постійного місця роботи і підробляв на випадкових заробітках. Він не був кур’єром

- повідомили правоохоронці під час брифінгу.

Доповнення

30 серпня 2025 року у Львові застрелили ексголову Верховної Ради Андрія Парубія. Поліція повідомила, що у Парубія було здійснено близько 8 пострілів.

Правоохоронці розглядають різні версії вбивства колишнього спікера ВР Андрія Парубія. Наразі відсутні дані, що пов'язують цей злочин із вбивством Ірини Фаріон.

На Хмельниччині затримано підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомляв, що злочин був ретельно підготовлений: вивчався графік пересувань загиблого, прокладався маршрут, продумувався план втечі.

Затриманому львів’янину повідомлено про підозру у вбивстві нардепа, ексголови ВР Андрія Парубія. Готується клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Павло Зінченко

СуспільствоПолітикаКримінал та НП
Андрій Парубій
Національна поліція України
Хмельницька область
Верховна Рада України
Ігор Клименко
Львів