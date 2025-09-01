Підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія не був кур’єром - Нацполіція
Київ • УНН
Підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія не мав постійного місця роботи та отримував випадкові заробітки. Чоловік не був кур'єром, як раніше повідомляли деякі медіа.
Чоловік, підозрюваний у вбивстві політика і громадського діяча Андрія Парубія, не мав постійного місця роботи і жив за рахунок випадкових заробітків. Він не був кур’єром, як раніше говорили деякі медіа, повідомляє УНН з посиланням на брифінг Національної поліції.
Деталі
Він не мав постійного місця роботи і підробляв на випадкових заробітках. Він не був кур’єром
Доповнення
30 серпня 2025 року у Львові застрелили ексголову Верховної Ради Андрія Парубія. Поліція повідомила, що у Парубія було здійснено близько 8 пострілів.
Правоохоронці розглядають різні версії вбивства колишнього спікера ВР Андрія Парубія. Наразі відсутні дані, що пов'язують цей злочин із вбивством Ірини Фаріон.
На Хмельниччині затримано підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомляв, що злочин був ретельно підготовлений: вивчався графік пересувань загиблого, прокладався маршрут, продумувався план втечі.
Затриманому львів’янину повідомлено про підозру у вбивстві нардепа, ексголови ВР Андрія Парубія. Готується клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.