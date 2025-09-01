$41.320.06
Ексклюзив
09:15 • 13598 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
08:38 • 11088 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
Ексклюзив
07:50 • 19894 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
06:45 • 28923 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
05:46 • 29445 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
05:39 • 28564 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto
31 серпня, 21:30 • 24668 перегляди
Підозрюваного у справі про вбивство Андрія Парубія затримали на Хмельниччині: злочин був ретельно підготовлений
31 серпня, 20:53 • 21661 перегляди
Європейські лідери зберуться у Франції 4 вересня для переговорів про Україну
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 52867 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 89957 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Вбивство Парубія у Львові: наразі невідомо, чи в затриманого були спільники

Київ • УНН

 • 372 перегляди

Наразі невідомо, чи мав спільників підозрюваний у вбивстві нардепа Андрія Парубія. Поліція не відкидає жодної версії, пріоритетною є інформація щодо можливого російського сліду.

Наразі не відомо, чи підозрюваний у вбивстві нардепа Андрія Парубія мав спільників, але правоохоронці не відкривають жодної версії. Про це повідомив голова Національної поліції України Іван Вигівський під час брифінгу, передає УНН.

Деталі

"Ми не виключаємо, що особа мала намір виїхати незаконно за межі України", - сказав Вигівський.

Також він прокоментував, чи є інформація про спільників затриманого.

"На даний час одній особі оголошено про підозру. Наразі про спільників не відомо, але ми не відкинули жодної версії. Але пріоритетною є для нас відпрацювання інформації щодо можливого російського сліду", - заявив Вигівський.

Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії01.09.25, 12:15 • 13581 перегляд

Доповнення

30 серпня 2025 року у Львові застрелили ексголову Верховної Ради Андрія Парубія. Поліція повідомляла, що у Парубія було здійснено близько 8 пострілів.

Правоохоронці розглядають різні версії вбивства колишнього спікера ВР Андрія Парубія. Наразі відсутні дані, що пов'язують цей злочин зі вбивством Ірини Фаріон. 

Також поліція Львівщини аналізує, чи надходили погрози вбитому нардепу Андрію Парубію. У 2014 році Парубій потрапляв у список на ліквідацію за діяльність секретаря РНБО.  

1 вересня затриманому львів’янину повідомлено про підозру у вбивстві Парубія. Готується клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. 

Анна Мурашко

ПолітикаКримінал та НП
Андрій Парубій
Державний кордон України
Національна поліція України
Рада національної безпеки і оборони України
Верховна Рада України
Україна
Львів