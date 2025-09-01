Вбивство Парубія у Львові: наразі невідомо, чи в затриманого були спільники

Наразі не відомо, чи підозрюваний у вбивстві нардепа Андрія Парубія мав спільників, але правоохоронці не відкривають жодної версії. Про це повідомив голова Національної поліції України Іван Вигівський під час брифінгу, передає УНН.

Деталі

"Ми не виключаємо, що особа мала намір виїхати незаконно за межі України", - сказав Вигівський.

Також він прокоментував, чи є інформація про спільників затриманого.

"На даний час одній особі оголошено про підозру. Наразі про спільників не відомо, але ми не відкинули жодної версії. Але пріоритетною є для нас відпрацювання інформації щодо можливого російського сліду", - заявив Вигівський.

Доповнення

30 серпня 2025 року у Львові застрелили ексголову Верховної Ради Андрія Парубія. Поліція повідомляла, що у Парубія було здійснено близько 8 пострілів.

Правоохоронці розглядають різні версії вбивства колишнього спікера ВР Андрія Парубія. Наразі відсутні дані, що пов'язують цей злочин зі вбивством Ірини Фаріон.

Також поліція Львівщини аналізує, чи надходили погрози вбитому нардепу Андрію Парубію. У 2014 році Парубій потрапляв у список на ліквідацію за діяльність секретаря РНБО.

1 вересня затриманому львів’янину повідомлено про підозру у вбивстві Парубія. Готується клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.