Убийство Парубия во Львове: пока неизвестно, были ли у задержанного сообщники

Пока неизвестно, были ли у подозреваемого в убийстве народного депутата Андрея Парубия сообщники, но правоохранители не исключают ни одной версии. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский во время брифинга, передает УНН.

Детали

"Мы не исключаем, что лицо намеревалось незаконно выехать за пределы Украины", - сказал Выговский.

Также он прокомментировал, есть ли информация о сообщниках задержанного.

"В настоящее время одному лицу объявлено о подозрении. Пока о сообщниках неизвестно, но мы не отбросили ни одной версии. Но приоритетной является для нас отработка информации относительно возможного российского следа", - заявил Выговский.

Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии

Дополнение

30 августа 2025 года во Львове застрелили экс-главу Верховной Рады Андрея Парубия. Полиция сообщала, что в Парубия было произведено около 8 выстрелов.

Правоохранители рассматривают различные версии убийства бывшего спикера ВР Андрея Парубия. Пока отсутствуют данные, связывающие это преступление с убийством Ирины Фарион.

Также полиция Львовщины анализирует, поступали ли угрозы убитому нардепу Андрею Парубию. В 2014 году Парубий попадал в список на ликвидацию за деятельность секретаря СНБО.

1 сентября задержанному львовянину сообщено о подозрении в убийстве Парубия. Готовится ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.