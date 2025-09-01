$41.320.06
публикации
Эксклюзивы
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Убийство Парубия во Львове: пока неизвестно, были ли у задержанного сообщники

Киев • УНН

 • 48 просмотра

Пока неизвестно, были ли у подозреваемого в убийстве нардепа Андрея Парубия сообщники. Полиция не исключает ни одной версии, приоритетной является информация о возможном российском следе.

Пока неизвестно, были ли у подозреваемого в убийстве народного депутата Андрея Парубия сообщники, но правоохранители не исключают ни одной версии. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский во время брифинга, передает УНН.

Детали

"Мы не исключаем, что лицо намеревалось незаконно выехать за пределы Украины", - сказал Выговский.

Также он прокомментировал, есть ли информация о сообщниках задержанного.

"В настоящее время одному лицу объявлено о подозрении. Пока о сообщниках неизвестно, но мы не отбросили ни одной версии. Но приоритетной является для нас отработка информации относительно возможного российского следа", - заявил Выговский.

Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии01.09.25, 12:15 • 10372 просмотра

Дополнение

30 августа 2025 года во Львове застрелили экс-главу Верховной Рады Андрея Парубия. Полиция сообщала, что в Парубия было произведено около 8 выстрелов.

Правоохранители рассматривают различные версии убийства бывшего спикера ВР Андрея Парубия. Пока отсутствуют данные, связывающие это преступление с убийством Ирины Фарион. 

Также полиция Львовщины анализирует, поступали ли угрозы убитому нардепу Андрею Парубию. В 2014 году Парубий попадал в список на ликвидацию за деятельность секретаря СНБО.  

1 сентября задержанному львовянину сообщено о подозрении в убийстве Парубия. Готовится ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. 

Анна Мурашко

ПолитикаКриминал и ЧП
Андрей Парубий
Государственная граница Украины
Национальная полиция Украины
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Верховная Рада
Украина
Львов