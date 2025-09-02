Підозрюваний у вбивстві Парубія зізнався у злочині

52-річний львів’янин, якого підозрюють у вбивстві нардепа Андрія Парубія, зізнався у злочині. Він стверджує, що це помста українській владі. Про це підозрюваний сказав журналістам в суді перед обранням запобіжного заходу, передає УНН.

На запитання, чи визнає він свою вину, підозрюваний відповів: "Це моя особиста помста українській владі. Я визнаю, я його вбив".

Також чоловік заявив, що хоче, щоб його обміняли й він міг знайти тіло свого сина.

Підозрюваний стверджує, що шантажу з боку рф не було. Парубія він обрав через те, що він жив поруч.

Контекст

Джерела Радіо Свободи повідомляли, що під час перших допитів підозрюваний у вбивстві Парубія зізнався у скоєному та розповів про свої контакти з представниками росії, заявивши, що вийшов з ними на зв’язок під час спроб розшукати сина-військовослужбовця ЗСУ, який зник безвісти.

Доповнення

30 серпня 2025 року у Львові застрелили ексголову Верховної Ради Андрія Парубія. Поліція повідомляла, що у Парубія було здійснено близько 8 пострілів.

Є три основні версії мотивів вбивства Парубія:

• умисне вбивство у зв’язку із політичною діяльністю народного депутата;

• російський слід;

• особисті неприязні стосунки підозрюваного з потерпілим.

Голова Національної поліції України Іван Вигівський заявляв, що пріоритетним є відпрацювання інформації щодо можливого російського сліду.

Також поліція Львівщини аналізує, чи надходили погрози вбитому нардепу Андрію Парубію. У 2014 році Парубій потрапляв у список на ліквідацію за діяльність секретаря РНБО.

1 вересня затриманому львів’янину було повідомлено про підозру у вбивстві Парубія.