Підозрюваний у вбивстві Парубія зізнався у злочині
Київ • УНН
52-річний львів'янин, підозрюваний у вбивстві нардепа Андрія Парубія, зізнався у скоєному. Він стверджує, що це була помста українській владі.
52-річний львів’янин, якого підозрюють у вбивстві нардепа Андрія Парубія, зізнався у злочині. Він стверджує, що це помста українській владі. Про це підозрюваний сказав журналістам в суді перед обранням запобіжного заходу, передає УНН.
На запитання, чи визнає він свою вину, підозрюваний відповів: "Це моя особиста помста українській владі. Я визнаю, я його вбив".
Також чоловік заявив, що хоче, щоб його обміняли й він міг знайти тіло свого сина.
Підозрюваний стверджує, що шантажу з боку рф не було. Парубія він обрав через те, що він жив поруч.
Контекст
Джерела Радіо Свободи повідомляли, що під час перших допитів підозрюваний у вбивстві Парубія зізнався у скоєному та розповів про свої контакти з представниками росії, заявивши, що вийшов з ними на зв’язок під час спроб розшукати сина-військовослужбовця ЗСУ, який зник безвісти.
Доповнення
30 серпня 2025 року у Львові застрелили ексголову Верховної Ради Андрія Парубія. Поліція повідомляла, що у Парубія було здійснено близько 8 пострілів.
Є три основні версії мотивів вбивства Парубія:
• умисне вбивство у зв’язку із політичною діяльністю народного депутата;
• російський слід;
• особисті неприязні стосунки підозрюваного з потерпілим.
Голова Національної поліції України Іван Вигівський заявляв, що пріоритетним є відпрацювання інформації щодо можливого російського сліду.
Також поліція Львівщини аналізує, чи надходили погрози вбитому нардепу Андрію Парубію. У 2014 році Парубій потрапляв у список на ліквідацію за діяльність секретаря РНБО.
1 вересня затриманому львів’янину було повідомлено про підозру у вбивстві Парубія.