$41.370.05
48.470.27
ukenru
10:24 • 14552 просмотра
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Подозреваемый в убийстве Парубия признался в преступлении

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 11878 просмотра

52-летний львовянин, подозреваемый в убийстве нардепа Андрея Парубия, признался в содеянном. Он утверждает, что это была месть украинским властям.

Подозреваемый в убийстве Парубия признался в преступлении

52-летний львовянин, подозреваемый в убийстве нардепа Андрея Парубия, признался в преступлении. Он утверждает, что это месть украинским властям. Об этом подозреваемый сказал журналистам в суде перед избранием меры пресечения, передает УНН.

На вопрос, признает ли он свою вину, подозреваемый ответил: "Это моя личная месть украинским властям. Я признаю, я его убил".

Также мужчина заявил, что хочет, чтобы его обменяли и он мог найти тело своего сына.

Подозреваемый утверждает, что шантажа со стороны РФ не было. Парубия он выбрал потому, что тот жил рядом.

Контекст

Источники Радио Свобода сообщали, что во время первых допросов подозреваемый в убийстве Парубия признался в содеянном и рассказал о своих контактах с представителями России, заявив, что вышел с ними на связь во время попыток разыскать сына-военнослужащего ВСУ, который пропал без вести.

Дополнение

30 августа 2025 года во Львове застрелили экс-председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Полиция сообщала, что в Парубия было произведено около 8 выстрелов. 

Есть три основные версии мотивов убийства Парубия:

• умышленное убийство в связи с политической деятельностью народного депутата;

• российский след;

• личные неприязненные отношения подозреваемого с потерпевшим.

Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский заявлял, что приоритетным является отработка информации о возможном российском следе.

Также полиция Львовщины анализирует, поступали ли угрозы убитому нардепу Андрею Парубию. В 2014 году Парубий попадал в список на ликвидацию за деятельность секретаря СНБО.

1 сентября задержанному львовянину было сообщено о подозрении в убийстве Парубия.

Анна Мурашко

ПолитикаКриминал и ЧП
Андрей Парубий
Украина