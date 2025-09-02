У подозреваемого в убийстве Парубия не было сообщников в Украине - Нацполиция

У подозреваемого в убийстве бывшего председателя Верховной Рады и народного депутата 9 созыва Андрея Парубия не было сообщников в Украине. Об этом сообщил заместитель председателя Национальной полиции Украины Андрей Небытов в эфире телемарафона, передает УНН.

По состоянию на сейчас мы не увидели сообщников здесь, непосредственно в Украине (...) Мы точно понимаем, что подозреваемый планировал выехать в Хмельницкую область, где скрываться определенное время, но уже 1 сентября он ждал информации от своего куратора для незаконного пересечения государственной границы Украины