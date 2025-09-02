У подозреваемого в убийстве Парубия не было сообщников в Украине - Нацполиция
Киев • УНН
Нацполиция не обнаружила сообщников в Украине у подозреваемого в убийстве Андрея Парубия. Подозреваемый планировал скрываться в Хмельницкой области и ждал информации для пересечения границы.
У подозреваемого в убийстве бывшего председателя Верховной Рады и народного депутата 9 созыва Андрея Парубия не было сообщников в Украине. Об этом сообщил заместитель председателя Национальной полиции Украины Андрей Небытов в эфире телемарафона, передает УНН.
Детали
По состоянию на сейчас мы не увидели сообщников здесь, непосредственно в Украине (...) Мы точно понимаем, что подозреваемый планировал выехать в Хмельницкую область, где скрываться определенное время, но уже 1 сентября он ждал информации от своего куратора для незаконного пересечения государственной границы Украины
Напомним
30 августа 2025 года во Львове застрелили экс-председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Полиция сообщала, что в Парубия было произведено около 8 выстрелов.
Есть три основные версии мотивов убийства Парубия:
- умышленное убийство в связи с политической деятельностью народного депутата;
- российский след;
- личные неприязненные отношения подозреваемого с потерпевшим.
Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский заявлял, что приоритетным является отработка информации относительно возможного российского следа.
Галицкий районный суд Львова отправил под стражу 52-летнего подозреваемого в убийстве нардепа, экс-председателя Верховной Рады Андрея Парубия.