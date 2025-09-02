$41.370.05
У подозреваемого в убийстве Парубия не было сообщников в Украине - Нацполиция

Киев • УНН

 • 52 просмотра

Нацполиция не обнаружила сообщников в Украине у подозреваемого в убийстве Андрея Парубия. Подозреваемый планировал скрываться в Хмельницкой области и ждал информации для пересечения границы.

У подозреваемого в убийстве бывшего председателя Верховной Рады и народного депутата 9 созыва Андрея Парубия не было сообщников в Украине. Об этом сообщил заместитель председателя Национальной полиции Украины Андрей Небытов в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

По состоянию на сейчас мы не увидели сообщников здесь, непосредственно в Украине (...) Мы точно понимаем, что подозреваемый планировал выехать в Хмельницкую область, где скрываться определенное время, но уже 1 сентября он ждал информации от своего куратора для незаконного пересечения государственной границы Украины

- сказал Небытов. 

Напомним

 30 августа 2025 года во Львове застрелили экс-председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Полиция сообщала, что в Парубия было произведено около 8 выстрелов.

Есть три основные версии мотивов убийства Парубия:

  • умышленное убийство в связи с политической деятельностью народного депутата;
    • российский след;
      • личные неприязненные отношения подозреваемого с потерпевшим.

        Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский заявлял, что приоритетным является отработка информации относительно возможного российского следа.

        Галицкий районный суд Львова отправил под стражу 52-летнего подозреваемого в убийстве нардепа, экс-председателя Верховной Рады Андрея Парубия.

        Павел Башинский

        Криминал и ЧП
        Андрей Парубий
        Государственная граница Украины
        Национальная полиция Украины
        Украина
        Львов