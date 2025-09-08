Підозрюваний у вбивстві Парубія виявився прихильником СРСР: що знайшли слідчі під час обшуків
Київ • УНН
Під час обшуку у підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія виявили боєприпаси, радянські нагороди та значки. Також знайдено блокноти з рукописними записами, флешки та мобільні телефони.
Правоохоронці провели обшук у домі підозрюваного у вбивстві народного депутата Андрія Парубія та знайшли боєприпаси, а також радянські нагороди й відзнаки. Про це інформує УНН з посиланням на рішення Галицького районного суду Львова в Єдиному держреєстрі судових рішень.
Деталі
Зазначається, що 1 вересня Нацполіція провела обшук у квартирі підозрюваного. Правоохоронці вилучили два піротехнічні пристрої, 50 стріляних гільз і 85 контейнерів для пластикових набоїв.
Також у помешканні виявили 33 ордени і медалі СРСР та України, три додатки до медалей, а також 25 значків і металевих зірочок. Серед них - нагрудний знак "За взятие Будапешта" і значки "Общество борьбы за трезвость".
Серед знайденого майна також були виявлені чотири блокноти з рукописними записами, аркуш із витягами із законодавства, кілька флешок і мобільні телефони.
Згідно з матеріалами провадження, після злочину підозрюваний спалив свій одяг, розібрав велосипед і викинув зброю в озеро.
У соцмережах Сцельніков публікував висловлювання, якими виправдовував дії росії ще до того, як його син зник безвісти на фронті, захищаючи Україну.
Вбивство Андрія Парубія
30 серпня 2025 року у Львові застрелили ексголову Верховної Ради Андрія Парубія. Правоохоронці повідомили, що у політика і громадського діяча було здійснено вісім пострілів.
Поліція розглядала три основні версії мотивів цього злочину:
• умисне вбивство у зв’язку із політичною діяльністю народного депутата;
• російський слід;
• особисті неприязні стосунки підозрюваного з потерпілим.
Очільник Нацполіції України Іван Вигівський заявляв, що пріоритетним є відпрацювання інформації щодо можливого російського сліду.
1 вересня затриманому львів’янину було повідомлено про підозру у вбивстві Парубія.
2 вересня у справі щодо вбивства ексголови Верховної Ради Андрія Парубія було перекваліфіковано дії підозрюваного. Тепер йому інкримінують незаконне поводження зі зброєю та посягання на життя народного депутата України.
Нацполіція не виявила спільників в Україні у підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія. Підозрюваний планував переховуватись на Хмельниччині та чекав інформації для перетину кордону.
Нагадаємо
Верховна Рада звернулася до парламентів ЄС із закликом засудити вбивство нардепа Андрія Парубія, вважаючи його актом політичного терору з боку рф. Депутати вимагають розслідування та посилення тиску на росію.
