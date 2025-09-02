$41.370.05
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto
11:02 • 54179 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного Photo
10:24 • 96516 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo
Ексклюзив
2 вересня, 08:46 • 112704 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
2 вересня, 08:31 • 62823 перегляди
Звільнено селище Удачне на Донеччині - ГенштабVideo
Ексклюзив
2 вересня, 06:00 • 125153 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
2 вересня, 05:30 • 46419 перегляди
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
1 вересня, 18:36 • 83203 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53 • 52934 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 107739 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Автори
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Убивство Андрія Парубія: дії підозрюваного перекваліфікували, що інкримінують

Київ • УНН

 • 102 перегляди

Дії підозрюваного у справі вбивства ексголови ВР Андрія Парубія перекваліфіковано. Йому інкримінують незаконне поводження зі зброєю та посягання на життя народного депутата.

Убивство Андрія Парубія: дії підозрюваного перекваліфікували, що інкримінують

У справі щодо вбивства ексголови Верховної Ради Андрія Парубія було перекваліфіковано дії підозрюваного. Тепер йому інкримінують незаконне поводження зі зброєю та посягання на життя народного депутата України. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, пише УНН.

За погодженням керівника Львівської обласної прокуратури у кримінальному провадженні за фактом убивства народного депутата України Андрія Парубія змінено раніше повідомлену підозру. З урахуванням зібраних доказів правову кваліфікацію кримінального правопорушення змінено на ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) та ст. 112 (посягання на життя народного депутата України, вчинене у зв’язку з його державною чи громадською діяльністю) КК України 

- говориться у повідомленні Офісу Генерального прокурора.

Також зазначається, що з огляду на це, прокуратура Львівської області подальше проведення досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні доручила здійснювати Слідчому відділу УСБУ у Львівській області.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення 

- зазначили в Офісі генпрокурора.

Крім того, в Офісі генпрокурора нагадали, що сьогодні підозрюваному було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб без права внесення застави. Досудове розслідування продовжується.

Нагадаємо

30 серпня 2025 року у Львові застрелили ексголову Верховної Ради Андрія Парубія. Правоохоронці повідомили, що у політика і громадського діяча було здійснено вісім пострілів.

Поліція розглядала три основні версії мотивів цього злочину:

• умисне вбивство у зв’язку із політичною діяльністю народного депутата;

• російський слід;

• особисті неприязні стосунки підозрюваного з потерпілим.

Очільник Нацполіції України Іван Вигівський заявляв, що пріоритетним є відпрацювання інформації щодо можливого російського сліду.

Також поліція Львівщини аналізує, чи надходили погрози вбитому нардепу Андрію Парубію. Це пов’язано з тим, що у 2014 році Парубій потрапляв у російський список на ліквідацію за діяльність секретаря РНБО.

1 вересня затриманому львів’янину було повідомлено про підозру у вбивстві Парубія.

Павло Зінченко

ПолітикаКримінал та НП
Андрій Парубій
Національна поліція України
Служба безпеки України
Львів