Убивство Андрія Парубія: дії підозрюваного перекваліфікували, що інкримінують

Київ • УНН
Дії підозрюваного у справі вбивства ексголови ВР Андрія Парубія перекваліфіковано. Йому інкримінують незаконне поводження зі зброєю та посягання на життя народного депутата.
У справі щодо вбивства ексголови Верховної Ради Андрія Парубія було перекваліфіковано дії підозрюваного. Тепер йому інкримінують незаконне поводження зі зброєю та посягання на життя народного депутата України. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, пише УНН.
За погодженням керівника Львівської обласної прокуратури у кримінальному провадженні за фактом убивства народного депутата України Андрія Парубія змінено раніше повідомлену підозру. З урахуванням зібраних доказів правову кваліфікацію кримінального правопорушення змінено на ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) та ст. 112 (посягання на життя народного депутата України, вчинене у зв’язку з його державною чи громадською діяльністю) КК України
Також зазначається, що з огляду на це, прокуратура Львівської області подальше проведення досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні доручила здійснювати Слідчому відділу УСБУ у Львівській області.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення
Крім того, в Офісі генпрокурора нагадали, що сьогодні підозрюваному було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб без права внесення застави. Досудове розслідування продовжується.
Нагадаємо
30 серпня 2025 року у Львові застрелили ексголову Верховної Ради Андрія Парубія. Правоохоронці повідомили, що у політика і громадського діяча було здійснено вісім пострілів.
Поліція розглядала три основні версії мотивів цього злочину:
• умисне вбивство у зв’язку із політичною діяльністю народного депутата;
• російський слід;
• особисті неприязні стосунки підозрюваного з потерпілим.
Очільник Нацполіції України Іван Вигівський заявляв, що пріоритетним є відпрацювання інформації щодо можливого російського сліду.
Також поліція Львівщини аналізує, чи надходили погрози вбитому нардепу Андрію Парубію. Це пов’язано з тим, що у 2014 році Парубій потрапляв у російський список на ліквідацію за діяльність секретаря РНБО.
1 вересня затриманому львів’янину було повідомлено про підозру у вбивстві Парубія.