Убийство Андрея Парубия: действия подозреваемого переквалифицировали, что инкриминируют

Киев • УНН

 • 1332 просмотра

Действия подозреваемого по делу убийства экс-главы ВР Андрея Парубия переквалифицированы. Ему инкриминируют незаконное обращение с оружием и посягательство на жизнь народного депутата.

Убийство Андрея Парубия: действия подозреваемого переквалифицировали, что инкриминируют

В деле об убийстве экс-главы Верховной Рады Андрея Парубия действия подозреваемого были переквалифицированы. Теперь ему инкриминируют незаконное обращение с оружием и посягательство на жизнь народного депутата Украины. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, пишет УНН.

По согласованию руководителя Львовской областной прокуратуры в уголовном производстве по факту убийства народного депутата Украины Андрея Парубия изменено ранее сообщенное подозрение. С учетом собранных доказательств правовая квалификация уголовного правонарушения изменена на ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) и ст. 112 (посягательство на жизнь народного депутата Украины, совершенное в связи с его государственной или общественной деятельностью) УК Украины 

- говорится в сообщении Офиса Генерального прокурора.

Также отмечается, что, учитывая это, прокуратура Львовской области дальнейшее проведение досудебного расследования в указанном уголовном производстве поручила осуществлять Следственному отделу УСБУ во Львовской области.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение 

- отметили в Офисе генпрокурора.

Кроме того, в Офисе генпрокурора напомнили, что сегодня подозреваемому была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 суток без права внесения залога. Досудебное расследование продолжается.

Напомним

30 августа 2025 года во Львове застрелили экс-главу Верховной Рады Андрея Парубия. Правоохранители сообщили, что в политика и общественного деятеля было произведено восемь выстрелов.

Полиция рассматривала три основные версии мотивов этого преступления:

• умышленное убийство в связи с политической деятельностью народного депутата;

• российский след;

• личные неприязненные отношения подозреваемого с потерпевшим.

Глава Нацполиции Украины Иван Выговский заявлял, что приоритетным является отработка информации о возможном российском следе.

Также полиция Львовщины анализирует, поступали ли угрозы убитому нардепу Андрею Парубию. Это связано с тем, что в 2014 году Парубий попадал в российский список на ликвидацию за деятельность секретаря СНБО.

1 сентября задержанному львовянину было сообщено о подозрении в убийстве Парубия.

Павел Зинченко

ПолитикаКриминал и ЧП
Андрей Парубий
Национальная полиция Украины
Служба безопасности Украины
Львов