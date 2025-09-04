$41.370.01
Опубліковано петицію про присвоєння Андрію Парубію звання героя України: збір підписів триває

Київ • УНН

 • 72 перегляди

Петиція про посмертне присвоєння звання Героя України Андрію Парубію оприлюднена 2 вересня. Вона вже зібрала понад 5 тисяч підписів.

Опубліковано петицію про присвоєння Андрію Парубію звання героя України: збір підписів триває

На сайті Президента України 2 вересня було оприлюднено петицію з проханням посмертно присвоїти звання Героя України колишньому голові Верховної Ради Андрію Парубію, якого було вбито у суботу, 30 серпня. Наразі вдалося петиція зібрала понад п’ять тисяч підписів, повідомляє УНН з посиланням на сайт Президента України.

Деталі

Його послідовна проукраїнська позиція, відданість державним інтересам, внесок у зміцнення національної безпеки та європейської інтеграції України заслуговують на найвищу державну нагороду — звання Героя України

- говориться в петиції.

Автор петиції Дмитро Лавранюк також зазначив, що Парубій був українським політичним і громадським діячем, народним депутатом кількох скликань, головою Верховної Ради у 2016-2019 роках, учасником Революції Гідності та засновником Самооборони Майдану.

У тексті також йдеться про те, що все життя Парубій присвятив служінню державі, захисту суверенітету та демократичних цінностей. Також він зробив вагомий внесок у розвиток парламентаризму.

Станом на зараз петицію підписали вже понад п’ять тисяч людей.

Доповнення

Верховна Рада звернулася до парламентів ЄС із закликом засудити вбивство нардепа Андрія Парубія, вважаючи його актом політичного терору з боку рф. Депутати вимагають розслідування та посилення тиску на росію.

30 серпня 2025 року у Львові застрелили ексголову Ради Андрія Парубія. Поліція повідомляла, що у Парубія було здійснено близько 8 пострілів.

Павло Зінченко

СуспільствоПолітика
Андрій Парубій
Майдан Незалежності
Мітинги в Україні
Верховна Рада України
Україна
Львів