Опубликована петиция о присвоении Андрею Парубию звания героя Украины: сбор подписей продолжается
Киев • УНН
Петиция о посмертном присвоении звания Героя Украины Андрею Парубию обнародована 2 сентября. Она уже собрала более 5 тысяч подписей.
На сайте Президента Украины 2 сентября была обнародована петиция с просьбой посмертно присвоить звание Героя Украины бывшему председателю Верховной Рады Андрею Парубию, который был убит в субботу, 30 августа. Сейчас петиция собрала более пяти тысяч подписей, сообщает УНН со ссылкой на сайт Президента Украины.
Детали
Его последовательная проукраинская позиция, преданность государственным интересам, вклад в укрепление национальной безопасности и европейской интеграции Украины заслуживают высшей государственной награды — звания Героя Украины
Автор петиции Дмитрий Лавранюк также отметил, что Парубий был украинским политическим и общественным деятелем, народным депутатом нескольких созывов, председателем Верховной Рады в 2016-2019 годах, участником Революции Достоинства и основателем Самообороны Майдана.
В тексте также говорится о том, что всю жизнь Парубий посвятил служению государству, защите суверенитета и демократических ценностей. Также он внес весомый вклад в развитие парламентаризма.
По состоянию на сейчас петицию подписали уже более пяти тысяч человек.
Дополнение
Верховная Рада обратилась к парламентам ЕС с призывом осудить убийство нардепа Андрея Парубия, считая его актом политического террора со стороны РФ. Депутаты требуют расследования и усиления давления на Россию.
30 августа 2025 года во Львове застрелили экс-главу Рады Андрея Парубия. Полиция сообщала, что в Парубия было произведено около 8 выстрелов.