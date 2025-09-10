ДБР повідомило про підозру керівникам фсб та мвс рф у злочинах проти учасників Революції Гідності

$41.120.13
Ексклюзив
13:48 • 70 перегляди
Український бізнес відновлюється після прямих ударів РФPhoto
13:15 • 2860 перегляди
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької
Ексклюзив
12:25 • 10127 перегляди
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідування виявить склад злочину у його діях - юрист
12:10 • 14298 перегляди
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
Ексклюзив
10:41 • 38448 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
08:44 • 58037 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo
Ексклюзив
08:33 • 49512 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
10 вересня, 07:09 • 30908 перегляди
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
10 вересня, 06:41 • 35296 перегляди
Російський дрон впав на житловий будинок у Польщі: пошкоджений дах і автомобіль
10 вересня, 06:30 • 23848 перегляди
Понад 400 ворожих цілей ліквідовано українською ППО
Теги
Автори
На Житомирщині після масованої атаки рф є загиблий та поранений10 вересня, 05:17 • 31791 перегляди
У Польщі знайшли перший зі збитих російських БПЛА, що порушили повітряний простір країниPhoto10 вересня, 06:04 • 38056 перегляди
Трампа запитали про російські дрони над Польщею: він відповів одним словомVideo10 вересня, 07:17 • 34790 перегляди
"Нам просто вимкнули рубильник": співзасновниця "Конкорда" Юлія Сосєдка розповіла, як Нацбанк вирішив вивести банк з ринку09:29 • 26924 перегляди
На Вінниччині затримано 23-річного вчителя, який ймовірно причетний до вбивства двох своїх учнів10:25 • 21592 перегляди
Дональд Туск
Урсула фон дер Ляєн
Марк Рютте
Володимир Зеленський
Роберт Фіцо
Актуальні місця
Україна
Польща
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Білорусь
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 71383 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 65613 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06 • 62057 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 130601 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 85223 перегляди
Lockheed Martin F-35 Lightning II
TikTok
Мі-8
MIM-104 Patriot
Financial Times

ДБР повідомило про підозру керівникам фсб та мвс рф у злочинах проти учасників Революції Гідності

Київ • УНН

 • 62 перегляди

ДБР повідомило про підозру Олександру Бортнікову та Володимиру Колокольцеву, керівникам ФСБ та МВС РФ. Їх звинувачують у пособництві українським правоохоронцям під час силового придушення протестів на Майдані у 2013-2014 роках.

ДБР повідомило про підозру керівникам фсб та мвс рф у злочинах проти учасників Революції Гідності

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру керівникам фсб рф Олександру Бортнікову та міністру внутрішніх справ рф Володимиру Колокольцеву та їхнім підлеглим у пособництві українським правоохоронцям під час придушення протестів під час Революції Гідності.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає УНН.

Деталі

Працівники ДБР повідомили про підозру директору фсб рф Олександру Бортнікову та міністру внутрішніх справ рф Володимиру Колокольцеву та їхнім підлеглим у пособництві українським правоохоронцям під час силового придушення протестів у Києві у листопаді 2013 – лютому 2014 року. Вони через своїх підлеглих сприяли перевищенню службових повноважень, застосуванню надмірної сили, спецзасобів та зброї, що призвело до вбивств і поранень учасників акцій Революції Гідності в України

- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за їхньою домовленістю з тодішнім керівництвом СБУ та МВС до України прибували групи співробітників фсб та мвс рф, які брали участь у плануванні силових дій, рекомендували залучити додаткові підрозділи "Беркуту" та внутрішніх військ.

Зокрема, росіяни особисто відвідували центральні райони Києва, зокрема Майдан Незалежності, оцінювали обстановку на місці та надалі здійснювали коригування плану силових дій - Оперативного задуму нейтралізації акцій протестів у спосіб силового розгону мітингувальників.

"За їхніми рекомендаціями в обумовленому місці в Києві був облаштований запасний командний пункт для керування операціями з протидії акціям протестів. Також вони забезпечували постачання в Україну російських гранат.

Так з росії були незаконно поставлені ручні газові гранати "Дрейф-2"; світло-шумові гранати "Заря-2", "Факел-С", "Пламя-М"; ручні димові гранати виробництва держави-агресора.

У січні - лютому 2014 року ці засоби незаконно застосовували проти мітингувальників. План розгону під виглядом антитерористичної операції було реалізовано 18–19 лютого 2014 року, внаслідок чого загинули 13 людей і понад 250 отримали поранення", - додали в ДБР.

Після Революції Гідності російські посадовці переховували причетних українських силовиків, надавали їм паспорти та посади в рф.

Нагадаємо

36-річний обвинувачений з позивним "Алтай" обіймав посаду командира у складі полку 69-ї мотострілецької дивізії зс рф. У порядку дослідження доказів допитано свідка, також оголошено обвинувальний акт.

Павло Зінченко

ПолітикаКримінал та НП
Майдан Незалежності
Мітинги в Україні
Україна
Київ