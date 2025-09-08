Керував вбивствами українських полонених: у Харкові судять військового рф, йому світить довічне ув'язнення

$41.220.13
Ексклюзив
09:57
Кіберкорпус ГУР заблокував паливні картки на росії та "поклав" десятки ворожих онлайн-ресурсів
Ексклюзив
08:37
Гривня на стероїдах: чому вересень традиційно є місяцем валютного оптимізму та чого чекати на ринку валют
06:26
росія і білорусь можуть напасти на НАТО в рамках навчань "запад-2025": під загрозою - Сувальський коридор
8 вересня, 00:43
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
7 вересня, 16:45
Трамп готовий до нового етапу санкцій проти росії - Reuters
7 вересня, 05:47
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа
6 вересня, 19:15
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
6 вересня, 12:37
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборони
З військових нібито вимагають кошти на одному зі збірних пунктів: з'явилася реакція Сухопутних військ ЗСУ8 вересня, 01:49 • 18543 перегляди
Навіть корупційні злочини не завжди підслідні НАБУ та не завжди підсудні ВАКСу або як виникають підстави для скасування рішення судуPhoto05:30 • 22472 перегляди
Як позбутись мурах в квартирі, на городі та саду: порадиPhoto06:30 • 21235 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде06:53 • 23102 перегляди
"Жахливо": Трамп відреагував на вбивство 23-річної українки у СШАVideo09:27 • 12060 перегляди
Публікації
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде06:53 • 23168 перегляди
Як позбутись мурах в квартирі, на городі та саду: порадиPhoto06:30 • 21291 перегляди
Навіть корупційні злочини не завжди підслідні НАБУ та не завжди підсудні ВАКСу або як виникають підстави для скасування рішення судуPhoto05:30 • 22526 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 123476 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto6 вересня, 06:10 • 105057 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олена Сосєдка
Сі Цзіньпін
Олександр Сирський
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Китай
Індія
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде06:53 • 23168 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 25841 перегляди
Тисячу разів "так": блогерка Квіткова виходить заміж за футболіста "Динамо" БражкаPhotoVideo6 вересня, 18:22 • 30790 перегляди
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 62672 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 119840 перегляди
Фейкові новини
Financial Times
YouTube
Instagram
Facebook

Керував вбивствами українських полонених: у Харкові судять військового рф, йому світить довічне ув'язнення

Київ • УНН

 • 46 перегляди

У Харкові судять 36-річного військового зс рф, обвинуваченого у вбивствах українських військовополонених на Вовчанському агрегатному заводі. Обвинувачений визнав свою провину, йому загрожує довічне ув'язнення.

Керував вбивствами українських полонених: у Харкові судять військового рф, йому світить довічне ув'язнення

36-річний обвинувачений з позивним "Алтай" обіймав посаду командира у складі полку 69-ї мотострілецької дивізії зс рф. У порядку дослідження доказів допитано свідка, також оголошено обвинувальний акт.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

Деталі

У Харкові триває суд над військовим збройних сил рф, у справі щодо вбивств українських полонених на Вовчанському агрегатному заводі.

36-річний обвинувачений з позивним "Алтай" обіймав посаду командира гранатометного відділення мотострілецької роти 82-го мотострілецького полку 69-ї мотострілецької дивізії зс рф та брав участь у повторному вторгненні на територію Харківської області у 2024 році.

Його обвинувачують у жорстокому поводженні з військовополоненими, поєднаному з умисними вбивствами, вчиненими за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України в редакції до 24.10.2024).

За даними слідства, "Алтай" разом з іншими окупантами зайняв територію Вовчанського агрегатного заводу.

Під його фактичним керівництвом та за наказом старшого командування було здійснено три вбивства українських військовополонених

- інформує пресслужба Офісу Генерального прокурора.

Суд затвердив порядок дослідження доказів та розпочав безпосередній розгляд справи — вже допитано першого свідка.  

Під час засідання прокурор оголосив обвинувальний акт. Суд роз’яснив обвинуваченому суть пред’явленого обвинувачення.

Як повідомляється, осійський військовополонений визнав свою вину. Водночас він відмовився визнавати цивільні позови потерпілих. 

Нагадаємо

Російські окупаційні війська застрелили цивільного інваліда в інвалідному візку біля лікарні у Вовчанську.

3 травня 2025 року військові рф розстріляли трьох полонених військовослужбовців ЗСУ у Волноваському районі. 

Індустріальний райсуд Дніпра засудив військовослужбовця Нацгвардії до довічного ув’язнення за вбивство чотирьох людей у Лимані.

В Україні зафіксовано 326 випадків сексуального насильства з боку російських військових. 59 військовослужбовців РФ мають статус підозрюваних, щодо 36 осіб слідство завершено.

Ігор Тележніков

