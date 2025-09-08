Керував вбивствами українських полонених: у Харкові судять військового рф, йому світить довічне ув'язнення
Київ • УНН
У Харкові судять 36-річного військового зс рф, обвинуваченого у вбивствах українських військовополонених на Вовчанському агрегатному заводі. Обвинувачений визнав свою провину, йому загрожує довічне ув'язнення.
36-річний обвинувачений з позивним "Алтай" обіймав посаду командира у складі полку 69-ї мотострілецької дивізії зс рф. У порядку дослідження доказів допитано свідка, також оголошено обвинувальний акт.
Передає УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.
Деталі
У Харкові триває суд над військовим збройних сил рф, у справі щодо вбивств українських полонених на Вовчанському агрегатному заводі.
36-річний обвинувачений з позивним "Алтай" обіймав посаду командира гранатометного відділення мотострілецької роти 82-го мотострілецького полку 69-ї мотострілецької дивізії зс рф та брав участь у повторному вторгненні на територію Харківської області у 2024 році.
Його обвинувачують у жорстокому поводженні з військовополоненими, поєднаному з умисними вбивствами, вчиненими за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України в редакції до 24.10.2024).
За даними слідства, "Алтай" разом з іншими окупантами зайняв територію Вовчанського агрегатного заводу.
Під його фактичним керівництвом та за наказом старшого командування було здійснено три вбивства українських військовополонених
Суд затвердив порядок дослідження доказів та розпочав безпосередній розгляд справи — вже допитано першого свідка.
Під час засідання прокурор оголосив обвинувальний акт. Суд роз’яснив обвинуваченому суть пред’явленого обвинувачення.
Як повідомляється, осійський військовополонений визнав свою вину. Водночас він відмовився визнавати цивільні позови потерпілих.
Нагадаємо
