Військовий отримав довічне за розстріл поліцейських і двох жінок на Донеччині

Індустріальний райсуд Дніпра засудив військовослужбовця Нацгвардії до довічного ув’язнення за жорстоке вбивство чотирьох людей у Лимані, що на Донеччині. Про це повідомили в Державному бюро розслідувань, пише УНН.

Деталі

Все почалося наприкінці січня 2024 року, коли місцева жителька викликала поліцію через конфлікт із військовим: він ломився до її двору й намагався потрапити в будинок. На виклик приїхала слідчо-оперативна група, але згодом правоохоронці перестали виходити на зв’язок.

Поліцейські (інший наряд, котрий прибув на виклик – ред.) виявили застреленими двох своїх колег та пошкоджений службовий автомобіль. На подвір’ї також лежали тіла двох жінок – пенсіонерки та її доньки - повідомили в ДБР.

Слідство встановило, що військовий спершу застрелив двох поліцейських і забрав їхню зброю. Потім він убив жінку та її матір, бо ті стали свідками злочину.

Затримати нападника вдалося майже одразу. ДБР провело понад 20 експертиз і зібрало докази його вини.

Суд визнав чоловіка винним у незаконному проникненні до житла, убивстві правоохоронців і цивільних, заволодінні зброєю та низці інших тяжких злочинів.

Тепер він решту життя проведе у в’язниці.

