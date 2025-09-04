$41.370.01
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
На святкуванні Рош га-Шана в Умані очікують близько 30-35 тис. хасидів, місто готується – мер
Всесвітній день сексуального здоров'я: фахівці дали поради для його підтримки
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рф
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
На Київщині під час сварки брат вбив неповнолітню сестру
Всесвітній день сексуального здоров'я: фахівці дали поради для його підтримки
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Військовий отримав довічне за розстріл поліцейських і двох жінок на Донеччині

Київ

Київ • УНН

Індустріальний райсуд Дніпра засудив військовослужбовця Нацгвардії до довічного ув'язнення за вбивство чотирьох людей у Лимані. Він застрелив двох поліцейських, а потім матір та доньку, які стали свідками злочину.

Військовий отримав довічне за розстріл поліцейських і двох жінок на Донеччині

Індустріальний райсуд Дніпра засудив військовослужбовця Нацгвардії до довічного ув’язнення за жорстоке вбивство чотирьох людей у Лимані, що на Донеччині. Про це повідомили в Державному бюро розслідувань, пише УНН.

Деталі

Все почалося наприкінці січня 2024 року, коли місцева жителька викликала поліцію через конфлікт із військовим: він ломився до її двору й намагався потрапити в будинок. На виклик приїхала слідчо-оперативна група, але згодом правоохоронці перестали виходити на зв’язок. 

Поліцейські (інший наряд, котрий прибув на виклик – ред.) виявили застреленими двох своїх колег та пошкоджений службовий автомобіль. На подвір’ї також лежали тіла двох жінок – пенсіонерки та її доньки

- повідомили в ДБР.

Слідство встановило, що військовий спершу застрелив двох поліцейських і забрав їхню зброю. Потім він убив жінку та її матір, бо ті стали свідками злочину.

Затримати нападника вдалося майже одразу. ДБР провело понад 20 експертиз і зібрало докази його вини.

Суд визнав чоловіка винним у незаконному проникненні до житла, убивстві правоохоронців і цивільних, заволодінні зброєю та низці інших тяжких злочинів.

Тепер він решту життя проведе у в’язниці.

Степан Гафтко

Кримінал та НП
Державний кордон України
Донецька область
Національна гвардія України
Дніпро (місто)